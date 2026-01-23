Nell'oroscopo del giorno sabato 24 gennaio le stelle regalano a intuizioni preziose, e suggeriscono prudenza ma anche piccole opportunità da cogliere al volo.

Per il segno dell'Acquario la fortuna gira a favore grazie ai tanti pianeti a favore, mentre nel segno dei Gemelli ci sarà voglia di stabilità e dolcezza. Giornata vivace e stimolante per i nativi Sagittario, mentre Mercurio suggerisce idee creative ai nativi Ariete.

Previsioni oroscopo sabato 24 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà Mercurio in buon aspetto secondo l'oroscopo, suggerendo interessanti idee creative da applicare ai vostri progetti.

In amore il dialogo sarà favorevole: la Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno a vostro agio con il partner. Se siete single sarà bello poter trascorrere un po’ di tempo con una persona speciale. Voto - 8️⃣

Toro: i rapporti con gli altri saranno un po’ complicati in questo periodo a causa di Venere. Se c'è qualcosa che non va bene tra voi e la persona che amate, nascondere le cose potrebbe solo peggiorare le cose. In quanto al lavoro i transiti vi stimolano a rivedere la vostra strategia, al fine di poter migliorare la vostra situazione al momento ingarbugliata. Voto - 6️⃣

Gemelli: le stelle di questo sabato portano stabilità e dolcezza per voi nativi del segno. Una maggiore trasparenza vi permetterà di costruire una relazione forte e duratura.

Se siete single una vecchia conoscenza potrebbe accendere le vostre emozioni. Sul fronte professionale alcune circostanze favorevoli vi permetteranno di ottenere risultati positivi. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali solamente sufficienti in questo periodo. Avrete bisogno di un po’ di tempo per voi per rigenerare corpo e mente. Attenzione però a non trascurare i rapporti a voi più cari. Sul fronte professionale sarà una domenica impegnativa, ma che alla fine può darvi qualche buona soddisfazione. Voto - 6️⃣

Leone: amore e attrazione saranno in calo a causa delle stelle in opposizione. La Luna in trigono vi spingerà a riflettere e mostrare un po’ di maturità nei confronti del partner, ma non dovrà esserci un secondo fine nei vostri atteggiamenti.

Sul fronte professionale avrete a che fare con progetti difficili e poco piacevoli, ma necessari per la vostra crescita. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di domenica dai ritmi un po’ più lenti, ma comunque piacevole da vivere. Una piccola pausa dagli impegni quotidiani vi farà sicuramente bene. Concentratevi sugli affetti più importanti per migliorare l'intesa, e provate a portare avanti un hobby o un progetto che avete lasciato indietro. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale tra alti e bassi per voi nativi del segno. Con Venere in trigono sarete romantici e sentimentali, ma con la Luna in opposizione, il vostro modo di amare a volte potrebbe non funzionare. In ambito lavorativo la precisione sarà premiata, e con Marte e Mercurio a favore, avrete il potenziale per raggiungere importanti risultati.

Voto - 7️⃣

Scorpione: in questa domenica di gennaio avrete bisogno di fare mente locale e capire dove potete migliorare. Attenzione a non essere troppo critici nei confronti del partner, e fate un passo indietro se necessario. In quanto al lavoro piccole soddisfazioni vi stimoleranno a impegnarvi di più, ma servirà prudenza per non cadere in errore. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo stimolante e vivace per voi nativi del segno. Godrete di un'atmosfera armoniosa e piacevole in amore. Se avete bisogno di chiarire qualcosa, questo sarà il momento giusto per farlo. Per quanto riguarda il lavoro buone notizie vi spingeranno a dare di più per i vostri progetti, cercando di ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Capricorno: non vi sentirete sempre in armonia con la persona che amate a causa della Luna in quadratura.

Vorreste un po’ di libertà, di tempo per voi e poter fare ciò che vi piace, ma non potete sfuggire agli impegni quotidiani così facilmente. Sul fronte professionale meglio osservare prima di agire. Voto - 6️⃣

Acquario: la fortuna gira dalla vostra parte secondo l'oroscopo, merito della posizione di queste stelle, che sembra avere occhi solo per voi. In amore vivrete il vostro rapporto con leggerezza e intensità, pronti a mostrare sempre la parte migliore di voi. Nel lavoro le idee non mancheranno, e con il sostegno di Marte e Mercurio avrete i mezzi per ottenere risultati da primo della classe. Voto - 9️⃣

Pesci: la sensibilità nei confronti del partner non vi manca, ma a volte potreste agire d'istinto e commettere qualche piccola sbavatura. Se siete single sarà un buon periodo per conoscere nuove persone, ma dovrete farlo con cautela. In ambito professionale servirà ordine e precisione per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