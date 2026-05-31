L'oroscopo del 31 maggio 2026 premia con la medaglia d'oro il Sagittario influenzato dalla Luna Piena nel segno, mentre con quella d'argento l'Ariete e infine con quella di bronzo il Leone. L'ultima posizione è assegnata ai Gemelli.

Classifica del 31 maggio 2026

1. Sagittario: la notte delle vostre grandi rivelazioni

La Luna Piena esplode nel vostro segno e vi regala la notte più importante del mese. Se avevate una situazione ambigua, oggi vedrete tutto con una chiarezza disarmante. Il trigono di Saturno in Ariete vi dà una stabilità e una maturità incredibili: non agirete per rabbia, ma per strategia.

È il vostro momento perfetto per riprendere in mano il destino e fare quella scelta drastica che rimandavate da tempo.

Il consiglio del giorno: Ascoltate la vostra voce interiore, la strada da seguire è evidente.

2. Ariete: progetti blindati e il vostro riscatto

Saturno nel vostro segno bacia la Luna Piena in Sagittario, regalandovi una domenica di pura forza costruttiva. Tutte le fatiche degli ultimi mesi trovano finalmente un senso e una direzione chiara. Se dovete pianificare un investimento, un viaggio importante o una svolta lavorativa per i prossimi mesi, muovetevi oggi. La vostra leadership è indiscussa.

Il consiglio del giorno: Pensate in grande, avete le spalle abbastanza larghe per sorreggere qualsiasi progetto.

3. Leone: riprendetevi il centro della scena

Il Fuoco della Luna Piena vi sostiene e, grazie all'appoggio di Saturno, vi restituisce quella lucidità che avevate perso nei giorni scorsi. Questa domenica vi porta uno sblocco emotivo o una bellissima notizia legata alle vostre passioni o ai vostri figli. Sarete carismatici, fieri e capaci di risolvere una vecchia grana con un colpo di genio.

Il consiglio del giorno: Concedetevi il centro della scena, oggi ve lo meritate tutto.

4. Acquario: intuizioni notturne e patti d'acciaio

Il sestile della Luna Piena con Plutone nel vostro segno ha attivato i vostri canali sotterranei fin dalle prime ore del mattino. Oggi avete la capacità di leggere dietro le intenzioni di chiunque.

Il Sole in Gemelli vi rende brillanti, mentre la Luna vi spinge a fare patti a lungo termine con persone fidate. Ottime le prospettive per i vostri progetti di gruppo.

Il consiglio del giorno: Condividete le vostre idee più folli, qualcuno è pronto a finanziarle.

5. Bilancia: chiarezza comunicativa e contratti

Il Sole in Gemelli vi dà leggerezza e la Luna Piena illumina il settore dei vostri contatti e della comunicazione. Se avevate un malinteso con un socio o un parente, oggi troverete le parole giuste per chiudere la questione una volta per tutte, grazie alla saggezza di Saturno. È la vostra giornata ideale per muovervi e cambiare aria.

Il consiglio del giorno: Non tenetevi tutto dentro, parlate chiaro e sarete capiti.

6. Toro: freddezza strategica e conti fatti

La tensione tra Sole e Luna Piena non vi tocca direttamente, ma vi spinge a fare un bilancio pratico delle vostre risorse. Grazie a Saturno a favore, oggi riuscirete a guardare alle vostre finanze e ai vostri impegni con un distacco geometrico. Per voi è una domenica di riposo utile per pianificare le mosse della prossima settimana senza ansie.

Il consiglio del giorno: Evitate le discussioni astratte, concentratevi solo su ciò che è concreto.

7. Scorpione: focus sul vostro valore personale

La Luna Piena scuote il settore delle vostre finanze e del vostro senso di sicurezza. Potreste accorgervi che state regalando troppo del vostro tempo o delle vostre energie a persone che non lo meritano.

Saturno vi chiede di mettere dei paletti rigidi e di pretendere il giusto riconoscimento. Non abbiate paura di dire di no.

Il consiglio del giorno: Fate i conti e tagliate le spese superflue o le collaborazioni poco remunerative.

8. Cancro: revisione della vostra routine quotidiana

Questa Luna Piena illumina il vostro settore del benessere e del lavoro quotidiano, facendovi sentire un forte bisogno di cambiare abitudini. La tensione del Sole in Gemelli vi rende un po' stanchi e inclini ai pensieri nostalgici. Ascoltate il vostro corpo: se vi chiede di fermarvi e riposare, cancellate i vostri impegni mondani.

Il consiglio del giorno: Dedicate la giornata alla cura di voi stessi e ricaricate le batterie.

9. Capricorno: chiusura di un vostro ciclo interiore

La Luna Piena si consuma alle vostre spalle, nella vostra dodicesima casa. Per voi è una domenica fortemente introspettiva, quasi spirituale. Sentirete il bisogno di isolarvi dal caos per fare pulizia mentale. Saturno in Ariete crea un po' di attrito in casa, ma Plutone vi aiuta a capire cosa dovete lasciarvi definitivamente alle spalle.

Il consiglio del giorno: Accettate la fine di una situazione senza rimpianti, il nuovo è alle vostre porte.

10. Vergine: tensioni in famiglia e piani saltati

La Luna Piena in quadratura dal Sagittario accende una forte tensione tra le vostre ambizioni professionali (Sole in Gemelli) e le richieste della vostra famiglia o della casa.

Un imprevisto domestico o un battibecco con un parente rischiano di rovinare la vostra domenica. Saturno vi chiede pazienza, ma i vostri nervi sono scoperti.

Il consiglio del giorno: Non pretendete la perfezione dagli altri, imparate a delegare.

11. Pesci: scelte difficili sul vostro lavoro

Saturno nel vostro segno a fine mese vi mette di fronte alle vostre responsabilità e la Luna Piena in Sagittario crea una quadratura pesante che tocca la vostra realizzazione personale. Vi sentirete sotto esame o insoddisfatti della direzione che stanno prendendo alcuni vostri progetti. Evitate i colpi di testa emotivi e rimandate i chiarimenti a martedì.

Il consiglio del giorno: Non drammatizzate, è solo un momento di passaggio necessario per capire cosa volete davvero.

12. Gemelli: il Sole contro la Luna, siete al fondo della classifica

Siete il fanalino di coda della giornata. Con il Sole nel vostro segno che subisce l'opposizione frontale e spietata della Luna Piena dal Sagittario, oggi vi sentirete spaccati in due. La vostra mente vorrebbe fare mille cose e scherzare, ma gli altri pretendono da voi impegni seri, risposte definitive e coerenza (colpa di Saturno). Il vostro rischio di liti furiose con il partner o con un socio è altissimo.

Il consiglio del giorno: tenete un profilo bassissimo, evitate le provocazioni e non prendete decisioni sull'onda del nervosismo.