Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, agli Scorpione si presenta la carta della Morte, uno degli arcani maggiori più enigmatici e profondi. Non va interpretata come presagio di eventi nefasti, ma come simbolo universale di trasformazione e liberazione dal passato. La Morte rappresenta la fine necessaria, il passaggio, quel momento in cui qualcosa deve inevitabilmente cedere il passo per permettere ad altro di nascere. In molte raffigurazioni, la Morte non terrorizza, ma offre un invito a lasciare andare ciò che non serve più, celebrando ciò che è stato come nutrimento per il nuovo.

L'oroscopo mette l'accento sull'importanza di lasciar fluire i mutamenti con fiducia piuttosto che con paura, riconoscendo nella chiusura la porta di un inizio più autentico.

Per gli Scorpione, l’incontro con la Morte oggi nel proprio oroscopo suggerisce la naturale predisposizione del segno ad affrontare le fasi di crisi e rinascita. Questo segno, notoriamente intenso e assetato di profondità, trova nell’arcano maggiore un compagno ideale nei processi di mutamento. Il desiderio di toccare le emozioni più nascoste e di far emergere la verità è amplificato dalla capacità di lasciarsi alle spalle ciò che appesantisce l’anima. La Morte, per gli Scorpione, sollecita l’abbandono di vecchie abitudini, relazioni o idee che non riflettono più la propria autenticità, invitando a onorare nuove prospettive e possibilità.

Parallelismi con altre culture

L’arcano maggiore della Morte presenta sorprendenti analogie con figure simboliche di altre culture. Nella tradizione messicana, la Santa Muerte è una figura venerata non come una minaccia, ma come custode della trasformazione e della protezione, una presenza benevola che aiuta nel trapasso tra le diverse fasi della vita. In Egitto, la routinaria ciclicità del Nilo e i rituali legati al dio Osiride simboleggiano la morte come ritorno e rigenerazione costante, concependo la fine come momento sacro di passaggio verso il rinnovo della fertilità e delle energie. In India, la dea Kali incarna il dinamismo della distruzione che spalanca le porte a nuove creazioni, celebrando il cambiamento e liberando dall’attaccamento alle vecchie forme.

Questi riferimenti dimostrano come, al di là dell’apparente spavento, la Morte sia in realtà forza motrice di ogni grande rivoluzione esistenziale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare con coraggio ciò che ostacola la vostra evoluzione

L'oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce agli Scorpione di non temere i cicli di chiusura che si palesano nel quotidiano. È questo il momento opportuno per fare pulizia, rigenerare i legami o i pensieri che non sono più in sintonia con il proprio percorso. Riflettere sull’importanza di salutare il passato non significa rinnegarlo, ma accettare che ogni esperienza ha già svolto la propria funzione. Potreste trarre giovamento dall’impiego di semplici rituali simbolici, come scrivere e poi bruciare un elenco di ciò che si desidera lasciare andare, trasformando così la perdita in rito di rinascita.

Aprirsi ai cambiamenti consente di accogliere con prontezza tutto ciò che si prepara ad arrivare, con la consapevolezza che ogni fine contiene il seme di un nuovo inizio. Ecco che la Morte, nell’oroscopo di oggi, si trasforma in alleata insostituibile per le epoche di rinnovamento totale.