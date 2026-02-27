L'oroscopo di marzo è un mese ricco di sorprese e cambiamenti! Con l’arrivo della primavera, le energie cosmiche si fanno più vivaci, portando rinnovamento e nuove opportunità. Questo mese, i pianeti sono particolarmente attivi e le relazioni, il lavoro e la salute saranno influenzati da una serie di transiti significativi.

Per i nativi Ariete è il momento di sognare in grande e dare uno slancio alla propria vita quotidiana, mentre il Leone non dovrà lasciarsi sfuggire le opportunità professionali. I nativi Vergine non dovranno dimostrare pigrizia, mentre Scorpione dovrà stare sull'attenti per ottenere buoni successi.

Previsioni oroscopo marzo 2026 segno per segno

Ariete: questo mese di marzo vi metterà a vostro agio secondo l'oroscopo. Con Venere che transita nel vostro segno, sarete più audaci e decisi, pronti a sognare insieme al partner e vivere un rapporto più armonioso. Se siete single potreste vivere un periodo di rinnovata socialità. Nel lavoro potreste dare uno slancio alla vostra carriera, utile per progredire e ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Toro: anche se stelle come Venere non saranno così favorevoli, il terzo mese dell'anno può ancora darvi qualche soddisfazione. In amore non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti, in modo tale da mantenere una buona fiducia tra voi e la persona che amate.

Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Marte e Mercurio per mettere insieme progetti di successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che rifiorisce per voi nativi del segno, dopo un febbraio altalenante. Con Venere in sestile dal segno dell'Ariete, recupererete serenità tra voi e il partner. Sarete più sensibili e ricettivi, anche voi single in cerca dell'amore ideale. In quanto al lavoro Marte potrebbe stancarvi un po’. Attenzione a non dedicarvi troppo a progetti poco chiari. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali non sempre così favorevoli nei vostri confronti. Venere potrebbe rendervi un po’ scontrosi: attenzione dunque a possibili incomprensioni tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà qualche sfida da affrontare, ma con il sostegno di Marte e Mercurio, i vostri progetti andranno avanti.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che si farà più tranquillo per voi nativi del segno. Sarà un buon periodo per rivedere i vostri progetti in corso e seguire nuove opportunità professionali se possibile. In ambito amoroso sarete pronti a dare nuova vita alla vostra quotidianità, soprattutto voi single che state inseguendo un importante amore già da tempo. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale che potrebbe rivelarsi difficoltoso durante questo mese di marzo. La posizione di Marte e Mercurio potrebbe rallentare lo sviluppo dei vostri progetti, e causare qualche imprevisto di troppo. In amore la vostra sensibilità nei confronti del partner migliorerà, e questa prima parte della primavera potrebbe sancire l'inizio di un rapporto rinnovato.

Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che annunciano un cielo cupo dal punto di vista sentimentale. L'arrivo di Venere nel segno dell'Ariete potrebbe mettere in evidenza alcuni limiti del vostro rapporto. Se siete single attenzione a non prendere certi rapporti a cuor leggero. Nel lavoro ve la caverete bene, ma a volte potreste aver bisogno di una mano. Voto - 6️⃣

Scorpione: marzo vi regalerà una grande voglia di vivere e di fare, soprattutto in campo lavorativo. Le stelle portano sfide e opportunità, che richiederanno parecchia attenzione per poter funzionare. In amore dovrete stare sull'attenti. Questo cielo non sarà sempre così favorevole. Attenzione dunque a non trascurare troppo il vostro legame.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un mese di marzo abbastanza sereno dal punto di vista sentimentale. Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di fare chiarezza nel vostro cuore, e ritrovare un po’ d'intesa con la persona che amate. Per i single sarà un bel periodo per approfondire conoscenze, ma senza avere fretta. Nel lavoro invece dovrete tenere gli occhi aperti. Con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, non sarete sempre nelle condizioni di poter ottenere il massimo del risultato. Voto - 7️⃣

Capricorno: il terzo mese dell'anno vedrà qualche criticità dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione non sarà così appagante a causa di Venere in quadratura, che vi chiederà maggiore impegno e responsabilità nei confronti delle persone che amate.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in questo periodo. Le stelle assumeranno una buona posizione nei vostri confronti, concedendovi momenti di pura intesa con la persona che amate, grazie a Venere in sestile. In quanto al lavoro non sarà un mese particolarmente impegnativo o con riconoscimenti di rilievo, ciò nonostante saprete dove mettere le mani per svolgere i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: anche se Venere non sarà più dei vostri, questo mese di marzo promette bene nei vostri confronti. In amore sarete emotivi e attenti ai desideri del partner, non rinunciando mai a una buona intesa tra di voi.

Se siete single, in questo mese dell'anno le stelle stimoleranno il vostro lato più sensibile. In quanto al lavoro l'influenza di Marte e Mercurio si rivelerà preziosa per mettere insieme progetti di qualità. Voto - 9️⃣