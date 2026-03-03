Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 3 marzo 2026, gli Scorpione sono accompagnati dalla potente energia della Morte, arcano maggiore associato alla fine di un ciclo e alla rigenerazione. Contrariamente a ciò che suggerisce il suo nome, la carta della Morte nei tarocchi non simboleggia la cessazione definitiva, bensì un processo trasformativo inarrestabile, necessario per la crescita. Il cavaliere della Morte, spesso raffigurato come uno scheletro in sella, attraversa ogni dimensione della vita portando via ciò che non serve più. Così facendo, libera spazio per il nuovo, talvolta in maniera brusca ma sempre con uno scopo evolutivo.

Questo arcano incarna la forza della metamorfosi, simile al ciclo naturale delle stagioni che si susseguono senza possibilità di arresto.

In sintonia con l'indole profonda e indagatrice dello Scorpione, l’oroscopo dei tarocchi di oggi propone un periodo di cambiamento radicale. Il segno, tradizionalmente affine ai concetti di morte e rinascita, si trova ora davanti a una porta che si chiude per aprirne un’altra. Potrebbero emergere situazioni che impongono la necessità di lasciare andare abitudini, relazioni o visioni di sé ormai superate. Questo processo, sebbene possa generare inquietudine, permette allo Scorpione di rigenerarsi più forte di prima, come il fuoco che, bruciando, rinnova il bosco.

La carta invita a non resistere al cambiamento e a fidarsi del potenziale di rinascita insito in ogni fine.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Morte come forza di trasformazione ha radici in molte culture antiche. Nel mito egizio, il dio Osiride rappresenta la morte, la rinascita e il ciclo perenne della vegetazione, essendo simile all’immagine della Morte nei tarocchi che distrugge per creare il nuovo. Nel sistema religioso Yoruba, lo spirito Egun è celebrato come intermediario tra il mondo dei vivi e quello dei morti: nelle cerimonie dell’Ifá, la morte è passaggio, ponte e non abisso. In Mesoamerica, i Maya e gli Aztechi dedicavano rituali articolati alla dea Mictecacihuatl, custode del regno dei morti, che non aveva ruolo punitivo bensì protettivo, accompagnando le anime verso altri piani dell’esistenza.

Anche in Giappone, il concetto di mujo richiama l'impermanenza: ogni cosa nasce, muta e scompare affinché il flusso universale non si arresti mai. Queste visioni condividono la consapevolezza che la morte, nella sua accezione simbolica, è generatrice di passaggi evolutivi e mai semplice fine.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare il superfluo

L’oroscopo dei tarocchi esorta gli Scorpione a non temere la fine di ciò che non è più utile alla crescita personale. La carta della Morte insegna che solo lasciando andare, si crea lo spazio necessario per ciò che è davvero autentico. Consigliabile prendersi un momento per riflettere: quali legami, abitudini o pensieri stanno impedendo di avanzare?

Potrebbe essere utile rompere un ciclo di routine, pulire gli ambienti da oggetti privi di significato o concludere conversazioni rimaste in sospeso. Questo atteggiamento, pur richiedendo coraggio, porterà una straordinaria sensazione di liberazione. Le stelle suggeriscono di accogliere la trasformazione con fiducia, poiché ogni crisi, se affrontata con consapevolezza, si tramuta in un'opportunità di rinascita per lo spirito Scorpione.