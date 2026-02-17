Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 febbraio 2026, i Gemelli sono accompagnati dall’arcano del Bagatto. Questa carta, prima del mazzo degli arcani maggiori, rappresenta il principio generatore dell’azione e delle idee, oltre che la capacità di trasformare la realtà attraverso l’intelletto e la destrezza. Il Bagatto è il simbolo dell’abilità di chi gioca a modellare ciò che lo circonda con ingegno, parole e risorse spesso impalpabili ma potentissime. Secondo tradizione, egli è il mago che tiene nelle sue mani le potenzialità di ogni cosa, capace di avviare nuove strade senza farsi frenare.

Per l’oroscopo di oggi, questa energia ricca e movimentata mette in luce il tema della versatilità e della creatività pratica.

Per i Gemelli, la giornata odierna promette di essere un continuo laboratorio di idee e di sperimentazioni. Il Bagatto risuona fortemente con il carattere del vostro segno, sempre in cerca di novità, dialogo e possibilità inedite. Sarete facilitati nell’affrontare nuove situazioni, grazie alla rapidità mentale e alla prontezza nell’improvvisare. Qualcosa che fino a ieri era solo un’idea oggi può trovare la giusta cornice per trasformarsi in realtà. La comunicazione sarà il vostro principale strumento, così come la capacità di stupire con soluzioni inattese anche chi vi sta vicino.

L'oroscopo invita a non sottovalutare le vostre prime intuizioni, poiché il Bagatto insegna che ogni grande percorso nasce da un piccolo gesto consapevole.

Parallelismi con altre culture

In molte culture, la figura dell'innovatore o del mago è un simbolo universale di transizione e inizio, proprio come il Bagatto tra i tarocchi. Tra i popoli Yoruba, il dio Esu funge da messaggero e facilitare dei cambiamenti, portando le persone su strade impreviste grazie alla sua astuzia e intelligenza. Nella tradizione indiana, il concetto di Maya rappresenta la capacità di modellare la realtà attraverso il gioco delle illusioni, un dono che si avvicina molto al potere trasformatore attribuito al Bagatto. In mesoamerica, il dio Quetzalcoatl era celebrato come portatore di conoscenza, innovazione e saggezza, attributi oggi riconducibili all’energia di chi sa giocare e apprendere come i Gemelli.

Nell’antico Egitto, Thot era il dio della scrittura e delle arti magiche, uno degli archetipi più vicini al senso profondo dell’oroscopo di oggi.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: sfruttate la vostra versatilità come ricchezza autentica

L'oroscopo suggerisce di accogliere la lezione del Bagatto lasciando emergere la vostra innata capacità di improvvisare e trovare risposte dove altri vedono solo problemi. Se si presenterà un'opportunità inaspettata, coglietela senza timore: è proprio l’atteggiamento aperto e pionieristico che la carta celebra. Dedicate tempo alla coltivazione di nuove conoscenze, magari esplorando attività che richiedano il gioco mentale e la manualità. Potreste avvertire il desiderio di avviare progetti che vi rappresentano fino in fondo: assecondatelo, ma senza cedere all’irrequietezza.

La vera forza della giornata risiede nella capacità di attribuire valore ogni volta che trasformate la curiosità in gesti concreti, regalando agli altri e a voi stessi nuove prospettive di crescita. In questo processo, lasciate che la leggerezza accompagni ogni vostra azione, poiché questa è la magia autentica che il Bagatto custodisce.