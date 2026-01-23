L'oroscopo di sabato 24 gennaio è ricco di sorprese tutte da scoprire. Grazie alla posizione degli astri, è possibile avere una panoramica della loro influenza sui dodici segni zodiacali. Amore, lavoro, socialità, aspettative e promesse subiranno dei netti cambiamenti. Fortuna e sfortuna si uniranno in un mix indissolubile, che scriverà nuove storie tutte da vivere.

La Bilancia e l'Acquario tenderanno a rivelare i loro segreti. Si fideranno del prossimo e questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Il Toro e lo Scorpione, invece, avranno bisogno di riposarsi un po'.

Oroscopo di sabato 24 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete un po' permalosi nei confronti delle critiche. Non mostrerete subito questo stato d'animo, tuttavia, con il passare delle ore, inizierete a lanciare frecciatine. Ciò potrebbe distruggere alcuni rapporti e creare imbarazzo. Sarà meglio parlarne subito per mettere fine alla questione in tempi brevi.

Toro: i ritmi saranno serrati e il tempo per dedicarsi agli hobby quasi nullo. Non farete altro che correre da una parte all'altra, cercando di fare tutto. In questo modo, tuttavia, rischierete anche di commettere errori di distrazione e di farvi riprendere. Sarà meglio staccare la spina per qualche ora e respirare profondamente.

Gemelli: sarete molto seri sul posto di lavoro.

Non avrete voglia di scherzare o di perdere tempo. Le interazioni con i colleghi saranno piatte e poco significative. Un pizzico di vivacità in più potrebbe aiutarvi a rendere l'ambiente più spensierato e pacifico.

Cancro: ripenserete al passato, provando un bel po' di nostalgia. Non riuscirete a tenerla a bada per il momento. La tristezza sarà incontenibile, ma l'oroscopo del giorno vi consiglia di accoglierla e di non respingerla. Si tratterà di un momento di crescita molto importante, che vi conferirà numerose risorse.

Leone: non dovrete avere paura di chiudere determinate porte. Vi attende un futuro luminoso dal punto di vista lavorativo, ma dovrete avere il coraggio di osare e di farvi notare.

Restare sempre nello stesso punto a osservare non vi aiuterà affatto a rivoluzionare le cose e a prendervi il successo tanto desiderato.

Vergine: non accetterete l'idea di non cogliere l'attimo. Abbraccerete le novità con gioia, gettandovi a capofitto in una situazione potenzialmente positiva. L'oroscopo, tuttavia, vi consiglia di non mettervi a rischio e di porre la vostra sicurezza al primo posto.

Bilancia: tenderete a parlare un po' troppo delle vostre questioni personali. Vi fiderete subito del prossimo, convinti che quello che direte non verrà riferito ad altri. Purtroppo, le cose non andranno proprio così. L'oroscopo del giorno vi consiglia di stare attenti e di valutare bene ogni singola reazione.

Scorpione: avrete bisogno di un momento di relax. La stanchezza si farà sentire e non sarà facile gestirla, soprattutto a causa dei numerosi impegni. Tra lavoro, famiglia e vita privata rischierete di crollare. Non dovrete avere paura di prendere le distanze. Al contrario, ciò vi permetterà di ricaricarvi e di tornare a splendere.

Sagittario: non vi fiderete facilmente delle persone. Sul posto di lavoro, tenderete a essere distaccati nei confronti dei colleghi di lavoro. Riuscirete a identificare una bugia sul nascere e ad agire di conseguenza. Sicuramente, non resterete in silenzio di fronte a situazioni di questo tipo. Avrete tutta la grinta necessaria.

Capricorno: vorrete aumentare le vostre finanze per migliorare l'attuale situazione economica.

Non sarà facile, ma avrete tutte le risorse per spiccare. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non essere troppo avventati, di valutare le alternative e di non sottovalutare le conseguenze.

Acquario: considererete tutte le persone attorno a voi come degli amici insostituibili. Purtroppo, alcuni di loro non saranno degni della vostra fiducia. Vorranno scoprire certi segreti per poi andarli a riferire ad altri. Massima attenzione sul posto di lavoro e in amore.

Pesci: vorrete ricevere tante attenzioni da parte della persona amata. Desidererete essere messi al primo posto, nonostante i suoi impegni lavorativi. Vivrete alcuni atteggiamenti come una mancanza di interesse ma, in realtà, non sarà proprio così. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non tenervi tutto dentro.