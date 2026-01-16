L'oroscopo di sabato 17 gennaio non sarà affatto scontato. Grazie ai transiti planetari e alle posizioni dei corpi celesti, infatti, è possibile individuare alcuni aspetti fondamentali della vita quotidiana dei segni zodiacali. Amore, amicizia e lavoro avranno massima priorità, ma ci sarà spazio anche per le aspirazioni personali, le paure e i sogni da realizzare.

Il Toro e il Sagittario dovranno rispondere adeguatamente allo stress. Verranno messi sotto pressione, ma saranno in grado di affrontare tutto con forza. Il Cancro e l'Acquario, invece, saranno molto tranquilli nelle relazioni con il prossimo.

Eviteranno i litigi e daranno spazio alla comprensione.

Oroscopo di sabato 17 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete tantissime idee da poter sfruttare. Finalmente, sarete pronti a mettervi in gioco e a trasformare in realtà i vostri progetti. Sarà importante avere un atteggiamento propositivo, ma la fretta eccessiva potrebbe compromettere il risultato finale. Quindi, l'oroscopo vi consiglia di procedere con cautela, muovendo piccoli passi ed evitando di bruciare le tappe. Non ve ne pentirete.

Toro: sarete molto creativi e attenti alle esigenze lavorative. Non vi limiterete a svolgere i vostri compiti passivamente, ma cercherete di essere originali e di aggiungere sempre qualcosa di vostro.

Dal punto di vista pratico, ciò porterà a numerose soddisfazioni. Inoltre, verrete tenuti in grande considerazione dal capo e dai colleghi. Nessuna novità degna di nota in ambito sentimentale.

Gemelli: sarà la giornata delle decisioni. Non vi sentirete sempre a vostro agio, ma cercherete di dare il massimo per rendere felici voi stessi e le persone che vi staranno accanto. Terrete in considerazione i sentimenti di tutti anche se, a causa di alcune circostanze, sarete costretti a fare delle rinunce. Potrebbe essere il momento giusto per coinvolgere la famiglia.

Cancro: non avrete intenzione di litigare ancora con il partner. Sognerete una vita di coppia tranquilla, caratterizzata da comprensione e amore.

Per tale ragione, avrete intenzione di fare un discorso molto serio. Sul posto di lavoro, invece, le cose andranno a gonfie vele. Avrete tutte le carte in regola per spiccare e per lasciare il segno. Le vostre idee faranno la differenza.

Leone: nonostante le avversità, vi alzerete con il piede giusto. Cercherete di valorizzare questa giornata e di compiere azioni che vi facciano stare bene. La situazione lavorativa non sarà tra le migliori, ma vi attiverete per cercare delle alternative. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non arrendervi e di guardare sempre avanti con orgoglio. Le critiche non avranno presa su di voi.

Vergine: analizzerete i vostri sentimenti con estrema attenzione. Non vorrete più commettere degli errori in ambito amoroso e relazionale.

Le stelle staranno dalla vostra parte, ma dovrete avere il coraggio di osare e di prendere delle decisioni. Così facendo, smetterete di restare sempre allo stesso punto. Evoluzione e cambiamento faranno la differenza.

Bilancia: sarete un po' stressati per colpa del lavoro. Adorerete le vostre mansioni, ma non riuscirete a fare tutto. I ritmi saranno serrati e la convivenza con i colleghi non proprio pacifica. L'oroscopo vi consiglia di mettere dei paletti e di non soccombere in ogni occasioni. Facendo sentire la vostra voce, le cose miglioreranno velocemente. Riceverete stima e rispetto.

Scorpione: lavorerete sul vostro carisma. Proverete a cambiare atteggiamento perché vorrete avere un'influenza positiva sulle persone.

Questo vi farà onore, ma sarà importante non tirare troppo la corda. Inoltre, la spontaneità verrà molto più apprezzata. Se sarete voi stessi non potrete sbagliare. Gli amici e la famiglia saranno sicuramente d'accordo su questo aspetto.

Sagittario: dovrete cominciare a prendervi più cura di voi stessi. Alcuni piccoli fastidi diminuiranno le vostre energie. Sentirete il bisogno di risposare e le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano assolutamente di assecondare tale necessità. Vi basterà poco per sentirti meglio e per ritrovare la motivazione. In men che non si dica, tornerete a brillare come delle stelle.

Capricorno: il rancore non farà per voi. Vorrete risolvere tutto faccia a faccia, senza portare avanti inutili piani di vendetta.

Purtroppo, non tutti la penseranno in questo modo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendere le distanze da coloro che porteranno negatività nella vostra vita. Potrebbe essere doloroso.

Acquario: non avrete voglia di creare scompiglio. La competizione non farà per voi. Preferirete lavorare serenamente e fare gioco di squadra. Sarete molto bravi a collaborare con gli altri. Ascolterete ogni singola idea, evitando di screditare il prossimo o di essere troppo drastici. Questo farà di voi degli ottimi leader. Non vorrete un ruolo di comando, ma le persone care faranno il tifo per voi.

Pesci: il presente vi turberà e il futuro vi farà paura. Il timore di commettere un passo falso o di prendere decisioni sbagliate non sarà difficile da gestire.

Gli amici più cari, tuttavia, riusciranno a tranquillizzarvi. Le loro parole, oltre a essere di conforto, vi infonderanno la grinta necessaria per spiccare. Ogni idea vi avvicinerà sempre di più al raggiungimenti degli obiettivi desiderati.