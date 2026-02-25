L'oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026, si prospetta come un passaggio astrale di grande intensità, capace di rimescolare le carte in tavola per molti protagonisti dello zodiaco. Con la Luna che tesse trame armoniose e un Sole che illumina i sentieri della consapevolezza, questa giornata non sarà una semplice data sul calendario, ma un'occasione per ridefinire priorità e desideri profondi. Le configurazioni celesti spingeranno verso una ricerca di equilibrio tra l'ambizione materiale e il benessere dello spirito, invitandoci a non dimenticare mai la nostra bussola interiore.

In questo panorama cosmico così vibrante, tre segni brilleranno con una luce particolarmente intensa, godendo del pieno favore delle stelle: l'Ariete, che ritroverà un vigore senza precedenti, il Cancro, baciato da una fortuna sentimentale travolgente, e i Pesci, guidati da una chiaroveggenza quasi magica.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di fine febbraio, tra sfide da cogliere e momenti di pura riflessione.

Oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: energia pura per l'Ariete, Bilancia in cerca di baricentro

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: ricercate l'equilibrio, non trascurate gli affetti per il lavoro.

Vi sentirete come funamboli sospesi su un filo sottile, divisi tra le pressanti scadenze professionali e il desiderio di pace domestica. In questo giovedì, ricercate l'equilibrio con determinazione, poiché il rischio di sbilanciarvi troppo verso il dovere sarà concreto. Le stelle vi suggeriranno di rallentare: non trascurate gli affetti per il lavoro, perché un successo in ufficio non potrà mai colmare il vuoto di un bacio mancato o di una cena consumata in fretta. Troverete la serenità solo se imparerete a dire di no a una mail dell'ultimo minuto per dire di sì a chi vi ama.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: la pazienza è la chiave, non forzate decisioni sentimentali.

Sentirete scalpitare dentro di voi un desiderio di certezze che però il cielo non sembrerà ancora pronto a concedervi del tutto.

Ricorderete a voi stessi che la pazienza è la chiave per superare indenni questa fase di stallo; agire d'impulso sarebbe un errore che paghereste nei giorni a venire. Soprattutto nel privato, non forzate decisioni sentimentali che richiedono una maturazione naturale. Lascerete che il tempo lavori per voi, osservando i fatti senza volerli manipolare a vostro piacimento. In serata, un infuso caldo e un buon libro saranno i vostri migliori alleati per distendere i nervi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: meno precisione e più spontaneità per una serata piacevole.

La vostra proverbiale attenzione ai dettagli domani potrebbe trasformarsi in un ostacolo se non saprete gestirla con ironia.

Il consiglio degli astri per voi sarà quello di applicare meno precisione e più spontaneità in ogni ambito della vostra giornata. Vi accorgerete che la perfezione è spesso nemica della felicità e che, per ottenere una serata piacevole, dovrete imparare a chiudere un occhio su quel granello di polvere o su quel piccolo ritardo del partner. Sorprenderete tutti lasciandovi andare a una risata improvvisa, rompendo quegli schemi che talvolta vi imprigionano troppo.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: passione guidata dal dialogo per evitare malintesi emotivi.

Le vostre emozioni saranno profonde come un oceano, ma la superficie potrebbe apparire un po' increspata da dubbi superflui.

Vivrete una passione guidata dal dialogo, rendendovi conto che il silenzio, per quanto magnetico, non basterà a risolvere i dubbi del partner. Vi impegnerete attivamente per evitare malintesi emotivi, spiegando con chiarezza cosa si agita nel vostro cuore senza dare nulla per scontato. Sarà una giornata di scoperte interiori: parlando, scoprirete sfumature dei vostri sentimenti che nemmeno voi sospettavate di possedere.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) Voto 7. Parola chiave: comunicazione fondamentale, esprimete chiaramente i vostri pensieri.

Il vostro pianeta guida vi regalerà una parlantina sciolta, ma dovrete stare attenti a non essere superficiali. La comunicazione sarà fondamentale in questo giovedì, sia che dobbiate affrontare una riunione di lavoro, sia che dobbiate chiarire una questione condominiale.

Esprimete chiaramente i vostri pensieri senza girare troppo intorno alle questioni: la schiettezza sarà la vostra arma vincente. Otterrete consensi inaspettati se saprete ascoltare oltre che parlare, creando un ponte empatico con chi vi circonda.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: determinazione costante, ma oggi concedetevi una pausa rigenerante.

