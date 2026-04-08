L'oroscopo di giovedì 9 aprile apre le porte a un'infinità di novità incredibili. Il lavoro, l'amore e la socialità subiranno mutamenti inaspettati e l'assetto astrale definirà anche gli altri aspetti della vita quotidiana dei segni zodiacali.

I Gemelli si affideranno alle loro passioni, mentre il Toro non riuscirà a perdonarsi facilmente. Il Leone e il Sagittario appariranno più ambiziosi che mai, sia sul lavoro che nella vita privata.

Oroscopo di giovedì 9 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: nonostante il desiderio di continuare a trionfare, la stanchezza prenderà il sopravvento.

Vi sentirete affaticati e avvertirete solo il bisogno di sdraiarvi per riposare un po'. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non ignorare tale necessità. Sarà importante assecondarla per ritornare più forti di prima.

Toro: cercherete di mantenere alta la soglia dell'attenzione. Gli errori sul lavoro saranno ridotti al minimo ma, a causa di alcune incomprensioni, rischierete comunque di trovarvi in difficoltà. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non essere troppo severi con voi stessi. Un pizzico di tolleranza in più vi aiuterà anche a fare meglio.

Gemelli: crederete molto nelle vostre passioni. Sarete convinte di poter trarre energia da esse. Dopo un turno particolarmente impegnativo, vi getterete a capofitto negli hobby di sempre.

In men che non si dica, recupererete il sorriso e il desiderio di stare con gli altri. I momenti di relax non mancheranno.

Cancro: deciderete di dedicare questa giornata a voi stessi e alla vostra famiglia. Sarete gentili con le persone care e attenti alle loro emozioni. Cercherete di mantenere la calma anche sul posto di lavoro. Purtroppo, non tutti avranno simili premure nei vostri confronti. Qualcuno potrebbe tentare di sollevare un polverone per nulla.

Leone: la vostra ambizione vi porterà lontano. Non vi accontenterete di risultati facilmente raggiungibili. Vorrete arrivare in alto per dimostrare a voi stessi qualcosa di importante. Per riuscirci, ovviamente, non dovrete lasciare nulla al caso.

Ogni particolare dovrà essere pianificato con estrema attenzione.

Vergine: rivolgerete una richiesta specifica alla vostra famiglia. Insisterete molto su tale concetto perché avrete la sensazione di non essere ascoltati. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a usare una tattica diversa. Cambiando approccio e modificando la scelta delle parole potreste ottenere un risultato migliore.

Bilancia: non riuscirete a trovare un accordo con il partner. I litigi saranno costanti e scoppieranno anche per questioni da poco. Il rispetto reciproco vacillerà e la comprensione verrà meno. Sarà importante parlare a cuore aperto, senza ricatti o rancori. Una conversazione sana e aperta potrebbe rappresentare la soluzione definitiva.

Scorpione: non lascerete i problemi a metà. Cercherete di risolverli nel minor tempo possibile, trovando situazioni valida e assolutamente funzionali. Gli altri resteranno sorpresi dalla vostra tenacia. I complimenti vi faranno sentire meglio, ma non vi attaccherete a essi. Per costruire la vostra autostima preferirete lavorare su alto.

Sagittario: dedicherete tutte le vostre energie al lavoro. Per alcuni, simili sforzi potrebbero sembrare una perdita tempo ma, per voi, si tratterà di un vero e proprio investimento. Crederete ciecamente nelle vostre capacità. Le competenze acquisite precedentemente troveranno sbocchi importanti, facendovi brillare.

Capricorno: questa giornata sarà un po' caotica.

Avrete la sensazione di non poter fare tutto a causa del poco tempo a disposizione. In realtà, dovrete solo trovare il modo di mettere al primo posto le questioni più importanti. Qualcuno potrebbe decidere di venire in vostro soccorso. Starà a voi scegliere se accettare il suo aiuto o meno.

Acquario: dovrete prendervi maggiormente cura della vostra salute. Tenderete a trascurare fattori importanti e a rimandare questioni urgenti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di affidarvi alle persone care. La loro presenza sarà essenziale per un cambiamento duraturo.

Pesci: vi metterete alla ricerca di nuovi punti di riferimento. Vorrete lasciarvi il passato alle spalle e, pur di raggiungere questo obiettivo, sarete disposti a tagliare i ponti anche con alcune persone. Non si tratterà di un percorso facile. Dovrete scendere a patti con voi stessi e imparare a conoscervi alla perfezione.