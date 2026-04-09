È impossibile non restare affascinati dagli assetti astrali. Gli amanti della materia si perdono tra le stelle, entrando in connessione con gli astri e studiando i transiti dei pianeti. L'oroscopo del 10 aprile, con poche parole, riesce a riassumere i tasselli principali del giorno. L'attenzione si concentra soprattutto sul lavoro, sull'amore e sulla socialità.

La Vergine e il Sagittario saranno riflessivi e ordinati. Staranno alla larga dagli ambienti caotici perché vorranno raggiungere il benessere interiore. Per il Cancro e lo Scorpione, invece, la compagnia del prossimo sarà essenziale.

Non trarranno alcun vantaggio dalla solitudine.

Oroscopo di venerdì 10 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sarà il momento giusto per prendere in mano nuovi progetti. Dovrete consolidare le iniziative già in corso. Mettere troppa carne al fuoco, infatti, potrebbe sovraccaricarvi e farvi commettere degli errori. Tutto starà nella ricerca del giusto equilibrio e del possesso di una buona dose di pazienza.

Toro: sarete prudenti perché non vorrete prendere decisioni sbagliati. Rifletterete sulle nuove proposte, valutando con attenzione i pro e i contro. Qualcuno potrebbe criticarvi aspramente, ma vi farete scivolare addosso simili parole. Preferirete restare fedeli a voi stessi e ai vostri valori.

Gemelli: ricoprirete benissimo il ruolo di leader. Vi mostrerete sicuri, ma non sarete arroganti nei confronti delle persone che vi circonderanno. Le supporterete con tutte le armi a vostra disposizione, cercando di trasmettere loro sicurezza. Inoltre, sarete sempre disponibili per un consiglio o per una parola gentile.

Cancro: vi metterete alla ricerca di persone affini al vostro carattere. Non sopporterete l'idea di stare da soli e di non poter condividere le cose con gli altri. Ovviamente, dovrete fare attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia. Con la giusta cautela, tuttavia, raggiungerete l'obiettivo in poco tempo.

Leone: vi considererete piuttosto fortunati. Avrete l'impressione che vada tutto male.

In realtà, sarà solo la vostra percezione a essere un po' alterata. Per tornare sulla cresta dell'onda, l'oroscopo vi consiglia di ricominciare a guardare il lato positivo delle cose. Vi sentirete meglio fin da subito.

Vergine: reagirete con rabbia di fronte al disordine e alla mancata pianificazione. Non sarete molto tolleranti neanche in famiglia. Le vostre parole, tuttavia, verranno ascoltate solo in parte. Ci sarà sempre qualcuno che proverà a fare di testa sua. Un approccio più morbido potrebbe essere auspicabile in tale situazione.

Bilancia: non respingerete alcuna sfida. Sarete intenzionati a brillare sia sul posto di lavoro che nella vita privata. Sarete disposti anche a compiere dei sacrifici perché saprete di non poter ottenere le cose senza sforzi.

Trarrete coraggio sia dalla fiducia in voi stessi che dal supporto delle persone care.

Scorpione: fuggirete dalla solitudine perché l'idea di non potervi confidare con nessuno vi farà stare male. Cercherete di rafforzare i rapporti, creando una rete ancora più salta e stabile. L'oroscopo del giorno, ovviamente, vi consiglia di dedicare il giusto tempo anche al partner.

Sagittario: vorrete condividere questa giornata con persone attente e razionali. Il caos non farà proprio per voi. Alimenterà lo stress e vi renderà decisamente più nervosi del previsto. Per tale ragione, darete un grande peso all'ordine e alla pianificazione. Questo approccio verrà usato anche in famiglia.

Capricorno: avvertirete il bisogno estremo di un cambiamento.

Non riuscirete più ad adattarvi alle circostanze. Necessiterete di qualcosa di diverso, così da ritrovare la grinta perduta. Si tratterà di un percorso complesso, che porrà notevoli difficoltà sul vostro cammino.

Acquario: la crisi con il partner si farà sentire sempre di più. Per il momento, deciderete di lasciare le discussioni a un secondo momento. Vorrete concentrarvi sulla complicità e sulla presenza del legame emotivo. Partendo dalle cose belle, sarete convinti di poter ricostruire tutto in poco tempo.

Pesci: avrete paura di farvi avanti con la persona amata. Non potrete sopportare una reazione negativa da parte sua. Per tale ragione, resterete in attesa di una sua mossa. Il tempo sarà un alleato prezioso, ma non dovrete lasciarvi sfuggire determinate occasioni. L'azione avrà un peso importante.