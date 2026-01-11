Una nuova settimana è finalmente iniziata. L'oroscopo di lunedì 12 gennaio ha tanto da raccontare. Sarà una giornata di transizione, capace di mettere alla prova anche i segni zodiacali più determinati. La vita lavorativa, sentimentale e sociale subirà dei mutamenti e anche i sogni e le aspettative muteranno.

Il Leone e lo Scorpione andranno alla ricerca di nuove motivazioni. Non si accontenteranno di andare avanti per inerzia. I Gemelli e il Capricorno, invece, smetteranno di agire in base alle opinioni degli altri, mettendo al primo posto solo il loro benessere.

Oroscopo di lunedì 12 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non avrete bisogno di grandi sorprese per essere felici. Vi basterà stare con le persone care e ricevere il loro affetto. Ricambierete con altrettanta gioia ed entusiasmo.

Toro: la routine quotidiana comincerà a starvi stretta. Vi renderete conto di non poter continuare così. Sarà importante trarre le giuste conclusioni, senza farvi influenzare da questioni di poco conto.

Gemelli: le opinioni degli altri smetteranno di avere una certa presa su di voi. Terrete in considerazione solo i vostri sentimenti, escludendo parole non gradite dalla vostra vita.

Cancro: sarete ligi al dovere, ma non rinuncerete a togliervi qualche sfizio. Non ci sarà niente di male in questo e, di conseguenza, non dovrete sentirvi in colpa.

Leone: vorrete tagliare i ponti con il passato. Rinascerete dalle vostre ceneri, ridefinendo obiettivi, sogni e schemi. Ciò vi permetterà di andare avanti senza alcun ripensamento.

Vergine: la vita di coppia non sarà molto generosa con voi. Il partner potrebbe decidere di mettervi di fronte a una soluzione spinosa. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non accettare compromessi.

Bilancia: condividerete questa giornata con gli altri, proponendo qualcosa da fare tutti insieme. Le vostre parole verranno accolte con gioia e stima. Non deluderete nessuno.

Scorpione: non vi accontenterete facilmente. Vi metterete alla ricerca di una valida motivazione, così da giustificare le vostre azioni future. Non tutti riusciranno a comprendervi.

Sagittario: potrebbe essere impegnativo parlare con il partner. Non sarete d'accordo su diversi dettagli. L'oroscopo, però, vi consiglia di non disperare. Sarà sufficiente comunicare.

Capricorno: sarà importante prendere le distanze dalle opinioni degli altri. L'oroscopo vi consiglia di seguire la vostra strada senza guardarvi indietro. Non ve ne pentirete.

Acquario: sarete disposti a perdonare e a concedere una seconda possibilità anche alle persone che vi hanno fatto soffrire. Non sarà facile, ma tenderete a guardare il quadro generale.

Pesci: avrete tante cose da portare a termine, ma non avrete paura di impegnarvi. Al contrario, apparirete attenti e dinamici. Le vostre proposte verranno tenute in considerazione.