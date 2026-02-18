L'oroscopo della settimana dal 23 al 28 febbraio si presenta astrologicamente densa e dinamica. Le configurazioni celesti di fine mese indicano un passaggio energetico importante: ciò che è rimasto in sospeso nelle settimane precedenti tende ora a trovare una direzione più chiara. È una fase in cui emozioni, scelte pratiche e condizioni psicofisiche si intrecciano profondamente. Amore, fortuna e benessere non viaggiano su binari separati: l’equilibrio interiore influenza le opportunità esterne e la qualità delle relazioni determina anche il livello di energia personale.

Alcuni segni vivranno un’accelerazione evidente, altri dovranno rallentare per riorganizzare priorità e recuperare stabilità.

Classifica settimanale settimana dal 23 al 28 febbraio

1° Scorpione

Settimana di grande forza personale. In amore siete magnetici, profondi, capaci di attirare attenzioni sincere. Le coppie vivono un’intensità rinnovata, mentre i single possono fare incontri carichi di significato. La fortuna vi accompagna soprattutto nelle decisioni strategiche: sapete quando parlare e quando tacere, e questo vi avvantaggia. Sul piano del benessere avvertite un recupero energetico netto, come se aveste finalmente ritrovato il controllo emotivo. È una fase di consolidamento potente e consapevole.

2° Leone

Periodo brillante e stimolante. In amore tornate protagonisti: dialoghi più caldi, desiderio di passione e maggiore sicurezza personale. La fortuna si manifesta attraverso contatti utili e opportunità improvvise, soprattutto se vi mostrate disponibili al confronto. Il benessere è in crescita grazie a una rinnovata fiducia in voi stessi. È una settimana che vi invita a osare con intelligenza, senza esagerare con l’orgoglio.

3° Pesci

Fase emotivamente ricca. In amore siete più sensibili e presenti, capaci di creare connessioni autentiche. Le coppie riscoprono complicità, mentre i single potrebbero vivere un momento romantico inaspettato. La fortuna è sottile ma efficace: piccoli segnali, coincidenze favorevoli e intuizioni corrette vi guidano nella direzione giusta.

Il benessere migliora se evitate di sovraccaricarvi di pensieri. Ottima settimana per ascoltare corpo e cuore.

4° Ariete

Settimana dinamica e costruttiva. In amore siete diretti e appassionati, ma è importante dosare l’impulsività. La fortuna vi sostiene nelle iniziative personali: avanzare proposte o prendere decisioni coraggiose può portarvi vantaggi concreti. Sul piano del benessere avete energia, ma va gestita evitando eccessi fisici o emotivi. È una fase di espansione controllata.

5° Toro

Periodo stabile e rassicurante. In amore cercate sicurezza e continuità: chi è in coppia consolida, chi è single preferisce conoscenze graduali ma solide. La fortuna si manifesta in ambito pratico, soprattutto economico o lavorativo.

Nessun colpo di scena, ma buone conferme. Il benessere è discreto, a patto di mantenere ritmi regolari e sonno adeguato. Settimana di equilibrio.

6° Bilancia

In amore c’è bisogno di chiarezza. Alcuni rapporti richiedono dialogo sincero per evitare malintesi. La fortuna è legata alle relazioni: un confronto aperto può trasformarsi in opportunità. Il benessere dipende dall’equilibrio mentale; evitate di rimuginare troppo. È una settimana che vi chiede decisioni mature e meno indecisione.

7° Sagittario

Settimana altalenante ma interessante. In amore desiderate libertà, ma dovete evitare atteggiamenti superficiali. Le coppie necessitano di maggiore presenza emotiva. La fortuna arriva attraverso nuove idee o spostamenti, ma richiede organizzazione.

Il benessere è buono se trovate spazi di movimento fisico. Periodo di assestamento prima di una ripartenza più forte.

8° Vergine

In amore siete più critici del solito e questo può creare distanze. È necessario allentare il controllo e lasciarsi andare con maggiore spontaneità. La fortuna non è assente, ma richiede flessibilità: cambiare strategia può rivelarsi utile. Sul piano del benessere avvertite stanchezza mentale; serve alleggerire carichi e responsabilità. Settimana di revisione interiore.

9° Acquario

Periodo di riflessione. In amore potreste sentirvi distanti o poco compresi, ma è importante chiarire senza chiudervi. La fortuna è imprevedibile: occasioni improvvise possono nascere, ma serve prontezza.

Il benessere è legato alla qualità del riposo e alla gestione dello stress. Evitate decisioni drastiche prese sull’onda dell’irritazione.

10° Cancro

Settimana emotivamente intensa. In amore siete più vulnerabili e questo può generare insicurezze. È fondamentale non interpretare tutto in modo personale. La fortuna appare rallentata nelle questioni pratiche: meglio rimandare scelte economiche importanti. Il benessere richiede maggiore attenzione a alimentazione e riposo. Fase delicata ma superabile.

11° Capricorno

Periodo di pressione interiore. In amore siete distaccati o troppo concentrati su questioni pratiche. Serve maggiore apertura emotiva. La fortuna non è favorevole ai rischi: meglio consolidare che investire in nuove direzioni.

Il benessere può risentire di tensioni accumulate; attività rilassanti e pause regolari sono fondamentali. Settimana di contenimento.

12° Gemelli

Fase confusa e dispersiva. In amore potrebbero emergere incomprensioni dovute a parole fraintese o promesse non mantenute. È necessario chiarire con calma. La fortuna è instabile: evitate scelte impulsive e controllate bene dettagli contrattuali. Il benessere mentale è altalenante, con momenti di entusiasmo alternati a stanchezza. Serve concentrazione e ordine nelle priorità.