Con la giornata di oggi, si aprirà un nuovo capitolo per buona parte dei segni zodiacali. La ruota della fortuna girerà e alcuni protagonisti torneranno a brillare come non mai. L'oroscopo del 20 marzo pone l'accetto sul lavoro, l'amore e la socialità. Ci sarà spazio, ovviamente, anche per le aspirazioni personali, gli ostacoli e le sorprese.

Il Toro e la Bilancia avranno bisogno di vivere alcuni momenti di relax. Ciò permetterà loro di liberarsi dello stress accumulato durante gli ultimi giorni. La Vergine e il Sagittario, invece, dovranno far fronte a una crisi profonda, capace di lasciare il segno.

Oroscopo di venerdì 20 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete molto determinati, ma troverete il tempo anche per mettere al centro della giornata i vostri affetti. Amici e parenti riceveranno tantissime attenzioni, ma sarà il partner a essere il vero protagonista. Non riuscirete a distogliere gli occhi da lui. Sarete innamorati e pieni di stima.

Toro: non vi sottraete ai vostri impegni, ma cercherete anche di rilassarvi con le vostre attività preferite. Desidererete apportare dei cambiamenti alla routine quotidiana, in modo da distribuire meglio le diverse attività. Potrebbero essere necessari più tentativi. Alla fine, però, ne uscirete vincitori.

Gemelli: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner.

Vivrete una relazione intensa, capace di trasmettervi amore e passione. Sarete felici di avere accanto una persona tanto speciale. Cercherete di farla sentire a suo agio e di regalarle momenti indimenticabili.

Cancro: potrebbe essere il momento giusto per cominciare a lavorare sulla vostra autostima. Purtroppo, tenderete a buttarvi giù molto facilmente. Vi prenderete colpe inutile, facendovi carico anche degli errori altrui. Ciò si rivelerà controproducente sul posto di lavoro.

Leone: non sarete affatto contenti della vostra situazione lavorativa. Vi renderete conto di non poter continuare così. Abbraccerete il cambiamento con tutti voi stessi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non guardare al passato, ma solo al presente e al futuro.

Vergine: il rapporto di coppia andrà incontro a una fastidiosa battuta d'arresto. In un primo momento, prenderete in considerazione l'idea di gettare la spugna ma, con il passare delle ore, vi metterete alla ricerca di una soluzione alternativa. Resterete sorpresi.

Bilancia: avvertirete un peso non indifferente sulla schiena. Vorrete liberarvi dello stress degli ultimi giorni e, per riuscirci, deciderete di dedicarvi completamente ai vostri hobby. Questa giornata vi regalerà tanti momenti speciali. Finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo.

Scorpione: avrete tantissimi impegni da portare a termine. Non sarà facile trovare il modo giusto per fare tutto. Vi muoverete con attenzione, tenendo in conto anche i consigli ricevuti dai colleghi e dagli amici.

Non dovrete essere troppo duri con voi stessi.

Sagittario: non dovrete temere il peggio. Vivrete un momento difficile, ma avrete tutte le carte in regola per superarlo con successo. Dovrete solo essere pazienti e attendere il momento migliore per agire. In men che non si dica, la ruota girerà a vostro favore.

Capricorno: non avrete molta voglia di aprirvi con gli altri. Vi occuperete da soli dei vostri problemi. Adotterete un approccio versatile, in grado di adattarsi a quasi tutte le circostanze. Le ore trascorse sul posto di lavoro non vi peseranno affatto. Al contrario, si riveleranno preziose.

Acquario: darete importanza ai valori di una volta. Tenderete ad avere una mentalità antica, ma non vi chiuderete in voi stessi.

Al contrario, vi circonderete di persone disposte ad ascoltarvi. La loro presenza vi riempirà il cuore di gioia e vi farà sentire amati.

Pesci: cercherete di stringere nuove amicizie. Sarete stanchi di fare riferimento sempre alla stessa rete di amici. Avrete bisogno di qualcosa di diverso. Non tutti, però, si riveleranno all'altezza delle aspettative. Alcune persone, a causa dei loro atteggiamenti, vi deluderanno.