L'oroscopo della settimana dal 16 al 20 febbraio annuncia un periodo di grande concretezza per il Toro che domina la classifica.

L'Acquario è un pozzo di idee, mentre lo Scorpione è piuttosto inquieto a causa della troppa diffidenza.

Gli ultimi segni in classifica: Gemelli troppo impegnati

12. Scorpione: Siete profondi ma anche troppo sospettosi. Non tutto nasconde un secondo fine: fidatevi prima di sentenziare e risparmierete energie.

11. Capricorno: Vi caricate di responsabilità che potreste condividere. Delegare è il vero atto di forza della settimana per voi che amate fare tutto da soli.

10. Gemelli: State facendo troppo. Una priorità sola, portata bene fino in fondo, vale più di mille inizi e troppo spesso lo dimenticate.

9. Leone: Chiedete riconoscimento, ma dovete offrirlo voi per primi. Meno competizione e più cuore: questo è il consiglio delle stelle per i prossimi giorni.

8. Bilancia: Rimandare non aiuta a risolvere i problemi e potrebbe ingigantirli. Una decisione presa con coraggio rimette tutto in equilibrio: osate.

7. Ariete: Avete energia da vendere, ma va gestita nel modo giusto. Provate ad essere più riflessivi e a concentrarvi su ciò che conta davvero.

I segni più fortunati della settimana

6. Vergine: L’imperfezione questa volta può sorprendervi. Siete abituati a ricercare l'eccellenza, ma non è sempre così necessaria.

5. Pesci: Siete intuitivi e magnetici, ma servono confini chiari. Una risposta netta evita fraintendimenti anche se può far male a qualcuno.

4. Sagittario: Seguite il movimento, perché un cambio di rotta potrebbe aprire un'opportunità. Fate parlare i fatti e non lasciatevi travolgere dalla paura del futuro.

3. Cancro: Sentite tutto ma provate a restare centrati. Siete un rifugio e questo è molto positivo, purché non dimentichiate che anche voi siete importanti.

2. Acquario: Avete idee brillanti, ma collaborare con gli altri vi fa volare più in alto e le rende davvero vincenti. Le emozioni vanno condivise.

1. Toro: La concretezza e la dolcezza che vi caratterizzano vi premiano. Chiarezza nelle parole e calore nei gesti: siete voi il segno vincente di questa settimana.