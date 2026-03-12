L'oroscopo di domani venerdì13 marzo 2026, anticipa l'ingresso di Saturno nel quadro astrale del Leone che torna ad essere determinato. Il Capricorno torna ad essere romantico nelle relazioni amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Previsioni zodiacali di venerdì 13 marzo: Leone in gran forma, idee creative per Pesci

Ariete - Avvertirete un'energia positiva che vi spingerà ad osare. Ora è il momento di dare vita a quel progetto che avevate messo da parte: la Luna vi darà conforto. Voto: 8,5.

Toro - La pazienza è il vostro punto forte.

La stabilità che cercate arriverà attraverso il dialogo civile. Voto: 6.

Cancro - Sentite la necessità di proteggere i vostri affetti e le vostre sicurezze. Questa è la giornata giusta per potervi dedicare alla cura della casa. Voto: 6,5.

Leone - Voi nativi del segno sarete in ottima forma. In campo professionale riuscirete a ottenere il massimo dai vostri sforzi. La vostra determinazione sarà contagiosa. Voto: 10.

Vergine - Avvertirete il bisogno di fare ordine, non solamente sulla scrivania ma anche nella vostra testa. Una questione burocratica o legale potrebbe risolversi a vostro favore. Voto: 7,5.

Bilancia - L'armonia è la vostra priorità. Sarete chiamati a fare da mediatori in una disputa tra amici o colleghi.

Fatelo con la grazia che vi contraddistingue. Voto: 8.

Scorpione - Le vostre emozioni sono profonde e magnetiche. Potreste vivere un momento di grande intensità in compagnia dell'anima gemella. Single, è giunto il momento di fare nuovi incontri. . Voto: 8,5.

Sagittario - Lo spirito d'avventura vi chiama, ma le responsabilità quotidiane richiedono molta attenzione. Troverete un giusto compromesso. Voto: 9.

Capricorno - Siete solidi come una roccia in un mare agitato. La maggior parte delle persone si rivolgeranno a voi per avere consiglio e stabilità. In questa fase, inoltre, sarete molto romantici. Voto: 9,5.

Acquario - Le vostre idee originali attireranno l'attenzione dei vostri colleghi. L'audacia sarà dalla vostra parte.

Voto: 10.

Pesci - Con il Sole nel vostro segno, il vostro essere creativi vi aiuterà a mettere in pratica le vostre idee. Affidatevi ai vostri sogni e alla vostra sensibilità artistica. Bene in ogni comparto. Voto: 8.