Secondo l'oroscopo del 4 febbraio 2026 il Toro può avere un chiarimento sul lavoro, il Cancro ha delle idee brillanti e i Pesci sono tranquilli.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono più ambigui del solito. Delle rapide decisioni possono essere prese sul campo lavorativo. La salute è molto buona, però lo stress può comparire in ogni momento.

Toro: chi fa parte di una coppia ha bisogno di avere più certezze dal partner. La giornata richiede molta più pazienza del previsto.

Sul lavoro è possibile avere un chiarimento molto importante.

Gemelli: con un dialogo sincero si possono risolvere i problemi con la dolce metà. L'ambito professionale può affrontare dei rallentamenti. In questo momento il fisico ha bisogno di maggiore riposo.

Cancro: la mente di chi cerca l'amore è abbastanza curiosa. Delle emozioni profonde possono cambiare il proseguimento della giornata. Sulla sfera lavorativa, le idee sono davvero brillanti.

Leone: si può avere molta complicità nei confronti di una nuova persona. Sul campo lavorativo è fondamentale avere più fiducia nelle proprie capacità. Con molta meno nostalgia è possibile guardare a passato.

Vergine: sul lavoro non possono mancare le buone occasioni.

Chi fa parte di una coppia può sentirsi trascurato dalla dolce metà. in questo periodo, la vitalità risulta essere buona.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la sfera sentimentale può eliminare alcune tensioni. I single possono vivere dei momento interessanti insieme a una vecchia amica. Chi lavora in proprio può diventare troppo critico.

Scorpione: finalmente può ritornare la serenità in amore. Sul piano emotivo è un periodo davvero molto intenso. La salute richiede una leggera attenzione in più.

Sagittario: chi ha una relazione può pensare diversamente e fare allontanare il partner. Chi cerca l'amore sente l'esigenza di avere tanti nuovi stimoli. Chi lavora in proprio è pronto ad ampliare i propri orizzonti.

Capricorno: per raggiungere alcuni obbiettivi di lavoro serve molta concentrazione. Durante la giornata è possibile mostrare a più persone, il lato più sensibile. La salute e l'umore possono migliorare in breve tempo.

Acquario: le amicizie ricche di invidia vanno eliminate velocemente. Con calma si può affrontare la persona amata e avere un chiarimento. La mente è abbastanza irrequieta e invece la salute è molto buona.

Pesci: la relazione amorosa può vivere dei momenti di tranquillità. Una nuova amicizia può essere più sincera del previsto. Delle nuove attività lavorative sono abbastanza piacevoli.