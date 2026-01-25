Una nuova settimana sta per cominciare. L'oroscopo del 26 gennaio 2026 è pronto a mettere in evidenza tutte le sfide del giorno. Amore, lavoro e vita sociale avranno una certa rilevanza. I pianeti influenzeranno la quotidianità dei dodici segni zodiacali, creando mix tutti da scoprire.

I Gemelli e la Bilancia non riusciranno a lasciarsi andare in amore. Resteranno in disparte, combattendo contro sentimenti contrastanti. Il Leone e il Capricorno, invece, saranno più permalosi che mai. Le critiche li metteranno di cattivo umore.

Oroscopo di lunedì 26 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sentirete il bisogno di riscoprire voi stessi. Vi guarderete dentro, cercando di individuare punti di forza e debolezze. Avrete tanto materiale con cui lavorare. Potrete essere soddisfatti dei risultati raggiunti, ma non avrete alcuna attenzione di abbandonarvi alla pigrizia e di adagiarvi.

Toro: potrebbero esserci delle sorprese interessanti sul posto di lavoro. L'oroscopo vi consiglia di essere predisposti alle novità e di non avere paura di assumervi nuove responsabilità. Dopo l'impatto iniziale, le cose non faranno altro che migliorare, fino a condurvi a nuovi obiettivi.

Gemelli: continuerete a essere tesi in presenza del partner.

Avrete paura di subire un'altra delusione e, di conseguenze, tenderete a chiudervi in voi stessi. Questo atteggiamento, però, non vi aiuterà. Al contrario, potrebbe privarvi di esperienze meravigliose.

Cancro: sarete vispi e attivi. Userete la vostra intelligenza per emergere sul posto di lavoro. Non ci saranno problemi troppo difficili per voi. Userete le vostre competenze al meglio, rendendo indispensabile il ruolo assunto. Non tutti i colleghi vi vedranno di buon occhio.

Leone: sarete un po' permalosi. Non vorrete accettare le critiche, neanche quelle fatte con il cuore. Le prenderete sul personale, come fossero offese imperdonabili. In realtà, saranno proprio queste parole che innescheranno la vostra crescita interiore.

Vergine: fisserete delle regole eccessivamente rigide. Convincerete i vostri cari a seguirle ma la situazione potrebbe degenerare. Nervosismo e ansia raggiungeranno livelli elevati. Potrebbe essere il momento giusto per abbassare un po' la guardia e lasciarvi andare.

Bilancia: non vorrete commettere passi falsi in ambito sentimentale. Preferirete ricoprire il ruolo di osservatore, anche se questo vi impedirà di partecipare attivamente. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di provare a uscire dal vostro guscio: non ve ne pentirete.

Scorpione: sarete allegri e divertenti. Affronterete le difficoltà con ironia, rendendo la vita in famiglia molto più piacevole. Userete lo stesso approccio anche sul posto di lavoro.

Per tale ragione, sarete benvoluti da tutti. Non ci saranno novità a livello economico.

Sagittario: vi aspetterete dei piccoli progressi a livello economico. Purtroppo, dovrete ancora stringere i denti. I cambiamenti saranno lenti e questo passaggio non sarà da meno. Gli amici e la famiglia, ad ogni modo, non vi lasceranno soli neanche per un secondo.

Capricorno: cercherete di nascondere il vostro stato d'animo, ma le persone care non avranno dubbi. Sarete permalosi e poco aperti ai giudizi. Reagirete con rabbia, alzando barriere e dando una rotta diversa alla vostra quotidianità. Attenzione a non esagerare.

Acquario: sarete l'anima della festa. Condividerete tutto con gli amici e il partner, dimostrando di essere gentili e generosi.

Darete poco valore alle cose materiali, mentre metterete al primo posto valori e sentimenti. Vorrete costruire la vostra famiglia sulla base di questi due elementi.

Pesci: avrete un piano bene preciso da seguire, ma non vorrete parlarne. Per adesso, preferirete tenere simili segreti per voi stessi, innescando il dubbio negli altri. Comprendervi non sarà facile, soprattutto per la famiglia e la persona amata.