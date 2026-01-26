L'oroscopo del weekend 31 gennaio e 1° febbraio fa i conti con una magnifica astrologia, composta in primis dalla Luna in Cancro, di sabato, e poi la Luna Piena in Leone nella giornata di domenica. Continua la presenza di Sole, Venere, Mercurio e Marte in Acquario, mentre Saturno è in Pesci e Giove in Cancro. Una confluenza abbastanza positiva, che contribuisce a rendere queste 48 ore emotivo, intenso e rivelatore. Il segno privilegiato di questo weekend è il Cancro, ma anche Leone e Pesci sono ben visti dalle stelle. Male, invece, il Toro.

Classifica e oroscopo del weekend 31 gennaio e 1° febbraio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro. Il fine settimana vi invita a rallentare, quasi a chiudere il mondo fuori per qualche ora. Arrivate da giorni intensi, carichi di stimoli e anche di qualche tensione non detta, ed è normale sentire il bisogno di stare per conto vostro. Questo tempo di silenzio non è una fuga, ma una ricarica necessaria. Dentro di voi stanno maturando decisioni importanti che riguardano il lavoro, un cambiamento di direzione o una scelta affettiva. Le risposte non arrivano tutte insieme, ma iniziate a sentire una maggiore chiarezza. Proteggetevi dalle persone ambigue e da chi alimenta dubbi inutili. Scegliere chi tenere vicino è un atto di amore verso voi stessi.

1️⃣1️⃣ - Bilancia. Le giornate scorrono con qualche scossone, soprattutto sul piano pratico. Un imprevisto potrebbe mettervi alla prova e richiedere sangue freddo, qualità che non vi manca quando decidete di fidarvi delle vostre capacità. In ambito familiare qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro equilibrio e della vostra mediazione. Nei sentimenti si apre una fase più morbida, fatta di dialoghi sinceri e di una calma ritrovata dopo un periodo di distanza emotiva. Chi è solo vive momenti sereni e senza pressioni, con la possibilità di nuove conoscenze che nascono in modo semplice. Concentrarvi su ciò che di bello avete già costruito vi aiuterà a non perdere il centro.

1️⃣0️⃣ - Ariete. Questo fine settimana si presenta diverso dal solito e potrebbe scombinare i programmi che avevate in mente.

Un impegno improvviso o una responsabilità inattesa rischia di appesantire l’umore, soprattutto per chi non riesce a staccare dal lavoro. Il vero nodo, però, non è ciò che accade fuori, ma ciò che vi portate dentro. È tempo di smettere di guardare indietro con rimpianto e di concedervi la possibilità di immaginare un futuro nuovo, disegnato secondo i vostri desideri. Nei rapporti più giovani la passione si riaccende con naturalezza. Lasciatevi andare, senza paura di sentire troppo.

9️⃣ - Vergine. Arrivate a queste giornate con ancora qualche dovere da sistemare, ma l’energia interiore è in netto miglioramento. Dopo settimane di impegno e precisione, il corpo e la mente chiedono una pausa vera.

Concedetevi momenti di riposo senza sensi di colpa, dedicandovi a ciò che vi rilassa davvero. Letture, serie, piccole uscite o semplicemente il silenzio saranno alleati preziosi. Evitate discussioni familiari che non portano soluzioni concrete. Non tutto va controllato, a volte lasciar scorrere è la scelta più saggia.

8️⃣ - Capricorno. Le ultime giornate sono state produttive, ma non prive di tensioni emotive. Il bisogno di leggerezza si fa sentire e il desiderio di condividere momenti semplici con persone fidate diventa centrale. Da un lato sentite il richiamo della compagnia, dall’altro emerge la necessità di stare soli e di non fare nulla. Ascoltate entrambi questi bisogni, senza forzarvi.

Chi gestisce casa e lavoro insieme sa quanto sia impegnativo tenere tutto in equilibrio. Usate questo tempo per rafforzare i legami familiari. Per i single, una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi più interessante di quanto sembri all’inizio.

