La giornata di oggi sarà molto intensa. L'osservazione dei pianeti consente di definire le caratteristiche della quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo del 13 febbraio, grazie ai transiti dei corpi celesti, mette in luce i cambiamenti legati alla sfera lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni profili riusciranno a dare il massimo, mentre altri faticheranno un po' di più.

Il Toro e i Gemelli saranno responsabili e diligenti. Non si tireranno indietro di fronte ai loro impegni e saranno disposti anche ad attuare delle rinunce pur di portarli a termine.

Lo Scorpione e i Pesci, invece, adotteranno un atteggiamento più leggero. Hobby e divertimento verranno prima di tutto il resto.

Oroscopo di venerdì 13 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: tra le mura domestiche, non si respirerà un'atmosfera positiva. Avrete bisogno di risolvere alcune questioni in sospeso prima di andare avanti. Per migliorare le dinamiche presenti, sarà importante parlare apertamente, scegliendo le parole giuste ed evitando di mascherare i problemi. Una risposta positiva sarà quasi certa.

Toro: sarete davvero seri e responsabili. Vi segnerete tutte le scadenze e farete di tutto per rispettarle. Non sopporterete l'idea di restare indietro sul posto di lavoro o di commettere degli errori.

Vivrete male le critiche, soprattutto se provenienti dal vostro capo. Avrete una buona attitudine alla fatica e il duro impegno non vi spaventerà.

Gemelli: potrebbero esserci delle piccole novità in ambito lavorativo. Le accoglierete con gioia, dimostrando di poterle gestire alla perfezione. Il vostro atteggiamento non passerà inosservato, ma rappresenterà un esempio da seguire. Inoltre, non farete alcuna fatica a indossare i panni del leader. Sarete comprensivi, ma seri.

Cancro: niente e nessuno riuscirà a sostituire il partner. Vorrete restargli accanto in ogni secondo. Trasformerete la relazione di coppia in una priorità. Sarete decisi a farla funzionare al meglio. Attenzione, però, a non essere troppo pesanti.

Un po' di spazio sarà gradito, soprattutto nei momenti di maggiore stress.

Leone: sarete molto socievoli. Adorerete confrontarvi con il prossimo e parlare della vostra vita. Non sarete molto propensi a mettere in pratica i consigli, ma li ascolterete con interesse. Inoltre, non vedrete l'ora di farvi dei nuovi amici. Sarete spigliati anche in ambito sentimentale: nessuno potrà accusarvi di non avere abbastanza carisma.

Vergine: tenderete a essere un po' bruschi con le persone che vi staranno accanto. La colpa sarà da attribuire al nervosismo accumulato. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a fare qualcosa per liberarvene. Un hobby creativo o una semplice attività sportiva saranno in grado di esercitare un effetto positivo su tutto questo.

Bilancia: non sarete affatto timidi, ma farete fatica a trovare la persona giusta. Sognerete una relazione da sogno, come quelle delle favole. L'oroscopo vi consiglia di mettere da parte la fretta e di non saltare alcuna tappa. Sarà meglio procedere con estrema calma, così da non farvi un'idea sbagliata della situazione. Riflettere sarà essenziale.

Scorpione: avrete un grande senso dell'umorismo. Riuscirete a sorridere anche delle vostre sventure, senza addossare la colpa agli altri. Vivrete la giornata con il sorriso sulle labbra, trasmettendo allegria anche alle persone care. Sul posto di lavoro, sarete una vera ventata d'aria fresca. La vostra presenza sarà apprezzata in ogni momento.

Sagittario: non sarete molto bravi a chiedere scusa.

Anche quando vi accorgerete dell'errore, cercherete di ignorare la cosa. Non tutte le persone la prenderanno bene. Ci sarà chi farà molta fatica ad accettare questo lato del vostro carattere. In alcuni momenti, fare un passo indietro potrebbe rivelarsi la decisione migliore.

Capricorno: sarete un po' confusi. Non saprete quale strada prendere. Indecisione e dubbi vi tormenteranno per tutto il giorno. I consigli del partner, purtroppo, non cambieranno la situazione. Al contrario, non faranno altro che aggiungere maggiori preoccupazioni. La decisione finale spetterà solo a voi.

Acquario: non dovrete provare a interpretare i sentimenti degli altri. Questo potrebbe portarvi fuori strada. Sarà importante parlarne con loro, facendo in modo che siano le persone care a scegliere le parole giuste.

Il quadro generare, così, vi apparirà molto più chiaro e potrete prendere gli opportuni provvedimenti. Ovviamente, non dovrete essere troppo invadenti.

Pesci: non vorrete dare spazio allo stress. Vivrete questa giornata all'insegna del relax. Potreste sembrare poco interessati al lavoro o alla crescita personale, ma sarà solo un modo per tutelare voi stessi. Dal punto di vista pratico, apparirete tranquilli e rilassati. Troverete sempre le parole giuste ed eviterete di sovraccaricarvi troppo.