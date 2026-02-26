L'oroscopo delle sorprese di domani venerdì 27 febbraio 2026, annuncia una giornata elettrizzante, dominata da transiti che sollecitano imprevisti. L'Ariete riceve una notizia inaspettata ma positiva, il Cancro avvia nuovi progetti professionali.
L'oroscopo delle sorprese del 27 febbraio: imprevisti per Gemelli, sorpresa romantica per il Capricorno
Ariete - Voi che amate la stabilità, riceverete una notizia del tutto inaspettata, potrebbe riguardare un piccolo rimborso dimenticato. L'umore sarà ottimo. Voto: 9.
Toro - Riprenderete in mano un vecchio progetto che pensavate fosse ormai archiviato.
Affronterete la giornata con grande spirito d'iniziativa. Voto: 6,5.
Gemelli - Alcuni imprevisti busseranno alla vostra porta. Mercurio in cattivo aspetto vi manderà il confusione. Prendere delle decisioni in questa fase non sarà affatto semplice. Voto: 5.
Cancro - Avrete modo di avviare nuovi progetti professionali. L'ottimismo vi permetterà di poter realizzare alcuni dei vostri obiettivi. Voto: 7,5.
Leone - Un cambio di programma dell'ultimo minuto vi terrà con il fiato sospeso. Riuscirete a mantenere la calma senza farvi prendere dal panico. Voto: 8.
Vergine - Riceverete un piccolo riconoscimento pubblico. Si tratterà di un complimento sincero da parte di una persona che stimate molto. Voto: 8,5.
Bilancia - Potreste decidere di chiudere una porta aperta in passato. Valuterete cosa è meglio per voi in vista del futuro. Voto: 7.
Scorpione - La sorpresa oggi la farete a voi stessi. Prenderete una decisione che potrebbe cambiare la vostra carriera professionale in positivo. Voto: 9.
Sagittario - Riceverete una dimostrazione d'affetto così dolce da farvi letteralmente sciogliere. Vi sentirete amati e desiderati. Voto: 9,5.
Capricorno - Il partner vi sorprenderà con un gesto davvero romantico. Per i single sono previsti nuovi incontri. Voto: 7,5.
Acquario - Ritroverete un oggetto che tanto avete desiderato in passato: questo basterà a rendervi felici per il resto della giornata. Voto: 6,5.
Pesci - Un amico che non vedevate da tempo tornerà a farvi visita, e voi ne resterete alquanto sorpresi. Voto: 7.