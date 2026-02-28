L'oroscopo del 2 marzo mette sul piatto della bilancia una giornata piena di contrasti per molti segni. Per i simboli astrali fortunati, come per la Vergine, attualmente in una fase con novità e cambiamenti favoriti soprattutto dall'arrivo della Luna nel segno. Chi invece vive una situazione di mezzo, come lo Scorpione, deve puntare tutto sulla concretezza e sull'intuito per concludere affari vantaggiosi e sistemare le faccende di famiglia. Situazione ben diversa per i Pesci, che devono combattere contro nervosismo e rabbia scatenati dalla presenza di Marte nel proprio segno: sarà un inizio di settimana dove la calma farà davvero la differenza.

Oroscopo del 2 marzo 2026: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di lunedì

Gemelli: ★★. La giornata si presenta piuttosto faticosa e priva di grandi soddisfazioni immediate. Avrete la sensazione che le persone intorno a voi non capiscano bene quello che dite. Questo porta a piccole discussioni che rovinano il clima in ufficio o a casa. Vi conviene parlare poco e ascoltare molto di più. Non cercate di avere ragione a tutti i costi perché oggi la fortuna non è dalla vostra parte. Le spese impreviste potrebbero bussare alla porta, quindi controllate bene il portafoglio e non comprate oggetti inutili. Cercate di finire i compiti che avete iniziato tempo fa senza aggiungerne di nuovi alla lista delle cose da fare.

Restate calmi e aspettate che questa nuvola passi presto. La pazienza sarà la vostra unica vera alleata per superare indenni queste ore così pesanti e monotone.

Pesci: ★★. In questo lunedì sentite una forza molto cattiva e agitata dentro di voi perché Marte è entrato nel vostro segno e vi rovina la calma. Questo pianeta della guerra vi rende nervosi, pronti a litigare con chiunque e molto poco pazienti con le persone care. Invece di essere dolci come al solito, oggi vorreste solo urlare o rispondere male anche per una piccola sciocchezza. Al lavoro questa grinta eccessiva vi spinge a fare tutto di corsa, rischiando di creare scontri duri con i colleghi o con i capi. Dovete stare molto attenti a non sfogare tutta questa rabbia sulle persone che vi vogliono bene davvero.

Usate questa grande energia solo per fare fatica fisica o per pulire casa, ma evitate i discorsi troppo seri perché oggi la vostra lingua punge come uno spillo.

Ariete ★★★. Questa è una giornata senza grandi scossoni, dove tutto scorre in modo abbastanza regolare. Non ci sono grandi colpi di scena, ma nemmeno problemi impossibili da risolvere. Al lavoro procederete con il solito ritmo, portando a termine i compiti quotidiani senza troppa fatica. Nei rapporti con gli altri ci sarà una discreta armonia, anche se manca quel pizzico di entusiasmo che vi piace tanto. Potreste ricevere una telefonata o un messaggio che vi farà piacere, ma nulla che cambierà la vostra vita. Approfittate di questo momento di calma per organizzare meglio la settimana che è appena iniziata.

Non abbiate fretta di ottenere risultati immediati. Ogni cosa arriverà a suo tempo se saprete aspettare con fiducia. Godetevi la semplicità delle piccole cose e non pretendete troppo da voi stessi o dagli altri.

Leone ★★★★. La settimana parte con una marcia in più e vi sentite pronti a brillare in ogni occasione. La vostra grinta è evidente e chi vi sta intorno noterà subito la vostra voglia di fare. Sul lavoro potrete avanzare delle richieste o proporre nuove idee che verranno accolte con interesse. Siete molto convincenti e riuscirete a portare molte persone dalla vostra parte senza troppa fatica. Anche negli affari di cuore c'è una bella energia che rende i rapporti più vivaci e passionali.

Se ci sono stati dei malintesi in passato, oggi è il giorno giusto per chiarire tutto con un sorriso. Non abbiate paura di mostrare il vostro valore e di prendervi il merito per quello che fate bene. La fortuna vi sorride e vi aiuta a superare piccoli ostacoli burocratici o ritardi fastidiosi.

Scorpione ★★★★. Sentite un forte desiderio di concretezza e volete vedere i frutti del vostro impegno quotidiano. La giornata favorisce i contatti di lavoro e le trattative economiche che erano rimaste in sospeso. Avete un intuito molto acuto che vi permette di capire al volo le intenzioni degli altri. Usate questa capacità per proteggere i vostri interessi e per concludere buoni affari. In ambito familiare ci sarà occasione di parlare di progetti futuri in modo sereno e costruttivo.

Qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio prezioso e voi sarete felici di dare una mano con la vostra esperienza. Anche se avete molto da fare, troverete il tempo per dedicarvi a un hobby o a un interesse che vi appassiona molto. Continuate su questa strada perché i risultati che cercate sono ormai molto vicini e facili da raggiungere.

Sagittario ★★★★. Le idee non vi mancano e la vostra mente è proiettata verso nuovi orizzonti e avventure. Questo lunedì vi regala una bella dose di ottimismo che contagerà positivamente anche chi vi circonda. Sarete molto bravi nell'organizzare viaggi, spostamenti o incontri importanti per la vostra carriera. Se state aspettando una risposta, ci sono buone probabilità che arrivi qualcosa di positivo entro sera.

