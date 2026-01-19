L'astrologia rappresenta una risorsa preziosa perché, grazie all'osservazione dei transiti planetari, permette di definire le influenze dei corpi celesti sui dodici segni zodiacali. L'oroscopo del 20 gennaio presenta caratteristiche peculiari dal punto di vista della vita lavorativa, sentimentale e sociale. Ci saranno cambiamenti, nuove intuizioni e idee da mettere in pratica. Ci sarà che si dimostrerà abile nelle relazioni di coppia e chi, invece, metterà al primo posto la propria carriera.

L'Ariete e lo Scorpione si faranno travolgere dalla gelosia.

I loro atteggiamenti potrebbero apparire eccessivamente arroganti. Potrebbe essere il caso di mitigarli. Il Cancro e i Pesci, invece, grazie alla loro creatività, potranno contare su una marcia in più.

Oroscopo di martedì 20 gennaio:

Ariete: un pizzico di gelosia non farà male all'interno della coppia, ma dovrete fare attenzione a non farvi sfuggire di mano la situazione. In caso contrario, rischierete di distruggere tutto quello che siete riusciti a costruire fino a questo momento. Il partner non prenderà affatto bene eventuali scenate.

Toro: sarete soddisfatti del vostro lavoro, ma continuerete a impegnarvi per migliorare. Avrete ancora tante cose da imparare e osserverete i vostri colleghi per cercare di trarre il massimo beneficio.

Amplierete velocemente le vostre conoscenze. Farete progressi anche dal punto di vista creativo.

Gemelli: gestire il lavoro, un nuovo amore e tutti gli impegni quotidiani non sarà facile. Dovrete organizzarvi al meglio, cercando di tenere lo stress sotto controllo e di trovare il tempo anche per le vostre passioni. Non ci sarà alcun motivo di disperare, avrete tutte le carte in regola per farcela.

Cancro: vivrete male la vostra timidezza. Tenderete sempre a stare con la testa tra le nuvole e a perdervi nei vostri pensieri. Qualcuno potrebbe considerarvi poco seri ma, in realtà, potrete trarre grandi vantaggi da questa vostra caratteristica. Dovrete solo imparare a sfruttarla nel modo giusto.

Leone: l'amore non sarà una priorità da inseguire. Metterete al primo posto la libertà perché il vostro unico obiettivo sarà quello di essere felici e di tenervi alla larga da influenze indesiderate. Vi farete notare grazie al vostro carisma e alla capacità di gestire situazioni complesse. Il passato sarà irrilevante.

Vergine: non riuscirete a sdrammatizzare e a ridere dei vostri errori. Un po' di ironia potrebbe farvi bene per affrontare le situazioni in modo più leggero. Tenderete a prendere le cose seriamente e a dare importanza a ogni singolo dettaglio. Lo stress si trasformerà in un nemico temibile, che vi accompagnerà per tutto il giorno.

Bilancia: non sarete stanchi di parlare sempre delle stesse cose con il partner.

Vorrete vivere una relazione più dinamica, basata sull'avventura e sul cambiamento. Per ora, tuttavia, non avrete la forza di esprimere direttamente tale malcontento. Preferirete lanciare piccoli segnali e sperare che l'altro capisca.

Scorpione: tenderete ad accusare il partner un po' troppo facilmente. Non riuscirete a tenere sotto controllo le vostre emozioni e questo potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio. La gelosia sarà costante e indomabile. L'oroscopo vi consiglia di prendervi del tempo per far scemare la rabbia.

Sagittario: userete le vostre energie per realizzare qualcosa di concreto. La solitudine e la sedentarietà non faranno proprio per voi. Vorrete mettervi in mezzo alle situazioni e battervi in prima linea.

Il fuoco che arderà dentro di voi sarà un punto di svolta tutto da vivere e scoprire.

Capricorno: avrete un rapporto meraviglioso con gli amici, ma non sempre sarà facile da conciliare con le esigenze della vita di coppia. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non tirare troppo la corda e di provare a mettere d'accordo questi due aspetti della vostra vita: vi sentirete davvero meglio.

Acquario: scendere a patti con alcuni errori sarà difficile, ma avrete tutto il tempo per rimediare. Le persone attorno a voi saranno molto più clementi del previsto. Riceverete stima, comprensione e affetto. Tutto questo vi darà la forza per rialzarvi e per cominciare a costruire un futuro più stabile.

Pesci: non vi limiterete a seguire i protocolli, ma aggiungere qualcosa di vostro agli schemi già consolidati.

Sarete una risorsa insostituibile sul posto di lavoro e tutti se ne renderanno conto. L'oroscopo vi consiglia di non fare troppo affidamento sulle parole dei colleghi. Alcuni di loro non saranno sinceri.