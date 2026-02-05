Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 febbraio 2026 invitano i nati sotto il segno dell'Ariete ad approfittare di questo momento favorevole in amore. I Pesci sono un po' confusi, per questo son bassi in classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo del 14 febbraio, giorno di San Valentino, invitano i nati sotto questo segno a mantenere la calma dal punto di vista delle emozioni. La Luna dissonante potrebbe causare qualche piccolo dissapore sgradevole in grado di fomentare anche discussioni irrisorie.

11° Vergine: momento un po' altalenante dal punto di vista dei sentimenti. I single potrebbero sentirsi un po' soli, mentre le coppie che di recente hanno avuto delle divergenze potrebbero avere la sensazione di dover dare luogo ad un cambio drastico. Cercate di non essere frettolosi.

10° Bilancia: interessanti cambiamenti sul fronte dei rapporti di coppia. L'amore è un po' ballerino ultimamente, ma dovete cercare di mantenere la calma. Non siate troppo precipitosi e, soprattutto, non bruciate le tappe, non tutti viaggiano sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

9° Pesci: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte per quanto riguarda la vostra sfera sentimentale, cosa che potrebbe rendervi un po' indecisi.

Meglio non tirare troppo la corda nelle discussioni. Se necessario, meglio fare un passo indietro e depotenziare i conflitti invece di fomentarli.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: l'oroscopo del giorno 14 febbraio vede i nati sotto questo segno un po' incerti dal punto di vista sentimentale. Forse ci sono delle situazioni da mettere a posto, ma non siate frettolosi e pressanti. Un po' di gelosia potrebbe esservi d'aiuto per capire la natura dei vostri sentimenti.

7° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere più attenti alle vostre emozioni. Non trascurate i piccoli segnali che il vostro corpo tenta di darvi per farvi capire quale sia la direzione giusta da prendere.

Nel lavoro potreste sentirvi un po' sovraccaricati, quindi, urge una pausa.

6° Cancro: buon momento per aprirvi e per manifestare alla persona che amate i vostri sentimenti. Ci sono delle questioni in sospeso che andrebbero risolte quanto prima. La chiarezza è sempre la strada migliore per riuscire a portare a casa ottimi risultati.

5° Capricorno: l'oroscopo di San Valentino vi invita ad esternare di più le vostre emozioni. Spesso tendete a sottovalutare il potere delle piccole cose. Non siate troppo gelosi e possessivi.

Previsioni astrologiche primi quattro segni del 14 febbraio

4° in classifica Scorpione: in amore ci sono delle sorprese in arrivo. Cercate di essere decisi e determinati a raggiungere un obiettivo che agognate da tempo.

Nel lavoro potrebbe arrivare qualche interessante proposta entro la fine della settimana.

3° Gemelli: seguite di più il vostro istinto e vedrete che non sbaglierete. Ci sono dei momenti nella giornata in cui potreste sentire il bisogno di conforto e di attenzioni, non vergognatevi di questo.

2° Toro: fuochi d'artificio con i nati sotto i segni d'acqua in questa giornata. Prestate attenzione a non prendere delle decisioni troppo azzardate, valutate bene i pro e i contro e, soprattutto, le conseguenze delle vostre azioni.

1° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 febbraio i nati sotto questo segno devono approfittare di Venere nel segno per far decollare una situazione sentimentale in stallo da troppo tempo. nel lavoro ci vuole coraggio e determinazione.