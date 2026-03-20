Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 marzo 2026, i Gemelli sono guidati dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta, la prima del mazzo dei tarocchi, rappresenta il principio dell’iniziativa, la capacità di plasmare il proprio destino e mettere in atto idee con una destrezza che rasenta la magia. Il Bagatto è spesso raffigurato davanti a un tavolo, su cui dispone strumenti diversi, simbolo degli innumerevoli talenti a disposizione di chi è pronto a cogliere le occasioni che la vita offre. Il suo cappello a forma di infinito richiama il potenziale illimitato di chi sa unire intuito, parola e pensiero, dando concretezza a ciò che per molti è solo immaginazione.

L’energia del Bagatto si intreccia magnificamente con la natura curiosa e poliedrica dei Gemelli. Oggi l’oroscopo segnala un momento favorevole per lasciarsi alle spalle l’indecisione e abbracciare tutto ciò che stimola la creatività, sia nel campo lavorativo sia nelle relazioni interpersonali. Il Bagatto favorisce la comunicazione efficace, sostenendo chi riesce a convincere e affascinare grazie alle proprie capacità dialettiche. In questa giornata possono manifestarsi occasioni inaspettate: strumenti nuovi – spesso anche metaforici – vi verranno incontro offrendo un ventaglio di possibilità da afferrare con entusiasmo. Si apre così una parentesi preziosa, nella quale chi è disposto a rischiare il primo passo potrà scoprire sentieri inesplorati.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba, la figura di Eshu ricorda per certi versi il Bagatto: Eshu è il messaggero degli dèi, arguto e mutevole, in grado di muoversi tra il mondo spirituale e quello umano, proprio come il Bagatto che oscilla tra potenzialità e realtà. Anche Hermes nella mitologia greca è esempio di agilità intellettuale e capacità di trasmettere messaggi e intuizioni, doti tipiche dei Gemelli e del Bagatto stesso. In India, la figura del vidushaka, il buffone saggio del teatro sanscrito, dimostra come l’arguzia possa aprire le porte della comprensione tra mondi diversi, fondendo intelligenza ed esperienza. L’idea del creatore abile e poliedrico si ritrova inoltre nei racconti africani di Anansi, il ragno, simbolo di inventiva senza confini, e nell’artigiano divino Ptah dell’antico Egitto, portatore di rinnovamento attraverso il verbo creativo.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: trasformate idee in azioni concrete

L’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce oggi di seguire l’insegnamento del Bagatto, cercando di non rimanere intrappolati nell’indecisione ma portando all’esterno il vostro bagaglio di idee. È il momento adatto per imparare qualcosa di nuovo, proporre un progetto o risolvere una situazione rimasta in sospeso utilizzando la parola o la scrittura. Cercate di non disperdere le energie su troppi fronti: scegliete uno strumento alla volta, come fa il Bagatto con i suoi oggetti simbolici, e fate sì che ogni gesto sia veicolo di creatività. Coltivate oggi una comunicazione trasparente e sincera, lasciando spazio anche all’improvvisazione se necessario. Questa sarà la chiave per trasformare la vostra giornata in un piccolo capolavoro di adattabilità ed espressione personale.