L'oroscopo di martedì 31 marzo 2026 ci traghetta verso la conclusione di un mese intenso, segnato da transiti che invitano alla concretezza e alla revisione dei nostri obiettivi a lungo termine. Il cielo di oggi si presenta come un mosaico complesso, dove la Luna in un segno di Terra detta il ritmo, chiedendo a tutti noi di abbandonare i voli pindarici per poggiare i piedi su un terreno solido. È una giornata di bilanci necessari, ma anche di grandi spinte propulsive per chi saprà cogliere l'attimo giusto.

In questo scenario astrale così dinamico, tre segni brilleranno su tutti gli altri: la Vergine, il Toro e il Capricorno saranno i veri favoriti delle stelle, protetti da una configurazione che premia la logica e la determinazione.

Preparatevi a scoprire come si muoveranno i pianeti nelle prossime ore e quali suggerimenti il destino ha in serbo per il vostro percorso personale, professionale e sentimentale.

Oroscopo di domani martedì 31 marzo: la classifica dei 12 segni

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno)

Voto 5,5. Parola chiave: stanchezza e nervosismo, meglio lavorare in solitudine per evitare polemiche inutili. Le stelle di oggi vi guardano con un pizzico di severità, cari Gemelli. Sentirete addosso tutto il peso delle responsabilità accumulate e questo vi porterà a vivere momenti di profonda stanchezza e nervosismo. La vostra proverbiale loquacità potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio: sarete inclini a rispondere in modo acido o a fraintendere le intenzioni altrui.

Il consiglio del cielo è chiaro: meglio lavorare in solitudine per non alimentare attriti con colleghi o partner. Cercate di non forzare la mano e, se possibile, rimandate le discussioni importanti a giorni più sereni. Riuscirete a ritrovare la calma solo staccando la spina in serata.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

Voto 5,5. Parola chiave: pazienza e costanza, non scoraggiatevi per la mancanza di gratificazioni immediate. Sentirete il bisogno di correre, ma il cielo oggi vi impone uno stop, Sagittario. Le influenze astrali richiederanno da parte vostra una dote che spesso vi manca: la pazienza e costanza. Potreste avvertire un senso di frustrazione nel vedere che i vostri sforzi non vengono riconosciuti come meriterebbero.

Tuttavia, non scoraggiatevi per la mancanza di gratificazioni immediate; il seme che state piantando ha solo bisogno di più tempo per germogliare. Eviterete passi falsi se saprete dominare l'impulso di mollare tutto. Costruirete il vostro successo futuro proprio sulla resistenza di oggi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

Voto 5,5. Parola chiave: chiarimento e riposo, affrontate le opposizioni con calma senza caricarvi di troppi impegni. Una strana nebbia sembra avvolgere i vostri pensieri, cari Pesci. Vi troverete a gestire situazioni che richiedono un chiarimento e riposo, poiché la vostra energia vitale non sarà al massimo. Qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote o sollevare critiche inaspettate: affrontate le opposizioni con calma e non lasciatevi trascinare nel vortice del vittimismo.

È fondamentale che non vi carichiate di troppi impegni, perché il rischio di stress è altissimo. Dedicherete le ultime ore della giornata a voi stessi per ricaricare le batterie.

BILANCIA (23 settembre – 23 ottobre)

Voto 6. Parola chiave: prudenza e discrezione, agite dietro le quinte e predicate calma prima di esporvi. Il cielo vi suggerisce un profilo basso, Bilancia. In questa giornata di fine marzo, la scelta vincente sarà la prudenza e discrezione. Non è il momento di stare sotto i riflettori o di prendere posizioni drastiche che potrebbero ritorcersi contro di voi. Agirete dietro le quinte, osservando le mosse degli altri e raccogliendo informazioni preziose. Predicherete calma prima di esporvi, dimostrando una saggezza che vi eviterà molti grattacapi, specialmente in ambito lavorativo.

Userete il silenzio come la vostra migliore strategia difensiva.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

Voto 6. Parola chiave: precisione e cambiamento, gestite con cura gli investimenti per rinnovare la routine. Vi muoverete su un filo sottile tra il desiderio di novità e la necessità di ordine, Acquario. Le stelle vi spronano verso la precisione e cambiamento, un binomio insolito ma necessario. Sentirete l'esigenza di dare una scossa alla vostra quotidianità, ma dovrete farlo con metodo. Gestirete con cura gli investimenti, evitando colpi di testa finanziari che potrebbero destabilizzare il vostro budget. È il momento ideale per pianificare un rinnovo della routine che sia però sostenibile nel tempo.

