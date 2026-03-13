Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, i Gemelli sono rappresentati dal Bagatto, la carta della manifestazione, del nuovo inizio e della versatilità. Il Bagatto, primo arcano maggiore, è il mago dell'energia potenziale, il ponte tra l’idea e la realizzazione, simbolo di iniziativa e destrezza mentale. Sulla tavola del Bagatto sono disposti gli strumenti dei quattro elementi, a simboleggiare la capacità di attingere a diverse risorse interiori per iniziare qualsiasi impresa o esplorare nuovi percorsi. Questa carta invita a dare fiducia all'intuizione e trasformare ogni occasione in un laboratorio di esperienze illuminanti.

Per i Gemelli, questo oroscopo trasmette l'impulso a sfruttare al massimo la propria flessibilità e l’innata curiosità. La vivacità intellettuale che contraddistingue il segno trova nel Bagatto una cassa di risonanza ideale: oggi si apriranno possibilità di dialogo, apprendimento e sperimentazione. Ogni incontro o situazione potrà diventare l’occasione per mettere in gioco la propria capacità di adattamento, scoprendo risorse e talenti magari ancora inesplorati. Questa giornata suggerisce di rompere la consuetudine, lasciando spazio all’improvvisazione e al desiderio di creare nuove connessioni, proprio come fa il Bagatto, abile artefice di collegamenti tra mondi diversi.

Parallelismi con altre culture

Il Bagatto evoca, in molte tradizioni mondiali, la figura dell’intermediario tra il visibile e l’invisibile, simile al trickster delle culture nativo-americane, come Coiote o Corvo, capaci di innovare e portare trasformazioni inattese grazie alla loro astuzia. In Africa occidentale, il dio Elegba del sistema Yoruba occupa un ruolo simile: è il messaggero che apre i cammini e rovescia le sorti attraverso l'ingegno. Nel teatro della commedia dell’arte italiana, il personaggio di Arlecchino incarna un’energia analoga, tra improvvisazione e arte di arrangiarsi. Anche in India il dio Ganesh viene spesso invocato all’inizio di ogni impresa, come simbolo di apertura delle vie e superamento degli ostacoli, sottolineando la necessità di un’intelligenza mobile, curiosa e mai scontata.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: date fiducia all'estro creativo

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Gemelli di abbracciare l'immaginazione attiva del Bagatto. Oggi risulterà vantaggioso accogliere nuove idee senza paura di sbagliare, scegliendo di cimentarsi in attività fuori dalla zona di comfort, anche solo per puro gusto della scoperta. Scegliere di comunicare senza filtri può rivelare intuizioni preziose, così come il tentare approcci insoliti in ambito lavorativo o negli affetti. Lasciando fluire la mente e valorizzando le connessioni tra pensieri diversi, si potranno generare risultati originali e sorprendenti. Il segreto risiede nel cavalcare l’imprevisto e lasciarsi guidare dal proprio spirito inventivo, consapevoli che la vera risorsa, oggi, sarà la duttilità della propria intelligenza gemellina.