L'oroscopo di oggi per i Pesci è guidato dal numero 19 della Smorfia napoletana, ossia “'a resata”, la risata. Questa scelta non è casuale: la risata nella tradizione napoletana possiede un valore quasi magico, un antidoto agli imprevisti, una chiave capace di sciogliere le tensioni interne e sociali. 'A resata non rappresenta solo ilarità, ma è anche rito di purificazione capace di sdrammatizzare e ricreare armonia tra individui e circostanze. Nel tessuto della cultura partenopea, la risata fa parte dell’equilibrio quotidiano, fondamentale punto di partenza per affrontare le sorprese – liete o amare – che il giorno può portare.

Per i Pesci, l’oroscopo della Smorfia napoletana di oggi suggerisce proprio questa energia: saper accogliere con ironia ciò che accade, lasciando che la leggerezza dia una nuova prospettiva anche alle piccole contrarietà. La risata, simbolo del 19, richiama la capacità tipica dei Pesci di sapersi adattare alle emozioni e di sciogliere i dubbi attraverso il sorriso e talvolta una misurata autoironia. La giornata può proporre sfide silenziose, ma chi saprà esprimersi con genuinità e mantenere il cuore aperto verso il gioco della vita supererà con grazia anche le difficoltà più inattese.

Parallelismi con altre culture

Il valore della risata come forza rigenerante non appartiene solamente alla tradizione della Smorfia napoletana.

Nella macedonia culturale del mondo, la risata è spesso veicolo di rinascita, coesione e cura. In Giappone, il rito del Rakugo trasforma la risata in un’arte raffinata: narratori abili mescolano gravità e leggerezza, raccontando storie che, attraverso l’ironia, insegnano resilienza e offrono conforto nelle difficoltà. Verso l’India, il cosiddetto Yoga della Risata fonde esercizio corporeo, gioco e socialità, utilizzando la forza del sorriso per rilassare corpo e mente: qui come nella Smorfia, la risata non è mai considerata banale ma, anzi, un sentiero per la guarigione emotiva. Guardando all’antica Grecia, le celebrazioni dedicate a Dioniso erano momenti sospesi tra risate e teatro, esorcizzando la paura e conferendo nuova energia alla comunità.

Anche nella cultura africana, specialmente presso i Griot del Senegal, storie e risate si intrecciano come strumenti educativi e momenti di coesione sociale. Per i Pesci, queste tradizioni suggeriscono che la risata ha molte voci e infinite possibilità di cura, tanto nelle relazioni quanto nell’esplorazione delle proprie emozioni.

Consiglio delle stelle per i Pesci: la saggezza della risata

Chi vive la vita sotto il segno dei Pesci oggi può trovare una risorsa preziosa nella risata intesa come piattaforma di rinascita. Le tradizioni della Smorfia napoletana insegnano che sdrammatizzare non significa fuggire, ma mettere tra sé e i problemi una distanza creativa che permette di vedere soluzioni nuove e inaspettate.

Anziché cercare risposte affannose, aprire il proprio spirito all’ironia potrà offrire intuizioni chiare e immediate. La saggezza antica di chi ride – e sa far ridere – si tramuta in potere di riequilibrare animi e situazioni. Prendere ispirazione dai maestri del Rakugo giapponese, dai praticanti indiani dello Yoga della Risata o dai Griot africani può condurre oggi a piccoli gesti rivoluzionari sotto forma di sorriso o racconto leggero. A chi appartiene al segno dei Pesci, l’oroscopo della Smorfia napoletana suggerisce di affidarsi alla leggerezza: una battuta spontanea, uno sguardo complice, la capacità di ridere anche di sé apriranno la strada a momenti di intesa profonda con chi incrocia il proprio destino.

Oggi, il segreto sta nel valorizzare la saggezza nascosta dietro ogni risata, lasciando che questa guidi i passi verso una giornata più armoniosa. Consiglio delle stelle per i Pesci: la saggezza della risata consente di sciogliere i nodi del cuore e di accogliere la fortuna con spirito aperto e sincero.