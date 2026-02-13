Il cielo si presenta dinamico, attraversato da correnti emotive intense e da nuove consapevolezze. L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio disegna una graduatoria che mette al centro l’amore, le relazioni e la capacità di affrontare cambiamenti inattesi. Ogni segno trova nel proprio percorso una sfida diversa, ma è nel confronto con i sentimenti che emerge la vera crescita.

1° posto – Oroscopo del Leone (voto 9)

L’oroscopo premia il carisma e la determinazione. Il cuore brilla di energia positiva e le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione più diretta.

L’oroscopo segnala entusiasmo e passione ritrovata.

2° posto – Sagittario (voto 9)

Secondo l’oroscopo, il segno di fuoco vive slanci romantici e nuove avventure emotive. L’oroscopo favorisce incontri stimolanti e decisioni coraggiose che portano chiarezza.

3° posto – Toro (voto 8,5)

L’oroscopo parla di stabilità riconquistata. In amore si respira maggiore sicurezza e l’oroscopo evidenzia scelte concrete che rafforzano i legami. Per i single il consiglio è di tuffarsi invece in nuove e inattese esperienze.

4° posto – Cancro (voto 8)

L’oroscopo descrive una tempesta sentimentale che scuote nel profondo. Emozioni intense, confronti necessari e chiarimenti decisivi caratterizzano il periodo. Questo oroscopo invita ad affrontare le onde emotive con maturità: dalla mareggiata nasce una nuova solidità.

5° posto – Bilancia (voto 8)

In base a questo oroscopo, l’equilibrio viene messo alla prova da tensioni affettive. Discussioni e riflessioni aprono la strada a una consapevolezza più autentica. L’oroscopo indica che la tempesta non distrugge, ma riequilibra.

6° posto – Ariete (voto 7,5)

L’oroscopo segnala impazienza nei rapporti. Alcuni attriti richiedono diplomazia, ma l’energia resta alta e costruttiva.

7° posto – Gemelli (voto 7)

La comunicazione è centrale, secondo le stelle e i pianeti. Piccole incomprensioni possono essere superate grazie al dialogo sincero. Siate aperti e solari anche con coloro che sembrerebbero non meritare un simile comportamento.

8° posto – Acquario (voto 7)

L’oroscopo invita a riflettere prima di agire.

In amore serve maggiore presenza emotiva per evitare distanze improvvise. Siate quindi vicini al vostro partner e mantenete l'adeguato comportamento nei momenti in cui potrebbe venire a mancare la quiete.

9° posto – Vergine (voto 6,5)

L’oroscopo evidenzia un eccesso di razionalità che può raffreddare l’atmosfera sentimentale. Occorre lasciarsi andare con più fiducia.

10° posto – Scorpione (voto 6,5)

Secondo l’oroscopo, la gelosia rischia di alimentare tensioni inutili. L’oroscopo suggerisce di trasformare la passione in dialogo costruttivo. Attenzione quindi alle reazioni emotive o ai toni sbagliati: possono portare conseguenze molto negative e non volute.

11° posto – Capricorno (voto 6)

L’oroscopo parla di distacco emotivo e priorità lavorative che interferiscono con la vita privata.

Serve maggiore equilibrio. Giusto impegnarsi sul lavoro, ma non deve diventare una priorità eccessivamente ingombrante.

12° posto – Pesci (voto 6)

In questo oroscopo emerge confusione sentimentale. Sogni e realtà faticano a incontrarsi, ma con pazienza si può ritrovare armonia.

La classifica mette in luce un periodo di crescita collettiva. Le stelle sottolineano che anche i momenti più complessi rappresentano tappe fondamentali verso relazioni più autentiche. Insegnano inoltre che la tempesta, quando affrontata con consapevolezza, diventa occasione di rinascita emotiva per tutti i segni dello zodiaco.