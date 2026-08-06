Secondo l'oroscopo di venerdì 7 agosto, i nativi del del Cancro vedranno finalmente i frutti del proprio impegno e ritroveranno le energie grazie a una meritata pausa e al dialogo con gli altri. I Gemelli sapranno superare ogni tensione e otterranno eccellenti risultati mettendosi in gioco con audacia e apertura alle novità. Infine, gli appartenenti all'Acquario diffonderanno buonumore intorno a sé e useranno la propria tranquillità e il proprio pragmatismo per risolvere questioni complesse.

Oroscopo e pagelle di venerdì 7 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti con i più piccoli trarranno enorme giovamento da questa giornata: saprete dimostrare una maggiore sensibilità verso le loro esigenze e loro vi faranno capire quanto siate importanti. Dedicatevi pienamente ai momenti di serenità in famiglia. Si rendono necessari alcuni piccoli aggiustamenti per ritrovare l'armonia, ma i vostri piani poggeranno presto su basi decisamente più solide. L'ambizione vi spinge a percorrere strade inedite: ricordate che la pazienza sarà la vostra alleata migliore. Voto: 7,5

Toro – Avete finalmente imparato a schivare le complicazioni inutili e a far valere i vostri principi con molta chiarezza.

Prestate la dovuta attenzione all'alimentazione per evitare qualche piccolo eccesso, anche se nel complesso la forma fisica resta eccellente. La scelta più saggia sarà quella di non prendere posizione in questioni che non vi riguardano da vicino: limitatevi a osservare con distacco, poiché ogni parola di troppo potrebbe esservi contestata in futuro. Voto: 6

Gemelli – Avrete tutti i mezzi e la prontezza necessari per disinnescare le tensioni; per di più, il contesto generale vi aiuterà a conquistare i traguardi sperati. L'audacia verrà ripagata, quindi evitate di chiudervi in casa. Avete le carte in regola per coltivare i legami interpersonali: vi attendono entusiasmo, nuovi incontri e piacevoli fuori programma.

È il momento ideale per accelerare il passo, superare i pregiudizi, comunicare con gli altri e accogliere ogni novità. Voto: 7

Cancro – Toccherete con mano come la costanza dimostrata finora stia portando i suoi frutti: il traguardo è ormai a un passo. Sentite il bisogno di staccare dalla solita routine per ritrovare il giusto relax, dunque, una breve pausa dedicata al benessere vi farà rinascere. L'oroscopo vi invita caldamente ad aprirvi al confronto, al dialogo costruttivo e alla negoziazione. Vi sentirete del tutto a vostro agio nell'andare incontro agli altri, nello scambiare opinioni e nel consolidare le relazioni sociali.

Voto: 9

Previsioni delle stelle con le pagelle del giorno 7 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Il dialogo scorre a meraviglia e ci sono buoni presupposti per costruire intese durature. Spetta a voi comprendere che la trasparenza risulta sempre più vincente rispetto a qualsiasi bugia a fin di bene. Il vostro benessere dipende direttamente dalle abitudini quotidiane: per mantenere alto il morale e la forma, evitate decisioni affrettate e lasciate passare un po' di tempo prima di avviare nuovi progetti. Avanzate con calma, senza disperdere energie in ostilità inutili che si risolveranno da sole con la pazienza. Voto: 6,5

Vergine – La giornata vi regala una carica inesauribile. Sfrutterete al meglio la vostra efficienza e una spiccata dialettica per lasciare il segno e persuadere chi vi circonda.

Gli spazi di manovra per conquistare ciò che desiderate sono ampi e tutto procede per il verso giusto. Ricordate che è proprio misurandosi con la competizione che si superano le incertezze personali: un pizzico di rivalità vi farà bene. Partendo dai dettagli riuscirete ad avere una visione d'insieme molto più nitida. Voto: 9

Bilancia – Non lasciatevi sfuggire le occasioni di svago e divertimento che si presenteranno in questa giornata. Sentirete una forte spinta d'energia, con la tentazione di pretendere troppo da voi stessi: cercate di mantenere la giusta misura. La determinazione e la grinta saranno le vostre risorse più preziose. Potrete agire con maggiore autonomia e concretezza, consapevoli dei vostri reali mezzi.

Sfruttate questa fase per procedere a testa alta e con piena fiducia. Voto: 8

Scorpione – Il vostro atteggiamento più rilassato e solare non passerà inosservato ai familiari, permettendovi di mettere le vostre qualità a disposizione del gruppo. Fate attenzione, tuttavia, a non disperdere le forze e a proteggervi dalle interferenze esterne. Potrebbe verificarsi qualche piccolo imprevisto o momento di stanchezza: dosate la spinta energetica per arrivare a fine giornata sereni e senza stress. Avete tutta la determinazione che serve per superare gli ostacoli. Voto: 6

Astrologia e pagelle di venerdì 7 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La rete di affetti ed elenchi di contatti vi aiuterà a ritrovare il senso pratico e la giusta obiettività nella vita quotidiana.

Sarete in perfetta sintonia con chi vi circonda e ne avrete la conferma: non esitate a confidarvi. Utilizzando garbo e diplomazia riuscirete a far passare i vostri messaggi, prendendovi le giuste responsabilità senza timore. Questo spirito proattivo vi permetterà di centrare i vostri obbiettivi e di riscuotere un ampio consenso. Voto: 8,5

Capricorno – Siete tentati di gestire mille cose insieme e questo ritmo incalzante, di norma faticoso, troverà un inaspettato supporto astrologico. Le stelle non solo accrescono il vostro fascino, ma vi aiutano anche a conquistare la stima e il rispetto delle persone con cui vi confrontate. Ritrovate serenità e slancio, pronti a dedicarvi ad attività decisamente più stimolanti.

Sarà una giornata ricca di soddisfazioni: non tiratevi indietro di fronte ai progetti di squadra. Voto: 9

Acquario – Il vostro umore è in costante miglioramento e vi regala una piacevole sensazione di slancio che trasmetterete anche a chi vi sta accanto. La tranquillità interiore che va maturando vi donerà sicurezza e vigore, rendendo anche il riposo molto più rigenerante. Il vostro punto di vista si rivelerà determinante per sbrogliare una matassa complessa: lontani da tensioni e clamori, valuterete gli eventi con intuito, pragmaticità e grande senso della realtà. Voto: 7

Pesci – Sentirete una forte attrazione verso situazioni insolite o fuori dagli schemi, ma farete bene a calcolare le conseguenze prima di agire d'impulso.

Concedetevi il lusso di rilassarvi tra le mura domestiche senza alcun senso di colpa, prendendovi i vostri tempi. Il cielo vi aiuta ad appianare le divergenze e a ritrovare il giusto equilibrio nei legami. Più rilassati, meno possessivi e flessibili, adotterete un approccio vincente che vi regalerà splendide conferme. Voto: 7,5