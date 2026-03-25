Secondo l'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 il Toro può essere aggressivo, i Gemelli sono nervosi e il Capricorno può essere simpatico.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile condividere gli stessi obbiettivi con il partner. I single hanno molte più antipatie del passato. Durante la settimana, la sfera lavorativa può migliorare velocemente.

Toro: nei rapporti sociali è possibile essere un po' troppo aggressivi. In amore sono probabili dei momenti eccitanti.

Chi lavora in proprio è abbastanza irritato.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può prendere una posizione decisa insieme alla dolce metà. Chi è solo da tempo è nervoso perché non riesce a comprendere le idee della famiglia. Le nuove collaborazioni di lavoro risultano essere proficue.

Cancro: con la persona amata è possibile avere qualche discussione. Le compravendite stanno vivendo un periodo buono. Una leggera stanchezza è causata dalla nuova stagione.

Leone: dei nuovi incontri possono risultare davvero speciali. Per la sfera sentimentale è una settimana di puro divertimento. Sul campo lavorativo è probabile essere più riflessivi del solito.

Vergine: in amore è un periodo molto positivo. Finalmente i single sono più ottimisti del passato.

Dei chiarimenti sono possibili sull'ambito professionale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione può vivere dei momenti di nervosismo. Agli occhi dei cuori solitari, una persona può essere affascinante. Sul lavoro è importante essere più tranquilli.

Scorpione: finalmente è possibile essere molto orgogliosi. Una persona può disturbare la tranquillità dei single. I rapporti di lavoro sono abbastanza conflittuali.

Sagittario: un consiglio può fare ritornare la serenità sulla sfera amorosa. Le emozioni di chi cerca l'amore sono più profonde. Un mancato incarico può portare tanta delusione.

Capricorno: durante la settimana è possibile essere molto simpatici. Chi fa parte di una coppia può avere delle discussioni accese con la dolce metà.

Chi lavora in proprio può abbracciare delle nuove idee, per essere soddisfatto.

Acquario: sul campo lavorativo è probabile concludere un grande accordo. Per il partner, la passione è veramente molto intensa. A livello mentale è un periodo ricco di alti e bassi.

Pesci: in questa lunga settimana si può essere estremamente imprudenti. Chi è solo da tempo è di malumore per colpa della famiglia. Nella mente e nel corpo è presente una buona armonia.