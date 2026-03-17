L'oroscopo del 18 marzo 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Pesci, con quella d'argento il Cancro e con quella di bronzo il Toro. Ultima posizione invece assegnata all'Acquario.

Classifica dei segni del 18 marzo 2026

1. Pesci

Siete i protagonisti assoluti: con Luna e Sole nel vostro segno vi muovete in totale sintonia con le energie del momento. Il trigono con Giove amplifica sensibilità e fortuna, mentre il sestile con Urano vi regala intuizioni brillanti e svolte improvvise. È una giornata in cui potete davvero “sentire” la direzione giusta senza bisogno di spiegazioni logiche.

2. Cancro

Giove nel vostro segno viene attivato dalla Luna in Pesci, creando un flusso emotivo potente ma anche molto fertile. Le emozioni sono intense, ma possono trasformarsi in occasioni concrete, soprattutto nei rapporti. Attenzione solo a non esagerare o idealizzare troppo alcune situazioni.

3. Toro

Urano nel vostro segno, in armonia con il Sole, porta novità interessanti e cambiamenti che possono rivelarsi molto positivi. È una giornata in cui uscire dalla routine paga: potete avere intuizioni pratiche e fare scelte diverse dal solito ma vincenti.

4. Scorpione

Le energie d’acqua vi avvolgono e vi rendono particolarmente profondi e percettivi. Riuscite a leggere tra le righe e a capire cosa si muove davvero nelle situazioni e nelle persone.

Ottimo momento per decisioni interiori importanti.

5. Vergine

Nonostante l’opposizione dei Pesci possa creare qualche dubbio, il sestile Sole-Urano vi aiuta a trovare soluzioni concrete e intelligenti. È una giornata utile per mettere ordine nelle emozioni e fare chiarezza.

6. Ariete

Venere nel vostro segno vi rende diretti, affascinanti e pieni di iniziativa. Tuttavia la quadratura con Giove può portarvi a esagerare o a voler tutto subito. Energia forte, ma va dosata per evitare passi falsi.

7. Capricorno

Riuscite a mantenere stabilità anche in un cielo emotivo. Non è una giornata esplosiva, ma è utile per riflettere, osservare e pianificare con calma i prossimi passi.

8. Leone

Avete energia e voglia di emergere, ma il rischio è quello di aspettarvi troppo dagli altri o dalle situazioni.

Meglio restare centrati e non farvi trascinare da reazioni impulsive.

9. Sagittario

Giove attivato dalla quadratura può portarvi entusiasmo ma anche una certa dispersione. Attenzione a promesse o decisioni prese sull’onda del momento: meglio riflettere un po’ di più.

10. Gemelli

Il clima è un po’ confuso per voi: tante idee, ma difficoltà a concretizzarle. Meglio osservare e rimandare decisioni importanti a momenti più chiari.

11. Bilancia

Venere opposta e in tensione con Giove mette alla prova i rapporti. Potreste percepire squilibri o aspettative diverse: serve pazienza, ascolto e diplomazia.

12. Acquario

Il cielo è molto emotivo e poco in sintonia con la vostra natura più razionale. Potreste sentirvi disorientati o fuori fase: meglio non forzare nulla e lasciare scorrere la giornata.