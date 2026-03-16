Secondo l'oroscopo del 17 marzo, i nativi della Vergine sono invitati a coltivare la pace interiore e ad accettare gli altri senza riserve. I nati sotto il segno del Toro dovrebbero aprirsi a nuovi incontri con naturalezza e integrità, mentre quelli della Bilancia sono chiamati a gestire il proprio magnetismo con pazienza, tutelando sempre la propria autostima.

L'amore secondo l'astrologia del giorno 17 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – È un’ottima fase per ravvivare l'intesa, meno per inseguire idealismi; affrontate le incertezze attuali senza fretta.

Siate prudenti con i risentimenti e rimandate ogni decisione impulsiva a giorni migliori. Voto: 6

Toro – Incrocerete qualcuno che proverà un forte interesse per voi; restate aperti a nuovi incontri senza troppi timori, mantenendo però la vostra integrità. Valorizzate le connessioni nascenti con naturalezza e senza fretta, puntando tutto sul vostro magnetismo innato. Voto: 8

Gemelli – Non lasciatevi abbattere da qualche piccolo intoppo: la vostra tempra vi permetterà di superare ogni tensione di coppia. Ignorate chi non apprezza il vostro valore e aprite il cuore, perché la vostra passione resta inesauribile. Voto: 7,5

Cancro – Evitate di alimentare vecchi conflitti irrisolti e non lasciate che le preoccupazioni quotidiane avvelenino il vostro legame.

Scegliete la pace invece dello scontro, dedicando ogni energia a coltivare l'intesa con il partner. Voto: 6,5

Previsioni amorose e sentimentali per il giorno 17 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sperimenterete molti incontri, ma fate attenzione a non investire troppo in cuori poco affini a voi. Se dovesse nascere una storia turbolenta, non forzate il futuro: restate nel presente e valorizzate il vostro fascino magnetico. Voto: 7

Vergine – Inseguite la pace interiore anziché cercarla fuori: la serenità sboccerà dentro di voi. Accogliete chi vi ama senza pretendere che cambi, restando però fermi sui vostri valori di lealtà e dedizione. Voto: 7,5

Bilancia – Il vostro magnetismo naturale attira sguardi, aprendo la porta a incontri emozionanti che richiedono però tempo per consolidarsi.

Accogliete ciò che arriva senza forzare le tappe e sappiate dire di no a chiunque mini il vostro amor proprio. Voto: 8

Scorpione – Non temete i piccoli scontri, poiché l'assenza di conflitti spesso maschera una piatta monotonia; la vivacità del dibattito mantiene infatti vivo il legame. Vi attende un periodo intenso e passionale, ma proteggete la vostra intimità dalle interferenze indiscrete di familiari poco opportuni. Voto: 7

Oroscopo e pagelle di martedì 17 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Moderate i toni per evitare rotture superflue: spesso le tensioni nascono da questioni economiche o familiari piuttosto che dalla gelosia. Cercate un compromesso ragionevole ed evitate questi tasti dolenti per preservare la vostra serenità di coppia.

Voto: 6,5

Capricorno – Cercate di conquistare gli altri con la vostra simpatia, mostrandovi autentici per evitare incontri superficiali. Se una relazione non vi soddisfa più, troncatela senza indugi: prima lo farete, meno sarà faticoso ricominciare. Voto: 7,5

Acquario – Anche se vi sentite al centro dell'attenzione e vorreste sparire, restate con i piedi per terra ed evitate i conflitti diretti. Risolvete le tensioni con schiettezza e serenità: è il momento di dare spazio al divertimento, lasciandovi alle spalle vecchi rancori. Voto: 6,5

Pesci – L'oroscopo vi consiglia di valutare attentamente se tuffarvi in un flirt passeggero o costruire qualcosa di solido, restando vigili per non scambiare semplici illusioni per oro colato. Siate selettivi nei nuovi incontri e diffidate da chi cerca distrazioni extra-coniugali: non fatevi trascinare in situazioni ambigue. Voto: 6,5