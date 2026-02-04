Torna a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 l’evento enogastronomico Divino, organizzato da Decanter Wine Academy.

La Location sarà come sempre Villa Piccolomini, una villa storica privata, chiusa al pubblico in altri giorni dell’anno, in Via Aurelia Antica, con una bella vista sulla Cupola di San Pietro.

Per quanto riguarda i vini, saranno presenti 100 cantine selezionate e oltre 300 etichette in degustazione. Banchi d'assaggio gestiti direttamente dai vignaioli, che racconteranno i propri vini a professionisti e appassionati. Per tutti coloro che arriveranno in macchina, sarà presente un ampio parcheggio interno gratuito .

Le masterclass

Quest’anno le masterclass saranno dedicate alla Toscana, grande regione italiana dei vini. Conferma del legame della villa con la nobile famiglia senese Piccolomini, che la acquistò nel 1906. In particolare, sabato pomeriggio è prevista una degustazione verticale di Brunello di Montalcino (DOCG), uno dei più prestigiosi vini rossi italiani, prodotto esclusivamente nel comune di Montalcino da uve Sangiovese (localmente chiamate "Brunello") in purezza, con un lungo affinamento minimo di 5 anni (2 in legno, 4 in bottiglia). È noto per il suo colore rosso rubino granato, profumi intensi di frutta rossa, spezie e sottobosco, e un gusto caldo, tannico, robusto e persistente, che migliora con l'invecchiamento.

Domenica invece ci sarà una masterclass sui vini rosati della Maremma Toscana che rappresentano un’eccellenza enologica ancora da scoprire appieno. Frutto di una grande varietà di vitigni e microclimi, raccontano il territorio attraverso freschezza, eleganza e personalità. Il comune denominatore, dei vini della Maremma in tutti i casi, è il mare: la vicinanza al Tirreno comporta un’influenza indiscutibile, un piccolo tesoro che i produttori devono saper sfruttare come caratteristica unica per i propri vini.

Per quel che riguarda gli assaggi gastronomici sono previsti, due assaggi di primi (nello specifico Tortello di radicchio e speck con fonduta di taleggio e gorgonzola e Fusillo salentino con crema di zucca e porro, pecorino e polvere di caffè) e salumi e formaggi per accompagnare al meglio l’evento tra un brindisi e l’altro.