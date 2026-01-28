La settimana dal 2 all'8 febbraio porta con sé tanti cambiamenti e a dirlo è l'oroscopo. Si parte tra il desiderio di cambiamento, il bisogno di conferme e qualche inevitabile tensione interiore. Per alcuni segni zodiacali è tempo di osare e raccogliere segnali incoraggianti, per altri invece sarà necessario rallentare, osservare e lavorare su ciò che crea attrito, dentro e fuori. Il periodo chiede presenza, lucidità e una buona dose di fiducia: anche ciò che sembra meno fluido può trasformarsi in un passaggio utile per crescere. Nella classifica settimanale, è il Toro il segno più favorito dalle stelle.

Previsioni astrologiche della settimana 2-8 febbraio

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Siete concentrati su obiettivi importanti e sentite che qualcosa, sul piano professionale, sta lentamente prendendo forma. I risultati che attendete non arrivano per caso, ma grazie alla costanza e alla determinazione che continuate a dimostrare. Non mollate la presa proprio ora: il percorso è più lungo di quanto speravate, ma la direzione è quella giusta. Serve pazienza, ma anche la consapevolezza di stare costruendo basi solide.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Vi lasciate alle spalle un periodo complesso che vi ha messo alla prova, soprattutto sul piano personale. Ora però sentite il bisogno di voltare pagina e di ripartire con uno slancio nuovo.

La settimana porta stimoli interessanti, in particolare nell’ambito lavorativo, dove potrebbero aprirsi scenari diversi dal solito. Accogliete il cambiamento senza paura: siete più pronti di quanto pensiate.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Avete una grande capacità di convincere e di guidare gli altri con le parole, ma è importante non eccedere e non trasformare ogni questione in qualcosa di più grande di ciò che è. Il periodo resta comunque favorevole e vi permette di muovervi con sicurezza, soprattutto se mantenete equilibrio e misura. Le soddisfazioni arrivano quando smettete di controllare tutto e vi fidate di più del flusso degli eventi.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. L’attenzione si sposta soprattutto sulla sfera affettiva, in particolare per chi è single e sente il bisogno di ritrovare armonia e leggerezza.

Non cercate relazioni complicate o situazioni ambigue: desiderate chiarezza, rispetto e serenità. Proprio per questo siete selettivi e meno disposti a scendere a compromessi che non vi rappresentano. Una scelta consapevole vale più di mille tentativi confusi.

⭐⭐⭐⭐Cancro. La settimana invita a spezzare la routine e a uscire da schemi ripetitivi che vi stanno stretti. Avete bisogno di stimoli nuovi e di attività che vi tengano mentalmente attivi. Dedicarsi a un hobby, a un progetto creativo o a qualcosa di manuale può aiutarvi a ritrovare entusiasmo e a ricaricare le energie. Cambiare ritmo, anche in piccolo, vi farà bene.

⭐⭐⭐⭐Pesci. Siete chiamati a fare chiarezza, soprattutto nei rapporti professionali.

Evitare di prendere posizione o cercare di accontentare tutti non vi è utile in questa fase. La settimana porta movimenti interessanti sul lavoro, con possibili cambiamenti da valutare con attenzione. Restate lucidi, osservate e scegliete con coerenza: la sincerità, anche verso voi stessi, sarà la vostra alleata.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Nei rapporti di amicizia tendete a dare molte cose per scontate, convinti di potervi fidare ciecamente di chi vi sta accanto. Proprio per questo rischiate di sottovalutare alcuni atteggiamenti o dettagli importanti. Il rispetto resta un valore centrale per voi, ma deve essere reciproco e dimostrato nei fatti. Imparare a osservare di più vi eviterà inutili delusioni.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Siete pazienti e tolleranti, ma quando vi sentite presi in giro la vostra reazione può diventare eccessiva.

Il periodo vi invita a non interpretare tutto con sospetto e a evitare atteggiamenti troppo rigidi. Non tutte le situazioni nascondono un secondo fine e, a volte, fidarsi un po’ di più vi permetterà di vivere con maggiore leggerezza e meno tensione.

⭐⭐⭐Sagittario. L’irrequietezza cresce e sentite forte il bisogno di muovervi, sperimentare, dare spazio al desiderio di svago. Restare fermi vi pesa e l’impazienza inizia a farsi sentire. La settimana può offrirvi l’occasione giusta per avviare nuove iniziative, soprattutto nel tempo libero. Tenervi occupati in modo stimolante vi aiuterà a ritrovare buonumore ed equilibrio.

⭐⭐⭐Gemelli. Conoscete bene i vostri limiti e sapete quando state superando il confine della tolleranza.

In questo periodo, però, il rischio di reagire in modo impulsivo è più alto, soprattutto sotto pressione. È importante tenere a bada il temperamento anche nelle situazioni più complesse. Fermarsi un attimo prima di parlare vi eviterà fraintendimenti e tensioni inutili.

⭐⭐⭐Capricorno. Sarà una settimana in cui guardarsi intorno sarà la vostra salvezza. Lasciatevi andare. Ultimamente siete un po' chiusi in voi stessi. Avrete dei giorni buoni e altri meno buoni. Le coppie potrebbero sentire un certo distacco o qualcosa che non va. Non fasciatevi la testa prima di cadere! Sul lavoro, invece, farete fatica a concentrarvi. Ricordate: uno è meglio di zero. Quindi, anche se non avrete voglia di impegnarvi, o non riuscite a completare i vostri doveri, cercate di fare almeno una cosa.

⭐⭐Ariete. La settimana richiede attenzione sul piano emotivo. L’umore altalenante può riflettersi sia nei rapporti affettivi sia nelle dinamiche quotidiane. In amore possono emergere divergenze, ma nulla che non possa essere chiarito con un confronto sincero. Evitate di reagire d’impulso e concedetevi il tempo di ascoltare: la calma sarà la vostra vera forza.