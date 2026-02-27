L'oroscopo di sabato 28 febbraio è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. L'osservazione dei movimenti dei pianeti consente di identificare gli elementi che caratterizzeranno la quotidianità dei segni zodiacali. Tutti gli occhi, ovviamente, saranno puntati su amore, lavoro e socialità.

La Bilancia e i Gemelli saranno degni di fiducia. Appariranno tolleranti e pronti ad aiutare il prossimo. Saranno anche diligenti sul posto di lavoro. La Vergine e il Capricorno, invece, dovranno gestire bene il loro tempo perché potrebbe non bastare per fare tutto.

Oroscopo di sabato 28 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete bisogno di ricevere più risposte. Non vi fiderete molto facilmente e questo vi spingerà a reagire con maggiore frequenza. Sfrutterete il tempo libero per dedicarvi ai vostri hobby e per portare a termine determinati progetti. Sarete molto fieri di voi stessi.

Toro: non sarete dei grandi amanti della solitudine. Avvertirete il bisogno di condividere la vostra routine con le persone care. Vi circonderete di amici affidabili e di parenti affettuosi. Dal punto di vista sentimentale, inoltre, vi farà piacere avere accanto un partner empatico e comprensivo.

Gemelli: sarete affidabili e silenziosi sul posto di lavoro. Avrete la sensazione di passare inosservati, ma qualcuno non si lascerà sfuggire l'importanza delle vostre competenze.

Dovrete solo avere pazienza e attendere il momento opportuno. Le soddisfazioni arriveranno.

Cancro: sarete molto sensibili agli eventi del giorno. Vi emozionerete con facilità e finirete anche per farvi prendere dal panico. Alcune persone proveranno a confortarvi, mentre altre cercheranno di sfruttare la situazione. Dovrete stare molto attenti al quadro generale.

Leone: nessuno oserà mettere in discussione il vostro coraggio. Sarete energici e desiderosi di mettervi in gioco. Vi distinguerete dalla massa senza nemmeno provarci. Il vostro modo di fare, inoltre, vi permettere di conquistare la simpatia di persone appena conosciute.

Vergine: gli impegni lavorativi saranno numerosi. Il tempo potrebbe non bastare per fare tutto.

Questa giornata vi metterà di fronte a un bivio: aumentare il ritmo o concentrarvi solo sulle priorità. La scelta spetterà a voi. Qualsiasi influenza esterna potrebbe farvi cadere in errore.

Bilancia: tenderete a vedere il bicchiere mezzo pieno. Avrete un approccio positivo e non lascerete molto spazio agli eventi emotivamente pesante. Ciò vi consentirà di essere più reattivi e di riprendere più in fretta da determinate situazioni. Contagerete gli altri con la vostra allegria.

Scorpione: non riuscirete proprio a nascondere la vostra delusione. Una persona cara farà qualcosa che vi lascerà senza parole. Non saprete bene come comportarvi, ma non avrete alcuna intenzione di fare finta di niente.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di seguire il vostro istinto.

Sagittario: non vi piacerà fare gioco di squadra con i colleghi. Saprete lavorare in team, ma la paura che gli altri possano commettere degli errori sarà fortissima. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non proiettarvi troppo avanti con la mente. Un approccio più moderato apparirà preferibile.

Capricorno: sarete stanchi, ma il tempo per riposare si rivelerà ridotto. Questo potrebbe spingervi a sacrificare il vostro benessere. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non esagerare e di mettervi alla ricerca di una soluzione alternativa: pensare fuori dagli schemi vi aiuterà.

Acquario: sarete fin troppo tolleranti nei confronti degli altri.

Perdonerete facilmente e concedere una seconda possibilità. Alcune persone si riveleranno degne della vostra fiducia, mentre altre non faranno altro che commettere gli stessi errori. A tutto ci sarà un limite.

Pesci: la curiosità sarà così spiccata da dare vita a un clima diverso dal solito. Non vi accontenterete facilmente e sarete sempre pronti a indagare. Ciò vi trasformerà anche in un importante punto di riferimento. Amici e parenti, infatti, non faranno altro che rivolgersi a voi.