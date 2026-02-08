Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana che inizia lunedì 9 febbraio 2026, lo Scorpione incontra la carta della Morte, uno degli arcani maggiori più fraintesi dell'intero mazzo. La Morte nei tarocchi non rappresenta la fine fisica, ma segnala un periodo di grandi cambiamenti, una trasformazione potente e talvolta inevitabile. Come la fenice che risorge dalle proprie ceneri, questa carta invita a lasciar andare ciò che ha concluso il proprio ciclo, stimolando un rinnovamento profondo e spesso liberatorio. L’energia della Morte insegna la capacità di chiudere con il passato per lasciare spazio a una nuova alba, proprio come la terra dopo l’inverno si prepara al ritorno della primavera.

Nell’oroscopo di questa settimana, la simbologia della carta si trasforma in un richiamo a non opporsi al mutamento, ma ad accoglierlo come opportunità di crescita personale.

Gli Scorpione, per natura affascinati dai processi di metamorfosi, trovano nella Morte una compagna di viaggio estremamente affine. Il vostro segno, profondo e complesso, non teme di sondare i recessi della psiche e di affrontare la trasformazione. Questa settimana, l’oroscopo invita ad abbracciare piccoli e grandi distacchi: che si tratti di vecchie abitudini, convinzioni che non fanno più parte del presente o relazioni ormai esaurite, la Morte incoraggia a lasciarvi alle spalle ciò che ostacola l’emergere del vostro vero potenziale.

Ogni chiusura custodisce in sé un seme di rinascita, e questa energia vi spalanca la strada verso nuove forme di consapevolezza interiore.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni culturali il simbolismo della Morte nei tarocchi trova corrispondenza in miti di trasformazione e rinascita. Nella mitologia egizia, il dio Osiride viene smembrato e poi ricomposto, simboleggiando il ciclo perpetuo della vita e della morte, dove ogni fine è anche un nuovo inizio. Tra i popoli africani Yoruba, il culto legato a Egungun celebra gli antenati e il loro ruolo nel guidare le trasformazioni della comunità. In India, la dea Kali rappresenta sia la distruzione che il potere rigenerativo, un’archetipo che, come l’arcano della Morte, sottolinea l’importanza di accettare la fine come preludio alla rinascita.

Anche nella filosofia buddista, la transitorietà delle cose è una delle chiavi per comprendere la natura della realtà e superare la sofferenza. L’oroscopo dei tarocchi settimanale per gli Scorpione riflette queste tradizioni, suggerendo che il cambiamento va vissuto come parte integrante del cammino esistenziale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate che la Morte apra nuovi orizzonti

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione ad accogliere con coraggio i processi di rinnovamento che emergono questa settimana. La vera crescita arriva quando si rinuncia al timore di lasciare andare, permettendo ai nuovi elementi della vita di manifestarsi senza ostacoli. Un’utile pratica può essere quella di dedicare del tempo a scrivere tutto ciò che desiderate abbandonare, bruciando poi simbolicamente quelle pagine per suggellare il distacco.

L’energia della Morte non va temuta: è un passaggio evolutivo che libera da vecchie catene e prepara il campo a un’esistenza più consapevole e autentica. Siate pronti a esplorare territori nuovi, facendo della trasformazione un’alleata preziosa. In questa prospettiva, ogni fine porta in sé la promessa di un inizio carico di potenzialità presenti e future.