Trasformerete il caos in ordine con un tocco di originalità.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

Voto 6,5. Parola chiave: concretezza e prudenza, evitate la fretta per scongiurare piccoli infortuni. Siete nel pieno della vostra stagione, Ariete, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare la carica. Vi serviranno concretezza e prudenza per portare a termine i compiti che vi siete prefissati. La vostra natura impulsiva potrebbe spingervi a fare troppe cose contemporaneamente: eviterete la fretta per scongiurare piccoli infortuni domestici o banali errori di distrazione. Se saprete incanalare la vostra energia in modo costruttivo, riuscirete comunque a concludere la giornata con un discreto senso di soddisfazione.

Imparerete che la velocità non è nulla senza il controllo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

Voto 6,5. Parola chiave: riflessione e risparmio, occhio al budget e proteggete la gola dagli sbalzi d'aria. Cari Leone, la giornata vi invita a una sosta riflessiva. Non sarete i protagonisti assoluti della scena, e questo vi permetterà di dedicarvi alla riflessione e risparmio. È un momento propizio per analizzare le vostre finanze: porrete occhio al budget evitando spese superflue dettate dal desiderio di apparire. Sul fronte della salute, il cielo vi mette in guardia: proteggerete la gola dagli sbalzi d'aria, poiché potreste essere un po' più vulnerabili ai malanni di stagione. Rifletterete sulle vostre priorità per ripartire più forti domani.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)

Voto 8. Parola chiave: dialogo e buone notizie, la chiarezza espressiva vi porterà ottimi frutti. Un martedì decisamente luminoso vi attende, Cancro. Le barriere comunicative dei giorni scorsi cadranno, lasciando spazio a dialogo e buone notizie. Sarete particolarmente ispirati e riuscirete a far valere le vostre ragioni senza risultare aggressivi. La chiarezza espressiva vi porterà ottimi frutti sia in famiglia che sul posto di lavoro, dove un superiore potrebbe finalmente accorgersi del vostro valore. Aprite il cuore agli altri, perché le connessioni umane saranno la vostra forza. Riceverete una telefonata o un messaggio che vi farà sorridere di cuore.

SCORPIONE (24 ottobre – 21 novembre)

Voto 8.

Parola chiave: recupero e socialità, le amicizie si trasformano in preziose opportunità professionali. State risalendo la china con grande grinta, Scorpione. Il cielo favorisce il recupero e socialità, invitandovi a uscire dal vostro guscio. Non sottovalutate gli incontri casuali o le cene con vecchi conoscenti, perché le amicizie si trasformeranno in preziose opportunità professionali. La vostra capacità di leggere tra le righe vi permetterà di capire chi può davvero aiutarvi nella realizzazione dei vostri obiettivi. Sarete magnetici e avvolgenti, capaci di attirare a voi persone influenti. Coglierete al volo un suggerimento prezioso per i vostri affari.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

Voto 8,5.

Parola chiave: intesa e pianificazione, la vostra parte profonda emerge regalando solidità ai rapporti. Un martedì di grande spessore vi vede tra i protagonisti assoluti, Capricorno. Gli astri favoriscono l'intesa e pianificazione, rendendovi infallibili nell'organizzare il futuro. In amore, la vostra parte profonda emergerà con forza, regalando solidità ai rapporti che durano da tempo o dando basi certe a una nuova frequentazione. Non avrete paura di mostrare le vostre vulnerabilità, e proprio questa autenticità sarà la chiave del vostro successo emotivo. Anche nel lavoro, la vostra visione a lungo termine sarà impeccabile. Disegnerete nuovi traguardi con la certezza di poterli raggiungere.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

Voto 9.

Parola chiave: fascino e pragmatismo, è il momento perfetto per splendere e presentare nuovi progetti. Siete una forza della natura, cari Toro. Il vostro mix vincente di fascino e pragmatismo vi renderà irresistibili agli occhi di chiunque incontrerete. Sfrutterete questo stato di grazia perché è il momento perfetto per splendere e presentare nuovi progetti a cui lavorate da tempo. La vostra determinazione, unita a un tocco di eleganza innata, aprirà porte che finora erano rimaste chiuse. Non abbiate paura di osare, perché le stelle sono dalla vostra parte per garantirvi il massimo dei risultati. Conquisterete la fiducia di una persona importante con estrema naturalezza.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

Voto 9,5.

Parola chiave: irresistibili e infallibili, la Luna nel segno vi rende il motore trainante di ogni situazione. Siete voi le regine e i re incontrastati di questo 31 marzo, Vergine. Con la Luna nel vostro spazio zodiacale, vi sentirete irresistibili e infallibili. Nulla sfuggirà al vostro controllo e la vostra precisione millimetrica diventerà una risorsa per tutti quelli che vi circondano. Sarete il motore trainante di ogni situazione, sia che si tratti di risolvere un intoppo burocratico o di organizzare una serata indimenticabile. È una giornata di trionfi personali che ricorderete a lungo: godetevi ogni singolo istante di questa gloria cosmica. Brillerete di una luce propria che illuminerà anche chi vi sta vicino.