State scalando la vostra montagna personale con la solita, ammirevole dedizione, ma anche i guerrieri più forti hanno bisogno di deporre le armi ogni tanto. Manterrete la vostra determinazione costante, portando a termine i compiti più gravosi entro il primo pomeriggio. Tuttavia, gli astri vi esorteranno: oggi concedetevi una pausa rigenerante.

Che si tratti di una passeggiata al parco o di un'ora in palestra, avrete bisogno di staccare la spina per non andare in burnout. Riprenderete la marcia dopodomani con molta più lucidità.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: leadership richiesta, prendete il comando mostrando dolcezza.

Sarete chiamati a gestire situazioni complesse in cui la vostra figura sarà il punto di riferimento per molti. La vostra leadership sarà richiesta a gran voce, sia in famiglia che nel gruppo dei pari. Ma attenzione al tono: prendete il comando mostrando dolcezza, poiché l'autorevolezza non ha bisogno di urla per essere riconosciuta. Mostrerete il vostro lato più nobile e generoso, aiutando chi è in difficoltà senza farlo pesare.

Questo atteggiamento vi guadagnerà una stima profonda e duratura da parte di chi vi osserva.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: creatività e innovazione, lasciatevi stupire da una sorpresa.

La noia sarà il vostro unico nemico domani, ma fortunatamente avrete mille idee per sconfiggerla. Metterete in campo creatività e innovazione per risolvere un problema che sembrava irrisolvibile, guadagnandovi l'ammirazione dei colleghi. Il cielo vi riserverà anche un momento magico: lasciatevi stupire da una sorpresa che arriverà da una persona che non sentite da tempo. Sarà un segnale che l'universo vi sta inviando per ricordarvi che il cambiamento è sempre possibile e che il meglio deve ancora venire.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: amore brillante, dedicatevi totalmente alle vostre passioni.

Vi sentirete finalmente protetti da una bolla di positività che terrà lontane le malinconie del passato. Vivrete un amore brillante, fatto di sguardi complici e progetti per il futuro che inizieranno a prendere forma concreta. Vi sentirete liberi di essere voi stessi e vi dedicherete totalmente alle vostre passioni, che si tratti di cucina, arte o giardinaggio. La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza e non più una vulnerabilità. Approfitterete di questa scia luminosa per fare quella telefonata che rimandate da troppo tempo.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8.

Parola chiave: avventura e complicità, staccate dalla routine quotidiana.

Il desiderio di orizzonti lontani si farà sentire con forza, ma saprete trovare l'esotismo anche nelle piccole cose. Cercherete avventura e complicità nel rapporto di coppia o con gli amici più cari, trasformando un normale giovedì in un'esperienza memorabile. Sentirete il bisogno di agire: staccate dalla routine quotidiana provando un nuovo ristorante o cambiando percorso per tornare a casa. Questa ventata di aria fresca rigenererà il vostro spirito ottimista, rendendovi magnetici agli occhi degli altri.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: intuito infallibile, fidatevi del vostro istinto nelle scelte.

Navigherete in acque sicure grazie a una connessione speciale con il vostro io interiore.

Avrete un intuito infallibile che vi permetterà di leggere tra le righe di ogni situazione, anticipando le mosse degli altri. Il consiglio cosmico è semplice: fidatevi del vostro istinto nelle scelte, anche se la logica sembra suggerirvi altro. Sarete in grado di risolvere una questione burocratica o finanziaria grazie a un'intuizione improvvisa. La notte vi porterà sogni lucidi e rivelatori: tenete un diario sul comodino.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: energia alle stelle, affrontate con slancio le sfide lavorative.

Sarete i veri sovrani della giornata, pronti a travolgere ogni ostacolo con la forza di un uragano. Sentirete un'energia alle stelle che vi permetterà di fare in poche ore ciò che normalmente richiederebbe giorni.

Senza alcuna esitazione, affronterete con slancio le sfide lavorative, proponendo soluzioni audaci che lasceranno il segno. La vostra autostima sarà ai massimi storici e questo vi renderà irresistibili anche in ambito sentimentale. È il momento di osare, di chiedere quel riconoscimento o di fare quel passo importante: il successo è a portata di mano.