La comunicazione è il vostro forte e riuscirete a convincere anche i colleghi più testardi. Cercate però di non essere troppo dispersivi e di concentrarvi su pochi obiettivi ma chiari. La stabilità economica sembra migliorare e potreste ricevere una piccola somma di denaro inaspettata. È un momento buono per seminare speranza e guardare al domani con un grande sorriso. Tutto sembra girare nel verso giusto grazie alla vostra energia sempre positiva.

Capricorno ★★★★. Siete molto concentrati sui vostri doveri e nulla sembra potervi distrarre dai vostri obiettivi principali. La determinazione che mettete in ogni azione vi porterà a chiudere delle faccende complicate che trascinavate da tempo. I capi e i superiori apprezzeranno molto la vostra precisione e la vostra affidabilità in ogni compito assegnato.

In amore c'è una stabilità rassicurante che vi permette di fare progetti a lungo termine con la persona amata. Anche i single potrebbero fare incontri interessanti con persone serie e concrete, proprio come piace a voi. Non trascurate però il lato divertente della vita e cercate di sorridere di più. La vostra serietà è un pregio, ma ogni tanto bisogna anche saper staccare la spina. Godetevi i successi che state ottenendo con tanta fatica e non abbiate paura di festeggiare degnamente.

Toro ★★★★★. Questa giornata è davvero splendida e vi regala grandi soddisfazioni in ogni settore della vita. Vi sentite in pace con il mondo e questa serenità si riflette in tutto quello che fate. Al lavoro tutto procede in modo perfetto e potreste ricevere un complimento o un premio che aspettavate da tempo.

I rapporti con gli altri sono dolci e armoniosi, pieni di affetto e di comprensione reciproca. Chi è in coppia vivrà momenti di grande intesa e di complicità speciale con il partner. Se siete soli, potreste fare un incontro che vi farà battere il cuore molto forte fin dal primo istante. Anche la fortuna è dalla vostra parte, aiutandovi a risolvere piccoli problemi pratici con estrema facilità. Approfittate di questa carica positiva per fare tutto ciò che vi rende felici e soddisfatti.

Cancro ★★★★★. La giornata è piena di luce e di belle emozioni che vi faranno sentire protetti e amati. Avete una grande sensibilità che vi permette di capire i bisogni degli altri prima ancora che parlino. Questo vi rende molto popolari e cercati sia dagli amici che dai colleghi di lavoro.

Potreste ricevere una notizia meravigliosa che riguarda la casa o la famiglia, portando gioia a tutti i vostri cari. Sul fronte lavorativo le cose vanno a gonfie vele e i vostri sforzi vengono finalmente riconosciuti in modo ufficiale. Siete molto creativi e riuscirete a trovare soluzioni originali a problemi che sembravano insuperabili. La vostra dolcezza sarà la chiave per aprire ogni porta e per conquistare la fiducia di chiunque incontrerete. Vivete questo momento magico con gratitudine e lasciatevi coccolare dalla fortuna che oggi vi segue ovunque.

Bilancia ★★★★★. Siete i protagonisti assoluti di questo lunedì e tutto sembra brillare intorno a voi. Il vostro fascino è irresistibile e riuscirete a ottenere tutto quello che desiderate semplicemente chiedendo con gentilezza.

Le relazioni sociali sono favorite e potreste ricevere inviti a eventi importanti o feste divertenti. Al lavoro la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un conflitto tra colleghi e riportare la pace in ufficio. Le entrate di denaro sono favorite e potreste fare un acquisto importante che desideravate da mesi. Anche l’amore vive una fase di grande splendore, con nuove promesse e tanta voglia di stare insieme. Vi sentite eleganti, sicuri di voi stessi e pronti a conquistare il mondo con la vostra bellezza interiore. Non ponetevi limiti e godetevi ogni singolo istante di questa giornata perfetta sotto ogni punto di vista.

Acquario ★★★★★. Siete pieni di energia e di voglia di novità che vi spingono a fare cambiamenti importanti.

Questo lunedì è perfetto per lanciare nuovi progetti o per iniziare una collaborazione professionale diversa dal solito. La vostra mente corre veloce e riuscite a vedere opportunità dove gli altri vedono solo problemi o difficoltà. Molte persone cercheranno la vostra compagnia perché la vostra allegria è contagiosa e mette tutti di buon umore. In amore c'è una ventata di freschezza che rende il rapporto più eccitante e meno monotono. Siete pronti a rompere le vecchie abitudini per provare qualcosa di insolito e stimolante. La fortuna vi aiuta a trovare le giuste occasioni al momento giusto, facilitando ogni vostro passo. Non abbiate paura di osare e di seguire il vostro istinto, perché oggi non potete sbagliare un colpo.

Vergine: 'top del giorno'. Oggi siete i più fortunati di tutti perché la Luna è nel vostro segno e vi regala una luce bellissima che vi fa sentire sicuri. Questa forza della notte vi rende molto lucidi, precisi e capaci di organizzare ogni cosa senza fare nemmeno un piccolo errore. Tutto quello che toccate oggi, secondo l'oroscopo, si trasforma in un grande successo perché avete la mente sveglia e il cuore pieno di coraggio. Le persone vi guardano con tanta ammirazione e ascoltano ogni vostro consiglio come se fosse una legge sacra. È il momento perfetto per sistemare le carte, pulire bene ogni angolo della casa o chiedere un favore a chi comanda. Riceverete tante attenzioni speciali e vi sentirete finalmente le persone più importanti del mondo. Godetevi questo momento di gloria perché la fortuna vi bacia in fronte.