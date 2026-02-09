L'oroscopo dell'11 febbraio analizza questo mercoledì descrivendolo come 'osservativo'. Bisogna rallentare, osservare ciò che accade dentro e fuori il proprio essere e rimettere ordine nelle priorità. All'interno della classifica, chi conquista il 1° posto è il segno Vergine, mentre il Cancro si posiziona 3°. Per alcuni segni dello zodiaco sarà un mercoledì di slancio e chiarezza, per altri un passaggio più introspettivo, utile per capire dove intervenire e cosa lasciare andare. Nulla è fermo davvero: anche ciò che sembra bloccato sta lavorando in profondità.

Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 11 febbraio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Vergine. Non siete il vostro passato né i vostri errori, siete ciò che scegliete di fare da adesso in poi. La giornata si apre con una sensazione di maggiore stabilità e fiducia. Vi sentite sostenuti nelle questioni pratiche e questo vi permette di muovervi con decisione sia nel lavoro che nello studio. In ambito familiare, eventuali tensioni recenti tendono a sciogliersi, favorendo un clima più disteso. È importante sfruttare questa energia costruttiva senza rimandare ciò che va fatto. Avete buone possibilità di ottenere risultati concreti, soprattutto se agite con metodo. Dedicate più attenzione alla cura personale, perché il benessere passa anche dai piccoli gesti quotidiani.

Un imprevisto legato ai tempi potrebbe creare confusione, ma saprete rimediare con lucidità.

2️⃣ - Sagittario. Potete ricominciare da dove siete, con quello che avete, senza aspettare condizioni ideali. Fisicamente vi sentite più forti e presenti, soprattutto se avete iniziato a prendervi cura del corpo con maggiore costanza. Sul piano emotivo resta una certa diffidenza, nata da una delusione non ancora del tutto metabolizzata. Cercate di non chiudervi troppo, perché così rischiate di escludere esperienze che potrebbero sorprendervi positivamente. Avete bisogno di ritagliarvi spazi solo vostri e di mettere in pausa gli obblighi. I cuori solitari hanno davanti occasioni interessanti, mentre chi è in coppia sente il bisogno di progettare qualcosa che rompa la routine.

3️⃣ - Cancro. Siete autorizzati a mettere voi stessi al centro, anche se non siete abituati a farlo. La giornata si presenta intensa e richiede attenzione, soprattutto nei rapporti familiari. Tendete a farvi carico delle esigenze di tutti, spesso dimenticando voi stessi. Sarebbe utile imparare a dire qualche no in più. Alcune questioni irrisolte potrebbero rallentarvi nello studio o nel lavoro, generando un po’ di affanno. Cercate di evitare discussioni inutili e di proteggere le vostre energie. La tensione accumulata si riflette anche sul fisico, quindi moderate gli eccessi e ascoltate i segnali del corpo. Con un atteggiamento più strategico riuscirete a superare la giornata senza contraccolpi.

4️⃣ - Bilancia. Meritate relazioni che vi facciano respirare, non che vi tengano in apnea. Vi aspetta una giornata densa di impegni e responsabilità. Sarete chiamati a fare chiarezza su questioni economiche o emotive e a offrire supporto a una persona vicina. Nel lavoro cresce il desiderio di evolvere e di ottenere un riconoscimento più concreto. Non abbiate paura di esprimere ciò che volete davvero. In ambito domestico ritrovate piacere nelle piccole cose, come il cucinare o il condividere momenti semplici. I complimenti non mancheranno e vi daranno una spinta in più. La forma generale migliora, aiutandovi a guardare avanti con maggiore serenità.

5️⃣ - Pesci. Potete lasciare andare ciò che pesa, senza dover dare spiegazioni.

La giornata richiede attenzione nella gestione delle spese. La vostra tendenza a concedervi acquisti impulsivi potrebbe creare qualche squilibrio, soprattutto se state cercando di risparmiare per un obiettivo preciso. L’energia non manca e sentite il bisogno di muovervi di più, rompendo la sedentarietà. È un buon momento per rimettervi in gioco, sia sul piano pratico che personale. Mantenere gli impegni presi sarà fondamentale per rafforzare la fiducia reciproca. Le critiche non vanno prese sul personale, ma usate come spunto di crescita.

6️⃣ - Ariete. Non dovete dimostrare nulla a nessuno, se non a voi stessi. La giornata favorisce l’introspezione. Avvertite il bisogno di fare pace con il passato o con un’emozione non del tutto risolta.

Ciò che avete seminato prima o poi torna, quindi non temete eventuali ritardi. Un’amicizia potrebbe rivelarsi più preziosa del previsto. Chi è costretto a spostarsi spesso per lavoro sente la fatica accumulata e, una volta rientrato a casa, desidera solo silenzio e riposo. Concedetevi momenti di tranquillità senza sentirvi in colpa. Restare fedeli a ciò che siete vi aiuterà a trovare il giusto equilibrio.

