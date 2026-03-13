L'oroscopo dell'amore di domani 14 marzo 2026 prevede l'ingresso di Giove nel quadro astrale del Leone che torna ad esprimere a pieno le proprie emozioni. La Vergine in cerca di conferme verrà confortato dalle risposte che riceverà da partner. I Pesci saranno romantici e affettuosi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Previsioni zodiacali sull'amore di sabato 14 marzo: Pesci romantici e passionali

Ariete - Mercurio in opposizione potrebbe incidere sul vostro umore in modo negativo. Tenderete ad essere meno inclini al dialogo nelle relazioni a due.

Single, per nuovi incontri ci vorrà ancora un po' di tempo. Voto: 5,5.

Toro - Avrete modo di vivere nuove emozioni sentimentali. In coppia tornerete ad essere dolci e affettuosi. I cuori solitari avranno modo di fare nuove conoscenze. Voto: 6,5.

Cancro - Sarete vulnerabili ma decisamente connessi alle vostre emozioni. Non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità a chi amate, la vulnerabilità, oggi, sarà il vostro punto di forza. Voto: 6,5.

Leone - In coppia sarete travolgenti. Il vostro fascino non passerà certamente inosservato. L'anima gemella non riuscirà a distogliere lo sguardo da voi. Giove in congiunzione. Voto: 7.

Vergine - Analizzerete ogni dettaglio del vostro rapporto. Un consiglio?

Cercate di non essere troppo critici. Lasciate maggiore spazio all'istinto e meno alla logica. Voto: 6,5.

Bilancia - L'armonia regnerà nei vostro incontri. Sarete i mediatori perfetti in caso di tensioni. La giornata odierna si preannuncia perfetta per pianificare un primo appuntamento. Voto: 8.

Scorpione - Single, avrete modo di fare incontri interessanti. Voi innamorati riuscirete a conquistare l'attenzione del partner con un gesto romantico. Voto: 8,5.

Sagittario - Sentirete la necessità di avventura. Se la continua routine vi sta stretta, proponete alla vostra anima gemella un'evasione fuori programma. L'intesa con il partner sarà ottima. Voto: 9.

Capricorno - Metterete da parte l'ambizione lavorativa per potervi dedicare agli affetti.

Chi vi sta vicino apprezzerà molto questa rara dimostrazione di tenerezza. Voto: 9,5.

Acquario - Sarete del tutto originali e fuori dagli schemi. Lascerete a bocca aperta l'anima gemella con un'idea fuori dagli schemi. Voto: 8.

Pesci - Verrete avvolti da un'aura di romanticismo. Sarete pronti a sognare ad occhi aperti e lasciate che la vostra sensibilità vi guidi verso chi sa comprendere il battito del vostro cuore. Voto: 10.