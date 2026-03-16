L'oroscopo di domani 17 marzo 2026 è pronto a riservare cambiamenti importanti e novità assolute. L'Acquario è al top sia nel lavoro che in amore. Il Leone ritrova grande spirito d'iniziativa. Di seguito le previsioni astrologiche dei dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche di martedì 17 marzo: Acquario in ottima forma, Ariete giù di morale

Ariete - Vi mancherà un po' del solito ottimismo. Le energie potrebbero scarseggiare così come la concentrazione. L'umore non sarà quello dei giorni migliori. Voto: 5.

Toro - Troverete una soluzione ad ogni imprevisto.

La caparbietà vi porterà a raggiungere in fretta degli ottimi risultati. Nel lavoro riuscirete a centrare ogni singolo obiettivo. Voto: 8,5.

Cancro - Le emozioni saranno profonde e vibranti. In coppia tornerete ad essere super passionali. Nel lavoro la determinazione avrà un ruolo chiave. Voto: 9.

Leone - Ritroverete grande spirito d'iniziativa, grazie a Saturno in congiunzione. Metterete in pratica le vostre idee con grande abilità. In ambito sentimentale tutto procederà a gonfie vele. Voto: 10.

Vergine - L'essere precisi è il vostro forte, ma oggi gli imprevisti vi potrebbero mandarvi in totale confusione. Non sarà una giornata particolarmente positiva, dovrete essere bravi a mantenere la calma.

Voto: 5,5.

Bilancia - Siete alla ricerca di armonia? Oggi il cielo ve la concede. Questo è il momento giusto per poter chiarire un malinteso con una persona a voi cara. L'eleganza con cui saprete gestire un dialogo vi farà guadagnare molti punti. Voto: 8.

Scorpione - Sarete avvolti da un fascino misterioso che non passerà inosservato. In ambito professionale riuscirete ad instaurare un ottimo rapporto con i vostri colleghi. Voto: 8,5.

Sagittario - Il desiderio di avventura vi chiama. Metterete in standby alcuni progetti lavorativi per poter esplorare nuovi orizzonti. Un piccolo stop dalla solita routine si rivelerà fondamentale. Voto: 9.

Capricorno - Il vostro essere determinati vi porterà ad ottenere il massimo in ogni comparto.

Con i colleghi avrete modo di poter avviare un nuovo progetto molto interessante. Voto: 9,5.

Acquario - Momento top per voi nativi del segno. In ambito sentimentale riuscirete a vivere nuove emozioni, in campo professionale porterete a termine ogni obiettivo con il minimo sforzo. Voto: 10.

Pesci - Sarete avvolti in un mare di sogni. La vostra creatività sarà ai massimi livelli, ideale per chi si occupa di arte o comunicazione. Voto: 8.