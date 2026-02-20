La settimana si apre con un clima dinamico e ricco di sollecitazioni, in cui iniziativa personale e capacità di adattamento faranno la differenza. Le energie celesti favoriscono chi sa muoversi con pragmatismo ma anche con una certa dose di intuito strategico. Non è il momento di attendere passivamente: molte situazioni evolveranno rapidamente e premieranno chi saprà cogliere i segnali prima degli altri.

Previsioni astrologiche settimanali al 1 marzo con classifica: Leone in vetta

1° Leone

Il Leone domina la scena con autorevolezza naturale. La settimana porta conferme, visibilità e una forte spinta verso l’affermazione personale.

Le decisioni prese ora avranno effetti a medio termine molto favorevoli. È il momento di parlare chiaro, presentare progetti, avanzare richieste. L’energia fisica è in crescita e anche la determinazione risulta incisiva. Ottimo periodo per chi deve guidare, coordinare o convincere.

2° Toro

Concretezza e stabilità sono le vostre carte vincenti. Il Toro riesce a consolidare ciò che negli ultimi mesi era rimasto in sospeso. Le trattative, soprattutto economiche o professionali, trovano finalmente un punto di equilibrio. Non serve forzare: la pazienza vi premia. In ambito personale si respira maggiore serenità e questo influisce positivamente anche sulla lucidità mentale.

3° Gemelli

Settimana brillante sul piano comunicativo.

I Gemelli si distinguono per rapidità di pensiero e capacità di adattamento. Opportunità interessanti possono nascere da contatti, messaggi, incontri improvvisi. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee insieme rischiano di togliere efficacia. Se vi concentrate su una priorità alla volta, i risultati saranno tangibili.

4° Capricorno

Il Capricorno lavora in silenzio ma con grande efficacia. Questa settimana favorisce la pianificazione e le strategie a lungo termine. Non tutto sarà immediato, ma ciò che costruite ora avrà basi solide. Ottimo momento per riorganizzare risorse, ridefinire obiettivi e stabilire nuove regole nei rapporti professionali. La determinazione è il vostro alleato principale.

5° Ariete

L’Ariete sente il bisogno di muoversi, cambiare, sperimentare. L’energia non manca, ma va incanalata con intelligenza. Possibili sviluppi interessanti sul piano lavorativo o progettuale, soprattutto se evitate reazioni impulsive. È una settimana di iniziativa: meglio agire che rimandare, ma con un minimo di strategia.

6° Bilancia

Equilibrio in costruzione. La Bilancia affronta qualche piccola tensione iniziale, ma riesce a trovare una mediazione efficace. Le relazioni interpersonali sono il punto chiave: dialogo e diplomazia saranno strumenti decisivi. Se evitate di rimandare confronti necessari, la settimana può chiudersi in modo più soddisfacente di quanto sembri all’inizio.

7° Pesci

Periodo di riflessione più che di azione.

I Pesci percepiscono cambiamenti sottili e intuizioni importanti, ma non tutto è ancora definito. Meglio osservare e raccogliere informazioni prima di compiere passi decisivi. La sensibilità è amplificata: usatela come bussola, evitando però di farvi influenzare da emozioni eccessive.

8° Scorpione

Settimana intensa ma non sempre lineare. Lo Scorpione deve gestire situazioni che richiedono controllo e sangue freddo. Alcuni contrasti possono emergere, soprattutto se ci sono questioni irrisolte. Il consiglio è evitare rigidità: flessibilità e capacità di rinegoziare saranno fondamentali per mantenere stabilità.

9° Vergine

La Vergine si trova a fare i conti con dettagli che sembrano moltiplicarsi.

La precisione è una qualità, ma in questa fase rischia di diventare eccessiva autocritica. Meglio stabilire priorità chiare e non disperdere energie su questioni marginali. Con un’organizzazione più pragmatica, la settimana può recuperare slancio.

10° Sagittario

Il Sagittario avverte un leggero rallentamento rispetto al solito ritmo. Alcune aspettative potrebbero non concretizzarsi subito. È una fase utile per ricalibrare obiettivi e rivedere strategie. Evitate promesse troppo ambiziose: la prudenza ora evita complicazioni successive.

11° Cancro

Emotività in primo piano. Il Cancro potrebbe sentirsi più vulnerabile o meno compreso. È importante non chiudersi, ma neppure reagire in modo eccessivo.

Alcune dinamiche familiari o personali richiedono chiarimenti. La seconda parte della settimana porta maggiore chiarezza, ma serve pazienza.

12° Acquario

Settimana di revisione. L’Acquario percepisce la necessità di cambiare qualcosa, ma le circostanze non sono ancora completamente favorevoli. Possibili ritardi o imprevisti richiedono adattabilità. Non è un periodo negativo, ma di transizione: meglio concentrarsi sull’analisi e rimandare decisioni definitive ai prossimi giorni.