Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 2 marzo 2026, ai Pesci viene attribuita la carta della Luna, arcano che rispecchia alla perfezione le sfumature dello spirito e i movimenti silenziosi delle emozioni. La Luna, per la tradizione esoterica, rappresenta il regno dell’inconscio, delle intuizioni e delle verità velate sotto la superficie della quotidianità. È simbolo di ciclicità, di mistero e di poteri nascosti, come una luce che si rifrange sott’acqua tra onde e correnti delicate. Questa carta invita a confrontarsi con le proprie paure interiori e a lasciar emergere sogni, visioni e intuizioni, accogliendo ciò che spesso resta silente nel profondo dell’anima.

I Pesci si riconoscono facilmente nel potere evocativo della Luna, dato che la loro sensibilità li conduce spesso oltre la superficie delle cose. L'oroscopo di oggi suggerisce uno spazio privilegiato all’introspezione, ai sogni ad occhi aperti e ai moti improvvisi dell’emotività. L’energia lunare amplifica la percezione, permettendo di cogliere dettagli che sfuggono agli altri, e favorisce la comprensione di ciò che si cela dietro parole o atteggiamenti. La giornata può offrire spunti per immergersi in attività artistiche, per ascoltare con attenzione la voce interiore e per affidarsi al proprio intuito, lasciando che le sensazioni si dispieghino senza paura di perderne il senso nella nebbia delle impressioni.

Parallelismi con altre culture

La simbolica della Luna è centrale in numerose tradizioni del mondo. Nella cultura yoruba, ad esempio, la figura di Yemanjá celebra l’unione delle acque e della luna, rappresentando la madre delle profondità e l’origine delle maree interiori. In Cina, il mito di Chang’e, dea della Luna, narra di trasformazioni incessanti e delicati equilibri tra ombra e luce, con le feste di metà autunno che celebrano la bellezza della luna piena e delle connessioni familiari. Nell’antico Egitto, la divinità Khonsu vegliava sulle notti e sui viaggi dell’anima, garantendo protezione e intuizione nei momenti di oscurità. Così come la Luna influenza i ritmi del mare e della terra, anche in molte culture del Mediterraneo veniva vista come la tessitrice di sogni, presidiando riti e danze che univano il visibile e l’invisibile.

Per i nativi americani, in particolare tra gli Hopi, i cicli lunari regolavano la vita spirituale e i momenti di preghiera collettiva.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi delle vostre percezioni più intime

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi ai Pesci di permettersi una giornata in cui lasciare che l’intuizione, e non la razionalità, indichi la rotta. Prendete nota di ciò che sorge spontaneo nella mente, come immagini, ricordi o ispirazioni, e lasciate che il flusso dei pensieri non venga subito razionalizzato. Dedicate del tempo al raccoglimento, magari attraverso la scrittura onirica o la meditazione, così da accogliere messaggi preziosi dalla vostra interiorità. Se dovessero affiorare timori o dubbi, trattateli come segni che chiedono di essere ascoltati, più che affrontati di petto.

La Luna, nelle sue fasi mutevoli, ricorda che ogni emozione ha un suo ciclo, e questa consapevolezza può offrire protezione e saggezza anche quando la realtà sembra intricata o sfuggente. In questo modo, la sensibilità tipica dei Pesci diventa chiave di leggerezza e forza silenziosa.