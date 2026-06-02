L'oroscopo del 3 giugno 2026 con cl60remia con la medaglia d'oro il Toro, con quella d'argento il Capricorno e infine con il bronzo la Vergine che riuscirà a tenere I nervi saldi con questa Luna in trigono.

Classifica segno per segno del 3 giugno 2026

1. Toro: La forza dell'azione pratica

Siete i vincitori assoluti di questo mercoledì. Il trigono tra la Luna e il vostro Marte vi rende invincibili sul piano operativo: avrete una determinazione feroce e una capacità di gestire i problemi che lascerà tutti di stucco. Domani è la giornata perfetta per chiudere conti in sospeso, firmare contratti o riprendere in mano progetti lavorativi che sembravano bloccati.

Il vostro segreto: La concretezza. Non vi perdete in chiacchiere, puntate dritti al risultato.

2. Capricorno: Grinta da vendere nonostante lo stress

La Luna nel vostro segno vi mette al centro della scena. Sì, la quadratura con Saturno e l'opposizione a Venere vi caricano di tensioni, ma il trigono con Marte vi dà la benzina necessaria per non cedere di un millimetro. Sarete incredibilmente produttivi, anche se dovrete imparare a gestire una certa intolleranza verso le debolezze altrui.

Il vostro segreto: La resistenza. Siete una roccia sotto pressione.

3. Vergine: Organizzazione impeccabile

La Luna in trigono vi aiuta a tenere i nervi saldi mentre gli altri segni si perdono in polemiche. Domani sarete i pilastri del vostro ufficio o del vostro nucleo familiare: riuscirete a risolvere i problemi che la quadratura Luna-Saturno creerà agli altri, mantenendo un'invidiabile lucidità.

Il vostro segreto: La metodicità. Avete la soluzione pronta ancora prima che il problema si presenti.

4. Scorpione: Strategia e controllo

Il trigono con Marte vi regala un istinto eccezionale per fare la mossa giusta al momento giusto. Domani saprete leggere le intenzioni degli altri meglio di chiunque altro. Se c'è un conflitto da gestire o una trattativa da portare a casa, usate la vostra proverbiale astuzia: vincerete senza nemmeno alzare la voce.

Il vostro segreto: L'intuito. Non sbagliate un colpo.

5. Ariete: Energia creativa, ma occhio ai toni

Il sestile Sole-Saturno vi sorregge, ma la quadratura della Luna vi rende un po' nervosi. Avete un'energia esplosiva, ma rischiate di scontrarvi con chi vi sta vicino se non controllate l'impulsività.

Se riuscite a canalizzare la rabbia nel lavoro, domani potreste fare passi da gigante.

Il vostro segreto: La passione. Non lasciate che diventi aggressività.

6. Gemelli: Lucidità negli affari

Il Sole nel vostro segno continua a proteggervi. Domani sarete meno coinvolti dalle tensioni emotive della Luna in Capricorno e riuscirete a rimanere distaccati quanto basta per far valere le vostre ragioni in una discussione importante. Una giornata di buon equilibrio, a patto di non voler convincere tutti a ogni costo.

Il vostro segreto: La comunicazione. Le parole saranno le vostre armi migliori.

7. Sagittario: Risoluzione di piccoli intoppi

Il sestile del Sole vi aiuta a superare la stanchezza mentale.

Domani potreste dover affrontare una piccola spesa imprevista o un contrattempo burocratico causato dalla Luna in quadratura, ma la vostra naturale propensione all'ottimismo vi permetterà di risolvere tutto senza troppi patemi d'animo.

Il vostro segreto: Il pragmatismo. Siete pronti a voltare pagina in fretta.

8. Leone: Orgoglio e disciplina

Siete chiamati a un grande sforzo di disciplina. La Luna in Capricorno esige rigore, e voi potreste sentirvi un po' limitati nella vostra voglia di brillare. Domani vi conviene seguire le regole e mantenere un profilo basso: l'ostentazione oggi potrebbe ritorcervisi contro.

Il vostro segreto: La pazienza. Aspettate giorni migliori per prendervi la scena.

9.

Acquario: Voglia di isolamento

La Luna vi chiede di riflettere e di stare un po' per i fatti vostri. Non è una giornata da dedicare ai grandi sforzi sociali o alle discussioni accese. Se potete, evitate gli impegni che richiedono troppa diplomazia: potreste apparire più freddi di quanto realmente siete.

Il vostro segreto: La calma. Dedicatevi a ciò che vi fa stare bene in privato.

10. Bilancia: Difficoltà di mediazione

La quadratura della Luna mette in ombra la vostra capacità di mediare. Potreste sentirvi tirati per la giacca sia dal partner che da impegni lavorativi pressanti. Domani vi sembrerà che nessuno vi capisca fino in fondo. Cercate di non prendervela troppo e non cercate a tutti i costi l'approvazione altrui.

Il vostro segreto: La prudenza. Meglio tacere se si rischia di alimentare un conflitto.

11. Pesci: Confusione e chiusure

L'opposizione di Venere e la quadratura di Saturno vi rendono la giornata pesante. Siete troppo sensibili per il clima rigido e formale di domani. Qualcuno potrebbe interpretarvi male o rispondere in modo sbrigativo a una vostra richiesta. Non è il momento di pretendere conferme affettive.

Il vostro segreto: La resilienza. Accettate che oggi non tutto filerà liscio.

12. Cancro: Crisi diplomatica in arrivo

Fanalino di coda. L'opposizione della Luna a Venere, nel vostro segno, vi rende terribilmente permalosi. Domani ogni critica vi sembrerà un attacco personale e potreste reagire in modo eccessivamente emotivo.

Il consiglio delle stelle è di contare fino a dieci prima di rispondere a chiunque provi a mettervi in discussione.

Il vostro segreto: La riflessione. Evitate scontri diretti, non ne uscireste vincitori.