7️⃣ - Leone. Siete più forti di quanto credete, soprattutto nei giorni in cui vi sentite fragili. Vi sentite in bilico, in attesa di una risposta che potrebbe incidere sul vostro futuro. L’incertezza vi rende nervosi, ma un cambiamento importante si sta preparando e richiede ancora pazienza.

Siete persone dirette e poco inclini alle maschere, per questo le delusioni legate alla falsità vi segnano profondamente. In amore serve impegno costante e meno aspettative irrealistiche. Chi ha figli dovrà osservare con maggiore attenzione alcuni segnali legati alla sfera emotiva o scolastica. Un dialogo aperto farà la differenza.

8️⃣ - Acquario. Avete il diritto di cambiare idea, direzione e sogni, anche più di una volta. La giornata vi ricorda quanto sia importante non vivere per compiacere gli altri. Un’emozione improvvisa potrebbe scuotervi nel profondo. Se siete alla ricerca di un’occupazione, forse è il momento di cambiare prospettiva e ampliare lo sguardo. Nell’ambiente di lavoro o di studio non mancano tensioni e il desiderio di fuga è forte.

Imparare a contare di più su voi stessi vi renderà più solidi. Una comunicazione in arrivo potrebbe aprire scenari interessanti e darvi nuova motivazione.

9️⃣ - Toro. Potete rallentare senza sentirvi in colpa, perché fermarsi non significa arrendersi. Il clima familiare risulta teso e alcune preoccupazioni economiche o sentimentali vi tengono sotto pressione. Sentite il bisogno di un cambiamento profondo, ma questo richiede coraggio e impegno diretto. Nel lavoro rendete meno del solito a causa dello stress accumulato. Prendervi una pausa vi aiuterebbe a recuperare lucidità. È un momento in cui dovete rimettervi al centro, ascoltando i vostri bisogni senza giudicarvi. Pensare a una fuga o a un viaggio futuro vi aiuta a ritrovare entusiasmo.

1️⃣0️⃣ - Scorpione. Non dovete essere perfetti per meritare serenità, dovete solo essere autentici. Vi sentite affaticati e con poche energie emotive. È come se mancasse una direzione chiara, ma questo non significa che siate fermi. Avete bisogno di ridefinire un obiettivo e di alleggerire il carico. Evitate di scaricare la frustrazione su chi vi è vicino e cercate un confronto sincero con una persona fidata. In famiglia alcune dinamiche richiedono maggiore attenzione e collaborazione. Ricordate che il lavoro non deve assorbire ogni spazio della vostra vita. Un cambiamento interiore si sta preparando e porterà novità rilevanti.

1️⃣1️⃣ - Gemelli. Avete già superato momenti che un tempo vi sembravano insormontabili, ricordatevelo quando dubitate di voi stessi.

Vi trovate davanti a diverse possibilità, ma tutto dipende dalle scelte che farete. State vivendo un momento di incertezza emotiva, divisi tra il desiderio di esplorare e la paura di fallire. Tendete a rifugiarvi nella sicurezza, ma così rischiate di bloccarvi. Non lasciatevi influenzare da ciò che accade intorno o dalle aspettative altrui. Essere autentici è la vostra vera forza. Nei rapporti affettivi e familiari serve chiarezza, anche se questo comporta confronti scomodi.

1️⃣2️⃣ - Capricorno. Non siete in ritardo sulla vostra vita, state semplicemente seguendo un ritmo che vi sta insegnando qualcosa di fondamentale. Le relazioni che hanno vissuto fratture importanti richiedono molta attenzione per evitare ricadute.

In ambito lavorativo qualcosa non scorre come dovrebbe e vi state interrogando su possibili alternative. Rompere gli schemi può fare paura, ma restare fermi vi pesa di più. La giornata è ricca di commissioni e spostamenti che metteranno alla prova la pazienza. In casa state valutando cambiamenti strutturali o organizzativi, ma è meglio riflettere con calma prima di decidere. Mettetevi alla prova e cercate di superare i vostri limiti con gradualità.

Breve quadro astrologico della giornata

Quella dell'11 febbraio si presenta come una giornata in bilico tra revisione e slancio. La Luna in Sagittario in fase calante invita a guardare lontano, ma con il bisogno di fare pulizia emotiva, lasciando andare convinzioni ormai superate. Il Sole in Acquario stimola indipendenza mentale, idee fuori dagli schemi e desiderio di autenticità. È una spinta a essere fedeli a voi stessi, anche se questo comporta scelte controcorrente.