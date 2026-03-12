Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 marzo 2026, il Leone è sotto la luce vivida dell’arcano maggiore del Sole. Questa carta, fra le più benefiche del mazzo, simboleggia la realizzazione, la gioia luminosa e la trasparenza nei rapporti. Non si tratta solo di trionfo, ma anche di chiarezza dello spirito, di uno sguardo che attraversa le ombre e riconosce la bellezza della verità. Il Sole, splendente e generoso, invita a riscoprire la propria forza autentica irradiando calore e fiducia, come la stagione estiva in tutte le sue manifestazioni.

Per il Leone, l’oroscopo odierno svela una perfetta armonia tra energia vitale e consapevolezza. Nel corso della giornata, le vostre azioni potranno avere la spontaneità dell’infanzia, quando tutto appare possibile e semplice. Il Sole incoraggia ad assumere un ruolo centrale senza timori, facendo del coraggio e dell’ottimismo una guida costante. Questo arcano favorisce la chiarezza nelle relazioni e la capacità di trovare un sentiero dorato anche fra le difficoltà, aiutando a trasmettere fiducia a chi vi circonda. Il senso di protezione e positività che portate oggi renderà più agevole ogni sfida, sciogliendo i dubbi con la forza della verità.

Parallelismi con altre culture

La figura solare ricorre nelle mitologie di molte civiltà, esprimendo forza rigeneratrice e coscienza luminosa.

Nel pantheon egizio, il dio Ra percorreva ogni giorno il cielo come Sole che illumina il mondo, diventando simbolo di resurrezione e protettore dei giusti. In Giappone, la dea Amaterasu incarna il Sole che dissolve ogni tenebra, rappresentando la coesione sociale e la purezza d’animo, tanto che la sua uscita dalla caverna segna il ritorno della luce e dell’ordine nel cosmo. Nel popolo Yoruba dell’Africa occidentale, Orun, il Sole, è associato alla giustizia e alla prosperità, assicurando vitalità e ordine alla comunità. Così, il Sole nei tarocchi risuona con queste rappresentazioni universali di chiarezza, rinascita e protezione.

Consiglio delle stelle per i Leone: fate splendere la vostra luce autentica

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di non sottrarvi oggi al ruolo di fonte d’ispirazione per chi vi circonda. Siate generosi nel condividere il vostro entusiasmo e nel sostenere coloro che necessitano di una parola incoraggiante. Cercate occasioni per coltivare consapevolezza su ciò che siete diventati e su ciò che potete ancora offrire agli altri. Lasciatevi guidare dalla trasparenza e dalla spontanea allegria, non abbiate timore di mostrare il meglio di voi stessi. I momenti di chiarezza interiore saranno preziosi, sia per trovare nuove soluzioni che per aprirvi a relazioni più autentiche. Seguite il Sole: oggi ogni difficoltà vi apparirà sotto una luce nuova, più calda e rasserenante.