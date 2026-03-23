Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 marzo 2026, agli Scorpione si presenta l’arcano maggiore della Morte. Questo simbolo, spesso frainteso, rappresenta la fine di una fase e l’inevitabile inizio di una nuova. Nell’immaginario esoterico, la Morte non parla di catastrofi, ma di rinascita: il suo messaggio è quello del ciclo senza fine di creazione e trasformazione. Come ogni carta dalle tonalità profonde, invita a lasciar andare ciò che è obsoleto per poter accogliere un rinnovamento vitale. L’oroscopo odierno vi mette quindi di fronte a un passaggio importante, dove il distacco consapevole dai vecchi schemi diventa il primo passo verso una libertà tutta da sperimentare.

Per gli Scorpione, la Morte risponde alle qualità sotterranee e rigenerative del segno. Noti per la capacità di scavare a fondo e di affrontare con coraggio le proprie ombre interiori, gli Scorpione oggi sentiranno con particolare chiarezza la necessità di lasciare andare zavorre emozionali e vecchie abitudini. L’energia di questo arcano si manifesta come un impulso a voltare pagina, spesso dopo una lunga riflessione interiore. L’oroscopo indica che la forza interiore degli Scorpione risulterà determinante per attraversare questo passaggio, che risveglia sensibilità profonde e offre la possibilità di rinnovare completamente la propria visione sul presente. Un momento dunque denso e fertile, da vivere con consapevolezza e rispetto per il mistero della metamorfosi.

Parallelismi con altre culture

Nel sudamerica, la visione della trasformazione è incarnata dalla figura della Dea Coatlicue presso i popoli Aztechi, simbolo al contempo di morte e di vita rinascenti. In Cina, il mito della fenice – simbolo per eccellenza di rigenerazione – rappresenta la fine e la rinascita dalle proprie ceneri, un concetto molto affine al messaggio della carta Morte. Anche presso i popoli Yoruba dell’Africa occidentale, il sistema Ifá prevede riti di rinnovamento durante i quali si onora la fine di un ciclo per propiziare il nuovo, simboleggiando proprio la necessità di lasciar morire ciò che ha esaurito la propria funzione. Nella tradizione tibetana, il Bardo rappresenta il passaggio fra due stati dell’esistenza, fase di dissoluzione e nuova possibilità essenziale nel percorso verso la consapevolezza.

In tutte queste visioni, la morte è vista come un varco attraverso il quale accedere a nuovi livelli di esperienza e saggezza.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate la trasformazione senza paura

L’oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce agli Scorpione di non resistere al cambiamento quando si presenta. L’arcano della Morte insegna che solo abbandonando ciò che non serve più può emergere il vero rinnovamento. Un gesto concreto potrebbe essere ripulire il proprio spazio vitale da oggetti inutili, oppure terminare consapevolmente una relazione o un’abitudine che ormai limita. Si tratta di un atto di coraggio, sostenuto dalla fermezza naturale del segno, che permetterà di far posto a nuove energie.

Proprio nei momenti di transizione si celano i semi delle realizzazioni future: lasciando andare il passato senza rimpianti, si potrà accogliere ciò che il destino offre con apertura e fiducia. La metamorfosi, pur passando per una soglia a volte dolorosa, è il più autentico dono che oggi l’oroscopo può offrire agli Scorpione.