Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 5 marzo 2026, il segno dell'Ariete si trova sotto l'influenza vivace del Bagatto, la prima carta degli arcani maggiori. Il Bagatto simboleggia l'inizio di un nuovo ciclo, la forza primigenia e la volontà di trasformare l'ipotetico in reale. Questa figura è spesso rappresentata come un giovane dotato di strumenti magici, pronto a manipolare le energie del mondo sensibile con ingegno e determinazione. Nella tradizione esoterica, il Bagatto viene considerato un alchimista delle possibilità: tutto ciò che si desidera creare o modellare prende vita partendo dall'intuizione e da una fede incrollabile nelle capacità individuali.

Nell'oroscopo, questa presenza invita a sperimentare e a non temere il rischio, abbracciando la ricchezza delle proprie risorse interiori.

Per gli Ariete, il Bagatto richiama oggi le qualità innate di iniziativa, coraggio e desiderio di essere pionieri che li contraddistinguono. Questa energia si allinea perfettamente con la tendenza a lanciarsi senza esitazioni in nuove imprese. L'oroscopo dei tarocchi rispecchia oggi la possibilità di concepire progetti e dare voce a idee rimaste in attesa. Chi vive sotto il segno dell'Ariete, in questa giornata, è invitato dai tarocchi ad agire con lungimiranza, facendo uso sia dell'istinto sia della propria intelligenza creativa. Il Bagatto sottolinea la necessità di credere nel proprio potere trasformativo: oggi ogni azione è una scintilla che può generare novità inattese e stimolanti.

Parallelismi con altre culture

Nell’India vedica, la figura del Brahmana, colui che dà inizio ai riti e trasforma la parola in realtà tramite il mantra, riflette l’energia creativa del Bagatto. Similmente, nell’antico Egitto era noto il dio Thot, scriba e mago supremo, patrono della scrittura e delle arti magiche, che incarnava il potere di tradurre il pensiero in azione tangibile. In Africa occidentale, il sacerdote Babalawo del sistema Ifá è simbolo della capacità di aprire nuovi cicli tramite l’interpretazione dei segni, traducendo l'invisibile nel concreto. Anche nella tradizione alchemica europea il Bagatto trova uno specchio nell'alchimista: il mercurio, elemento fluido per eccellenza, rappresenta la trasformazione e l'inizio di un percorso di rinnovamento.

In queste culture, il principio che tutto nasce da un atto di volontà risuona con la figura del Bagatto, ponte tra la potenzialità e il divenire.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: fate spazio alla vostra naturale creatività

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi agli Ariete di concedere fiducia alle proprie intuizioni, anche quelle più audaci. Progetti che sembrano rischiosi o irrealistici potrebbero rivelarsi molto più concreti se sostenuti dalla vostra tipica energia. Lasciatevi ispirare dal Bagatto, che ricorda quanto le idee abbiano valore solo se accompagnate dalla volontà di agire. Dedicate tempo a organizzare le vostre risorse e accogliete le sfide come opportunità di crescita personale.

Un gesto pratico potrebbe essere scrivere nero su bianco i piccoli obiettivi della giornata, utilizzando poi la vostra proverbiale determinazione per raggiungerli. In tal modo, ogni desiderio può iniziare a concretizzarsi, proprio come insegnato dall’arcano del Bagatto: la vera magia nasce dall’azione consapevole e dalla fiducia in se stessi.