Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va fino all'8 febbraio 2026 vede lo Scorpione un po' stressato. Per quanto riguarda l'Ariete, invece, è un po' giù di corda, mentre per la Vergine è previsto l'ingresso di Venere nel segno, che porterà tanta passione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: in amore potrebbe esserci qualche piccolo rallentamento, ma nulla che debba preoccuparvi. Le relazioni solide, andranno avanti e supereranno anche i piccoli ostacoli. Nel lavoro, invece, ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte al più presto.

11° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino all'8 febbraio 2026 rivelano che per voi ci sarà qualche battuta d'arresto nell'ambito dei sentimenti. Siete un po' sotto pressione a causa di alcuni agenti esterni, e la cosa potrebbe cominciare a crearvi qualche turbamento. Mantenete la calma e aspettate che passi la tempesta.

10° Bilancia: spesso tendete a dare troppo peso al giudizio altrui, finendo per compromettere il vostro bene. Siete un po' vulnerabili, quindi, è opportuno stare lontani dalle discussioni e, soprattutto, dalle persone che hanno un forte potere manipolatorio su di voi.

9° Ariete: siete un po' giù di morale, forse a causa di un affare che non è andato in porto, o non come avreste voluto.

In amore cercate di mettere al primo posto i vostri bisogni e le vostre necessità, e vedrete che tutto ritornerà a girare per il verso giusto. Talvolta, un po' di sano egoismo è ciò che ci vuole.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: se avete commesso qualche errore, il senso di colpa potrebbe divorarvi. Siete persone tendenzialmente equilibrate e oneste, ma tutti possono commettere degli errori e cedere a qualche tentazione. Nel lavoro dovete concentrarvi un po' di più sui vostri obiettivi.

7° Acquario: l'oroscopo della settimana che va fino al giorno 8 febbraio vi invita a rivedere alcune scelte professionali prese di recente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è necessario recuperare in tempo un rapporto che sembra un po' compromesso.

6° Leone: non bisogna piangere sul latte versato. Nella vita si possono fare delle scelte sbagliate, ma la cosa importante è ravvedersi in tempo, e cercare di porre rimedio alle situazioni compromettenti. Sul lavoro dovete fare attenzione ad una nuova proposta.

5° Toro: buon momento per fare un passo importante in ambito sentimentale. Cercate di non ritornare troppo sui vostri passi, ma guardate avanti e verso il futuro con maggiore convinzione. Nel lavoro ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo.

Previsioni astrologiche primi quattro segni

4° in classifica Gemelli: secondo l'oroscopo questo è il momento di prendere in mano la vostra vita e decidere in che modo proseguire. Ci sono delle strade davanti a voi, non dovete fare altro che capire quale iniziare a percorrere.

Una sorpresa dal passato potrebbe stuzzicare i vostri sensi.

3° Cancro: non siate troppo focalizzati sul passato. Esso è importante, in quanto aiuta a capire molte cose sul presente, ma adesso è giunto il momento di guardare al futuro. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti e meno possessivi in amore.

2° Vergine: nel lavoro potrebbe arrivare una bella soddisfazione, ma dovete essere pazienti. Dal punto di vista delle relazioni, invece, le relazioni durature non dovrebbero subire troppo l'effetto dell'ingresso di Venere nel segno, mentre per quelle nascenti, ci sarà un carico di passione notevole.

1° Capricorno: l'oroscopo settimanale fino all'8 febbraio vi invita ad osare. Questo è un ottimo momento per raggiungere un obiettivo importante, specie in ambito professionale. In amore è importante non perdere mai il contatto con la realtà, anche se lasciarsi trasportare dai sensi potrebbe portare i suoi vantaggi nel breve periodo.