7️⃣ - Sagittario. Le giornate scorrono in modo tranquillo, ma dentro di voi si muove un mare di pensieri. Avete bisogno di fare ordine, soprattutto nelle relazioni. È fondamentale smettere di dare spazio a chi non vi sostiene davvero. Spesso vi sottovalutate, dimenticando quanta sensibilità e forza convivano in voi. Il bisogno di stare in silenzio non va interpretato come chiusura, ma come una fase di ascolto profondo. Cercate risposte, ma senza permettere all’ansia di togliere spazio all’amore e alla famiglia.

La serenità nasce anche dal sapersi fermare.

6️⃣ - Gemelli. Dopo una settimana impegnativa sentite il desiderio di dedicarvi completamente a voi stessi e a ciò che vi fa stare bene. È il momento giusto per ristabilire contatti con persone care, anche attraverso un messaggio che parte dal cuore. Anche se non amate i cambiamenti improvvisi, avvertite una spinta interiore verso l’evoluzione personale. Riflettere su ciò che volete davvero vi aiuterà a fare scelte più consapevoli. Il corpo chiede maggiore attenzione e cura. Nei sentimenti il rapporto di coppia regala emozioni intense e rassicuranti, capaci di farvi sentire al sicuro.

5️⃣ - Acquario. Il fine settimana è dedicato alla casa e agli affetti più stretti.

Sentite il bisogno di prendervi cura degli spazi che abitate, rendendoli più funzionali e accoglienti. Sistemare ciò che è rimasto in sospeso vi darà una sensazione di ordine anche interiore. In famiglia si parla di progetti futuri e di idee che richiederanno organizzazione e collaborazione. Se avete in mente un viaggio o un cambiamento importante, iniziare a pianificare vi farà sentire più tranquilli e padroni della situazione.

4️⃣ - Scorpione. Avete un forte bisogno di staccare la spina e di pensare esclusivamente a voi stessi. Rimandate impegni e responsabilità senza sentirvi in colpa, perché questo tempo è necessario per ritrovare equilibrio. Il corpo vi manda segnali chiari e vi invita a rivedere alcune abitudini.

Nei sentimenti l’intensità cresce e i legami si rafforzano, anche dopo momenti difficili. In famiglia o in un’amicizia delicata torna il dialogo, a patto che siate disposti a scendere a compromessi. A volte cedere un passo significa andare avanti insieme.

3️⃣ - Pesci. Qualcosa di nuovo si muove sul piano personale e vi sorprende più di quanto pensiate. In ambito lavorativo o di studio riuscite a rimettere in pari una situazione rimasta in sospeso, con un senso di sollievo evidente. È consigliabile rimandare spese superflue e gestire con attenzione le risorse. Nei sentimenti, anche chi non è in cerca di legami potrebbe ritrovarsi coinvolto in un’emozione inattesa. L’energia fisica migliora e vi sentite più forti e motivati.

Coltivare un atteggiamento positivo farà la differenza.

2️⃣ - Leone. Vi sentite leggeri e appagati, soprattutto se i giorni precedenti vi hanno dato soddisfazioni. Il bisogno di correre lascia spazio al desiderio di occuparvi finalmente di questioni personali rimandate. È il momento giusto per sistemare conti, risolvere piccoli problemi pratici e dedicarvi a ciò che amate. In coppia si respira complicità e passione, anche se qualche tensione familiare potrebbe richiedere fermezza. Imparate a chiudere le questioni inutili senza trascinarle oltre.

1️⃣ - Cancro. Il fine settimana vi regala occasioni di svago e di condivisione. C’è voglia di uscire, di vivere emozioni e di non restare chiusi nei soliti schemi.

Chi è in coppia riscopre il piacere della vicinanza, chi è solo è invitato a mettersi in gioco senza timori. Le emozioni scorrono intense e vi chiedono presenza. Organizzare la settimana che verrà vi aiuterà a sentirvi più sereni e padroni del tempo. Fate attenzione agli eccessi e ricordatevi che sorridere è già una forma di cura.