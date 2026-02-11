Per gli appassionati di astrologia, lo studio delle stelle e dei pianeti rappresenta un modo perfetto per delineare la quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo del 12 febbraio non vede l'ora di svelare tutti i segreti del giorni. La ruota della fortuna ruoterà nuovamente, donando sorprese inaspettati e contrattempi decisamente poco apprezzati. L'attenzione si concentrerà soprattutto sull'amore, il lavoro e la socialità.

La Bilancia e l'Acquario non avranno alcuna intenzione di dare adito a inutili discussioni. Manterranno la mente salda e cercheranno di ragionare con il prossimo.

La Vergine e il Sagittario, invece, saranno molto severi sul posto di lavoro.

Oroscopo di giovedì 12 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: dovrete prendervi tante responsabilità. Vi farà un po' paura avere tutto questo sulle spalle, ma cercherete di concentrarvi sugli aspetti positivi. Non avrete alcun problema nell'organizzazione, ma la mancanza di tempo libero potrebbe incidere pesantemente sulla vostra serenità. Sarà fondamentale trovare un compromesso accettabile.

Toro: la vita di coppia sarà impegnativa. Il partner avrà delle pretese impossibili da ignorare. Cercherete di accontentarlo, ma dovrete anche guardare in faccia la realtà. Fare un passo indietro potrebbe essere necessario. Sul lavoro, vi distinguerete per la vostra capacità di analizzare i problemi e di risolverli.

Inoltre, sarete molto competenti.

Gemelli: sarete stanchi di dover portare avanti rapporti superficiali. Cercherete persone in grado di comprendervi e, soprattutto, degne di fiducia. In amicizia, pretenderete tantissimo, ma sarete disposti a dare altrettanto. Dal punto di vista sentimentale, invece, almeno per il momento, non sarete disposti a iniziare una nuova relazione di coppia.

Cancro: non vi arrenderete facilmente. Continuerete a provare fino a raggiungere il risultato desiderato. Avrete dei traguardi ben precisi da raggiungere e ogni passo vi porterà più vicino alla meta. Per fortuna, potrete contare su persone consapevoli, in grado di appoggiarvi davvero durante questo percorso. Le loro parole saranno preziose.

Leone: non vorrete piegarvi di fronte alle circostanze. Prenderete in mano la situazione, trovando risorse e riscrivendo gli schemi. Sul posto di lavoro, sarete veloci nel prendere le decisioni e molto flessibili. Queste caratteristiche vi renderanno perfetti per svolgere mansioni sotto pressioni. I colleghi non faranno altro che rivolgersi a voi.

Vergine: metterete la precisione al primo posto. Sarete disciplinati e attenti ai dettagli. Questo atteggiamento vi renderà poco pazienti con i colleghi di lavoro. Non sarete disposti a sopportare i loro errori. In alcuni momenti, potreste cadere prenda dalla rabbia e alzare la voce. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non superare determinati confini: sarà controproducente.

Bilancia: preferirete risolvere le questioni con il dialogo. Non vorrete scontrarvi con la famiglia, gli amici o i colleghi di lavoro. Cercherete di trovare sempre un compromesso e, nella maggior parte dei casi, riuscirete in questo obiettivo. Ciò vi donerà serenità dal punto di vista emotivo e vi consentirà di portare avanti i vostri progetti.

Scorpione: sarete un po' svogliati. Questo non sarà il giorno giusto per mettervi in gioco. Vorrete riposare ed evitare qualsiasi forma di stress. Un atteggiamento di questo tipo, se destinato a un tempo limitato, non vi causerà troppo problemi. Ovviamente, dovrete fare attenzione alle scadenze lavorativi e agli impegni presi in precedenza.

Sagittario: farete della serietà la vostra arma di forza.

Verrete accusati di essere troppo rigidi ma, in realtà, vorrete solo ottenere buoni risultati. Purtroppo, non tutti i colleghi di lavoro la penseranno in questo modo. L'atmosfera, in alcuni momenti, potrebbe diventare difficile da gestire. Attenzione alle tensioni emotive.

Capricorno: il partner vi riempirà di attenzioni. Sarete lusingati anche se, a volte, sentirete il bisogno di stare da soli. Sarà importante affrontare il discorso fin dall'inizio, così da non creare false aspettative e da mettere le cose in chiaro. Empatia e comprensione vi aiuteranno a trovare le parole giuste.

Acquario: scapperete dalle liti. Non vi piacerà alzare la voce e apparirete infastiditi anche dalle grida degli altri.

In questi casi, preferirete allontanarvi e affrontare la questione in un secondo momento. Per voi, sarà fondamentale vivere una giornata serena e soddisfacente, senza ansie inutili e arrabbiature.

Pesci: non vi sentirete pronti a parlare in pubblico. Il contatto con gli altri, in alcuni contesti, sarà difficile da sopportare. Comincerete a balbettare e farete fatica ad arrivare al punto. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non mettere troppa carne al fuoco e di procedere a piccoli passi, concentrandovi prima sul presente.