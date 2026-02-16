L'oroscopo di marzo 2026 con classifica regala la medaglia d'oro al Cancro poiché amore, fortuna e creatività crescono, mentre medaglia d'argento ai Pesci per nuovi inizi. Medaglia di bronzo invece assegnata al segno dello Scorpione per il suo intuito che diventa arma.

Oroscopo Marzo 2026 — La classifica dei segni più favoriti

1° – Cancro

Il preferito di marzo. Giove torna a splendere nel vostro segno e amplifica una sensibilità già premiata dal grande stellium nei Pesci. Le intuizioni funzionano, la famiglia sostiene, i sentimenti sbocciano. Fortuna, amore, creatività: tutto cresce.

2° – Pesci

Siete al centro della scena celeste: Sole, Mercurio, Venere e Marte vi avvolgono in un bagno di ispirazione. Le emozioni parlano forte, ma anche la vostra capacità di ascoltare gli altri. Comunicazioni quasi telepatiche. Nuovi inizi. Fascino alle stelle.

3° – Scorpione

Il flusso dei pianeti in Pesci vi sostiene: l’intuito diventa un’arma. Potrete risolvere situazioni bloccate da mesi. Il cuore, intanto, batte più intenso.

‍♀️ 4° – Toro

Terra + Acqua = stabilità, tenerezza, solidità. Vi sentite più centrati e le relazioni diventano punti fermi. Unico neo: Urano nel vostro segno può portare imprevisti, ma spesso vi spingono verso scelte migliori.

5° – Vergine

Gran parte del mese è molto favorevole: emozioni sincere, dialoghi profondi, miglioramenti in famiglia.

Dovete solo evitare la tentazione di razionalizzare tutto. Meglio sentire, meno analizzare.

6° – Capricorno

I pianeti in Pesci vi aiutano ad ammorbidire vecchi irrigidimenti. Nel lavoro tornate autorevoli, nelle relazioni più presenti. Mese costruttivo, anche se un po’ lento.

7° – Ariete

Saturno e Nettuno nel vostro segno portano responsabilità ma anche nuove ambizioni. Con Venere che entra da voi il 6, l’amore può diventare sorprendente: colpi di fulmine, scelte improvvise. La seconda metà del mese vi premia.

8° – Leone

La prima parte del mese vi destabilizza un po’, ma quando il Sole entra in Ariete tornate a bruciare. La passione torna viva, nuove opportunità si aprono. Resistete fino al 21: poi volate.

9° – Sagittario

Progetti creativi e intuizioni forti, ma Marte in Pesci può rallentarvi. L’amore è emotivo, non sempre lineare. Buono, ma richiede equilibrio.

10° – Acquario

Plutone vi spinge a trasformarvi e Saturno/Nettuno vi stimolano a ripartire. Ma Venere in Ariete vi aiuta dal 6: un po’ di desiderio torna. Mese di assestamento, non negativo ma impegnativo.

⚖️ 11° – Bilancia

Molte energie vi spingono a prendere decisioni, ma non sempre vi sentite pronti. La seconda metà del mese migliora con il Sole in Ariete. Un mese da gestire con delicatezza.

12°- Gemelli

Mercurio è retrogrado quasi tutto il mese, e in Pesci non vi aiuta a essere lucidi. La comunicazione è nebulosa e gli altri potrebbero fraintendervi. Ma la fine del mese si apre, grazie all’energia dell’Ariete.