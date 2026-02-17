L'oroscopo del weekend del 21 e 22 febbraio si apre come una stanza da arieggiare dopo giorni intensi: c’è chi dovrà fare i conti con piccoli imprevisti, chi sentirà il bisogno di fermarsi e chi, invece, vivrà emozioni capaci di lasciare il segno. Le prossime 48 ore porteranno chiarimenti, ripensamenti e qualche decisione rimandata troppo a lungo. L’importante sarà non reagire d’istinto e scegliere con lucidità, soprattutto nei rapporti più delicati. Il segno meno fortunato è la Bilancia, con soli 2 punteggi astrologici.

Previsioni astrologiche del weekend 21-22 febbraio 2026

⭐⭐ Bilancia - Il fine settimana si presenta movimentato e non privo di contrattempi. Qualcosa potrebbe cambiare all’ultimo momento, costringendovi a rivedere programmi già definiti. Da tempo sapete di dover compiere un passo importante, ma avete esitato per paura di sbagliare. Ora non potrete più rimandare. Tra sabato e domenica maturerà una decisione legata al vostro futuro personale o professionale. Proteggetevi dal freddo e non sottovalutate piccoli malesseri stagionali.

⭐⭐⭐Cancro - Le emozioni saranno altalenanti e l’autostima potrebbe risentirne. La settimana vi ha lasciato qualche ferita aperta o un senso di delusione che fatica a dissolversi.

Evitate conclusioni affrettate e provate a guardare le situazioni da prospettive diverse. Questo weekend vi invita a ricostruire fiducia in voi stessi. Anche se ora vi sentite pensierosi, presto riuscirete a tracciare una strada più in linea con ciò che desiderate davvero.

⭐⭐⭐Toro - Arrivate da giorni complicati e un po’ caotici, e queste 48 ore vi serviranno per fare ordine. Non tutto è andato secondo i piani, ma non è il momento di arrendersi. Rimboccatevi le maniche e affrontate con concretezza le questioni economiche o pratiche che vi stanno a cuore. Qualcuno sceglierà di uscire e circondarsi di persone fidate, trovando conforto nella semplicità delle relazioni autentiche.

⭐⭐⭐Capricorno - Il clima generale sarà più disteso rispetto ai giorni precedenti, ma non mancheranno confronti intensi, soprattutto in famiglia o con la persona amata.

Potreste dover parlare di questioni importanti, legate a progetti, spese o decisioni condivise. Se qualcosa in passato non è andato come speravate, evitate di rimuginare. Questo è il momento di cambiare prospettiva e usare creatività e pragmatismo per rimettervi in carreggiata.

⭐⭐⭐⭐Leone - Finalmente i nodi vengono al pettine. Vi sentirete più lucidi rispetto alle settimane precedenti, ma davanti a un bivio continuerete a temere scelte sbagliate. Sabato sera preferirete un’atmosfera tranquilla, magari tra le mura domestiche, lontani dal rumore esterno. Domenica sarà dedicata alle incombenze pratiche rimaste in sospeso. Sistemare ciò che avete trascurato vi aiuterà anche a fare chiarezza dentro di voi.

⭐⭐⭐⭐Acquario - Il weekend scorrerà senza grandi scossoni. Potreste avvertire una certa noia o la sensazione di non sapere bene come impiegare il tempo libero. Chi sta seguendo una dieta dovrà resistere a qualche tentazione culinaria. Se avete chiuso di recente una frequentazione, torneranno pensieri legati al passato. In famiglia, però, si creeranno momenti di condivisione sincera. Evitate giudizi affrettati e lasciate spazio al dialogo.

⭐⭐⭐⭐Sagittario - Dopo giorni intensi e pieni di impegni, sentirete il bisogno di rallentare. Non tutti riusciranno a fermarsi del tutto, ma molti potranno concedersi una pausa rigenerante. Sono possibili piccoli spostamenti o incontri programmati da tempo. I single dovrebbero evitare di chiudersi per paura di rivivere una delusione: il cuore ha bisogno di coraggio per tornare a battere con fiducia.

⭐⭐⭐⭐Scorpione - La settimana vi ha messi alla prova e ora desiderate solo silenzio e calma. Rivedere o risentire una persona cara, magari lontana, vi riempirà di calore. Domenica ritroverete equilibrio interiore e maggiore serenità. Evitate discussioni legate a soldi o questioni patrimoniali, perché potrebbero riaccendere tensioni inutili. Liberate la mente da pensieri pesanti e concedetevi qualche momento di autentico relax.

⭐⭐⭐⭐⭐Ariete - Il fine settimana si chiude con una sensazione di liberazione. Una questione rimasta in sospeso potrebbe finalmente trovare soluzione, permettendovi di alleggerirvi. Sabato un incontro inatteso con una persona conosciuta potrebbe dare vita a una conversazione interessante.

In coppia vivrete momenti intensi, ma fate attenzione a non riaprire vecchie polemiche. Le parole, se usate con leggerezza, possono rovinare l’atmosfera.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli - Sarete vivaci e pieni di energia, con emozioni che si faranno sentire in modo deciso. Qualcosa sta prendendo forma nella vostra vita, anche se preferite non parlarne troppo. Il weekend porterà occasioni di confronto in famiglia o con amici stretti. Un evento atteso si avvicina e accresce l’entusiasmo. Prestate attenzione alla salute e non esagerate con ritmi troppo serrati.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine - Queste 48 ore vi vedranno protagonisti di situazioni significative. Potrebbe accadere qualcosa di rilevante, capace di attirare l’attenzione su di voi.

Per qualcuno si prospetta una riconciliazione importante, che riguardi un familiare, un collega o il partner. Avrete modo di dedicarvi a ciò che vi fa stare bene, concedendovi anche un momento di svago fuori casa. Ritrovare equilibrio tra doveri e piacere sarà la vostra vera conquista.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci - Il weekend sarà carico di emozioni profonde. Dopo decisioni impegnative o giornate stressanti, sentirete il bisogno di lasciarvi andare e alleggerire il cuore. Metterete da parte tensioni e incomprensioni, scegliendo di vivere con maggiore leggerezza. Domenica potrebbe regalarvi una piccola rivincita personale, mentre in amore la situazione mostrerà segnali di miglioramento. Le prossime ore vi aiuteranno a chiudere un capitolo e ad aprirne uno più luminoso.